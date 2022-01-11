Gianna Nannini geht 2027 auf Tour und kommt nach Deutschland

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Gianna Nannini (72) bringt in wenigen Wochen neue Musik heraus. Schon im Vorfeld kündigt die italienische Rocksängerin eine Tour für das Jahr 2027 an, mit der sie ihre kommende Platte "Giannagold" feiern möchte.



Im Rahmen der "Giannagold Celebration Tour Europe 2027" wird Nannini in sieben deutschen Städten und in der Schweiz auftreten. Sie wird laut einer Pressemitteilung Arena-Konzerte in Italien spielen und dann im Oktober 2027 nach Deutschland kommen, um dort die großen Hallen zu füllen.

Gianna Nannini spielt von Hamburg bis Zürich

Zunächst geht es für die queere Sängerin am 14. Oktober 2027 nach Hamburg, zwei Tage darauf spielt sie in Leipzig und am 18. Oktober in Frankfurt. Weiter geht es am 20. Oktober in Stuttgart und erneut zwei Tage später steht Nannini in München auf der Bühne. Am 23. Oktober tritt sie in Nürnberg auf, bevor sie am 26. Oktober ihr letztes Deutschlandkonzert in Düsseldorf gibt. Für den 29. Oktober steht dann eine Show in Zürich auf dem Programm.



Tickets für die italienischen Stopps sind schon erhältlich, der Kartenvorverkauf für die Konzerte in Deutschland und der Schweiz beginnt für Mitglieder des offiziellen Fanclubs am 24. September um 14 Uhr. Ab dem 25. September um 10 Uhr sind Tickets in einem Eventim-Presale erhältlich, der generelle Vorverkauf beginnt am 28. September um 10:00 Uhr.

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Das neue Album "Giannagold"

Die Veröffentlichung des neuen Albums "Giannagold" ist für den 6. November geplant und kann ab dem 25. September vorbestellt werden. Laut einem Instagram-Beitrag der Sängerin enthält es insgesamt 29 Songs, darunter vier bislang unveröffentlichte Lieder und zehn gänzlich neu arrangierte Stücke. Aufgenommen wurden jene mit dem London Symphony Orchestra in den berühmten Abbey Road Studios.



Mit dem Album blickt Nannini auf rund fünf Jahrzehnte ihres musikalischen Schaffens zurück, ihr selbstbetiteltes Debütalbum erschien im Jahr 1976. Enthalten soll "Giannagold" neben den bekanntesten Liedern der Sängerin auch die aktuellen Songs "America Inc." und "Meraviglioso errore".



| Direktlink | Musikvideo zur neuesten Single "Meraviglioso errore"

Gianna Nannini lebt seit Jahrzehnten mit ihrer Lebenspartnerin Carla zusammen. Über ihre sexuelle Orientierung spricht die Sängerin offen und bezeichnete sich wiederholt als pansexuell. 2010 hatte sie für Schlagzeilen gesorgt, als sie mit 56 Jahren schwanger wurde und in Mailand eine Tochter zur Welt brachte. (spot/cw)