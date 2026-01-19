Voguing zwischen Bangkok und Kuala Lumpur

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Heute, 06:11h 4 Min.

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Motorroller gehören fest zum Stadtbild Bangkoks. Als Beifahrer auf dem rasenden Zweirad hält Sun sich nicht etwa am Fahrer fest. Er spult seine Choreografie ab, die charakteristischen geometrischen Formen des Voguing, die er um die typische Gebetshaltung buddhistischer Mönche ergänzt.



Aurora Sun Labeija ist ein echter Pionier der thailändischen Ballroom-Szene. Er baute die Community dort überhaupt erst auf, gewann Preise und tritt international auf. Denn Balls finden nicht nur in New York, der Geburtsstadt des Voguing, statt. Sondern auch in Südostasien.

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"Paris is Burning" und Madonnas "Vogue"



Poster zum Film: "The Beauty of Ballroom" startet am 24. September 2026 im Kino

Die Ursprünge der Ballroom-Szene liegen im Stadtteil Harlem, wo sich marginalisierte Queers, vor allem Schwarze und Latinx, in Wahlfamilien unterstützten. In den sogenannten Houses fanden sie einen Safer Space und konnten ihre Sexualität und Geschlechts­identität offen ausleben. Weil sie bei regulären Drag-Bällen diskriminiert wurden, schufen sie ihre eigenen Wettbewerbe.



"Paris is Burning", einer der wichtigsten und einflussreichsten queeren Dokumentarfilme, porträtierte diese Ballroom-Culture Anfang der 1990er Jahre. Fast zugleich brachte Madonna ihren Song "Vogue" heraus, der Voguing in den weißen Mainstream brachte. Die Ball-Culture steht für ein solidarisches Miteinander, für Unterstützung innerhalb der Community, für Sichtbarkeit, Widerstand und Stolz  damals und heute.



Ein Raum zum Überleben



Dass sich das nicht verändert hat, zeigt die Dokumentation "The Beauty of Ballroom". Sie porträtiert neben Sun aus Thailand die Tänzerin Xyza aus den Philippinen und Teddy aus Malaysia. Sie alle prägen die Ballroom-Szenen ihrer Länder, aller Widrigkeiten zum Trotz.



Auch wenn die Situation für queere Menschen in Thailand liberaler als in der übrigen Region ist, kämpft Sun dennoch mit Vorurteilen. Als Sohn einer Sexarbeiterin und eines Norwegers ist Ballroom für ihn außerdem ein Weg, sich selbst zu verstehen  und anzuerkennen.



In Malaysia dagegen wird Homosexualität streng bestraft, immer wieder kommt es in dem Land zu Razzien. Teddy musste vor der Gewalt seines Vaters fliehen, die Balls sind ein echter Zufluchtsort für ihn. Ein Raum zum Überleben. Die Szenen, wie er mit seiner Mutter scherzt und sie gemeinsam alte Fotos durchschauen, sind deshalb besonders bewegend. Später wird er sogar verhaftet, weil er Frauenkleidung trägt. Ballroom heißt in Kuala Lumpur, genau wie zur Zeit der Entstehung in New York: Widerstand.

Ein Ort ohne rassistische Schönheitsnormen

Eine ganz andere Geschichte hat die Filipina Xyza. Die heterosexuelle Frau will Model werden, doch man sagt ihr, das gehe wegen ihrer dunklen Hautfarbe nicht. In der Ballroom-Community findet sie einen Ort, an dem rassistische Schönheitsnormen nicht gelten.



Die Dokumentation von Regieperson Chan Sze-Wie hat in ihrer Form einiges mit "Paris is Burning" gemeinsam: Der Film springt zwischen Akteur*innen und Schauplätzen, nicht nur innerhalb eines Landes. Eine lineare Erzählweise scheint nicht so wichtig zu sein, eine zeitliche und räumliche Orientierung fällt deshalb manchmal schwer.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Zeitlos imposante Choreografien



Auch interessiert sich der Film weniger für die Geschichten von Sun, Teddy und Xyza. Man erfährt wenige Details, was stellenweise etwas oberflächlich wirkt. Es wäre spannend gewesen, den Figuren mehr als das Erwartbare zu entlocken. Doch "The Beauty of Ballroom" erzählt nicht ihr Leben, sondern geht in ihr Leben hinein: Es geht ums Proben, um Auftritte, um den Spaß daran  und um die Stärke, die durch die Gemeinschaft entsteht.



"The Beauty of Ballroom" schafft es, genau wie "Paris is Burning" vor über 35 Jahren, den Horizont zu erweitern: Voguing hat sich auch in Südostasien etabliert, in einem Umfeld, in dem es oft herausfordernd und gefährlich ist, sich selbst zu entfalten. Was die Tänzer*innen daraus mitnehmen, hat nicht an Kraft eingebüßt: Die Community unterstützt einander  und die Choreografien sind zeitlos imposant.

Infos zum Film



The Beauty of Ballroom. Dokumentarfilm. Philippinen, Singapur, Indonesien, Deutschland 2025. Regie: Chan Sze-Wie. Laufzeit: 96 Minuten. Sprache: Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 12. Verleih: Rise and Shine Cinema. Kinostart: 24. September 2026