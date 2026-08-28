Streit um Panzerglas für größtes queeres Zentrum in Österreich

Von Christian Höller

Heute, 05:31h 5 Min.

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Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich steigen die Hass­verbrechen gegen queere Menschen und queere Einrichtungen. Daher musste Qwien, Österreichs größtes und wichtigstes queeres Kulturzentrum, unter anderem größere Sicherheitsumbauten vornehmen. Die Stadt Wien stellt dem queeren Zentrum dafür jetzt mehr Geld zur Verfügung. "Der bereits genehmigte Betrag von 360.000 Euro wird mit diesem Antrag um 78.000 Euro auf 438.000 Euro erhöht", heißt es in den entsprechenden Unterlagen der Stadt.



Im Gemeinderat und im Kulturausschuss der Stadt Wien gab es darüber heftige Debatten. Nicht nur die Gemeinderät*­innen der rechtsextremen und queer­feindlichen FPÖ, sondern auch die Politiker*­innen der konservativen ÖVP legten sich gegen den Zuschuss quer. Die ÖVP ist die Schwesterpartei von CDU/CSU. Dennnoch wurde der Antrag im Gemeinderat mehrheitlich mit den Stimmen von SPÖ, Grünen und den liberalen Neos angenommen.



FPÖ-Politiker Armin Blind sagte, manche Vereine würden offenbar von der Stadt bevorzugt werden, sobald sie "einer gewissen Lobby angehören". Die Überschreitung der Förderung sei durch "nicht absehbare bauliche Veränderungen" entstanden, welche die Behörden vorgeschrieben hätten, zum Beispiel Fluchtwege oder Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Auch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen hätten zur Überschreitung geführt, eine potenzielle Gefährdung des Standorts sei laut FPÖ-Politiker Blind von Seiten der Stadt aber nicht überprüft worden.

Nicht weit von Qwien sind die rechtsextremen Identitären

Die Grünen-Politikerin Jennifer Kickert betonte, dass die Erhöhung des Baukostenzuschusses durch notwendige Sicherheitsumbauten aufgrund von Hassverbrechen gegen Qwien aufgetreten sei. Wiens Gemeinderätin Patricia Anderle (SPÖ) unterstrich in ihrer Rede: Nicht weit von Qwien läge das Lokal der Identitären, welches Angst vor Einschüchterung und Gewalt schüre und zu erhöhten Sicherheitsbedürfnissen führe. Die diskutierte Förderung trüge einen wertvollen Teil dazu bei, die Sicherheit bei Qwien zu erhöhen. "In dieser Stadt ist kein Platz für Homophobie und Diskriminierung", so Anderle.



Tatsächlich betreibt die rechtsextreme "Identitäre Bewegung" nur wenige Häuser von Qwien entfernt ein Veranstaltungs- und Schulungszentrum, das intern auch als "patriotisches Zentrum" genannt wird (queer.de berichtete).



Ähnlich wie die FPÖ hatte die konservative ÖVP bereits in der Vergangenheit Förderungen für Qwien abgelehnt. ÖVP-Politiker Michael Gorlitzer sagte in der Debatte um den jetzigen Zuschuss, die Stadt Wien sei zum sorgfältigen Umgang mit Steuergeld verpflichtet. Der Nutzen solle dabei der Allgemeinheit dienen. Die zusätzliche Förderung für Qwien entbehre dem Maß der Verhältnismäßigkeit, so Gorlitzer. Andere Institutionen, wie etwa die Wiener Bezirksmuseen, bekämen solche Summen nicht im Ansatz, kritisierte der ÖVP-Politiker.



Das Zentrum Qwien befindet sich seit 2025 in der Ramperstorffergasse im 5. Bezirk (Bild: Gregor Hofbauer)

Qwien ist Österreichs größtes queeres Kulturzentrum mit Ausstellungsräumen, einer Bibliothek, einem Archiv und einem Forschungszentrum ( queer.de berichtete ). Keine andere Organisation forscht so viel über die queere Geschichte und Kultur in Österreich. Qwien hat beispielsweise aufgearbeitet, wie viele Menschen in Wien von 1938 bis 1945 von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Politiker*innen von FPÖ und ÖVP halten die Einrichtung für "linksideologisch" und "nicht wissenschaftlich".Andreas Brunner von Qwien sagt gegenüber queer.de zu den Angriffen: "Heute hat die FPÖ im Gemeinderat gespottet, dass wir Panzerglas eingebaut haben. Die Bedrohung durch die Identitären und andere queerfeindliche Gruppen wird natürlich von einer queerfeindlichen Partei anders eingeschätzt als von den Betroffenen." Wer laut Brunner "von Hass und Verachtung für queere Personen getrieben ist (und die ÖVP springt ja aus poitischem Kalkül jetzt auch auf diesen Zug auf)", könne nur Fake News produzieren. "Wer es nicht sehen will, wird es auch nicht sehen."Qwien kooperiert bei Forschungsprojekten und wissenschaftlichen Präsentationen mit namhaften Einrichtungen wie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Central European University und der Universität Wien. Bei Qwien forschen Studierende aus der EU mit Erasmus-Förderprogrammen. Das Zentrum arbeitet auch mit vielen Museen zusammen. Zahlreiche Forschungsprojekte von Wien, insbesondere das große Projekt der "Namentlichen Erfassung der homosexuellen und transgender Opfer des Nationalsozialismus in Wien", wurden vom Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus, vom Zukunftsfonds der Republik Österreich und vom Hochschuljubiläumsfonds der Stadt Wien gefördert.

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Notwendiger Einbau von Fluchttüren

Qwien gibt es in Österreich seit bald 15 Jahren. Da die früheren Räumlichkeiten zu klein wurden,zog das queere Zentrum im Jahr 2025 an einen größeren Standort. "Mit Qwien hat Wien ein Museum geschaffen, das es so kaum anderswo gibt  nicht nur in Europa, sondern weltweit", sagte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler bei der Eröffnung.



Neben den erforderlichen Umbaumaßnahmen am neuen Standort erhält Qwien auch jährliche Förderungen für den Betrieb. Wie viele anderen Förderungen im Kulturbereich musste die Stadt Wien auch die Jahresförderung für Qwien aus Spargründen reduzieren.



Sparkurs beim Jahresbudget



So hat Qwien für den Vollbetrieb bei der Stadt Wien eine Kostenschätzung von rund 900.000 Euro angekündigt. Ein Großteil der Kosten sind Miete, Betriebskosten und Gehälter. "Noch bevor wir für das Jahr 2026 einreichen konnten, wurde uns mitgeteilt, dass wir uns mit 600.000 Euro bescheiden müssen  und keinen Cent mehr bekommen", sagt Andreas Brunner von Qwien. "Konsequenz war, dass wir die Stelle für wissenschaftliche Mitarbeit gestrichen haben, und zwei Mitarbeiter*innen, die in Teilzeit waren, entlassen mussten."



Die Öffnungszeiten der Bibliothek wurden laut Brunner um zwei Stunden verkürzt. Die Ausstellungen seien  anders als 2025  Dienstag und Mittwoch ebenfalls geschlossen worden. Brunner: "Die Budgets für Ausstellungen und Veranstaltungen wurden gekürzt  insbesondere die Werbeausgaben, was auch die Sichtbarkeit unserer Ausstellungen in der Stadt minimiert, weil wir uns keine Werbung auf Plakatflächen mehr leisten können."