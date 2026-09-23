Der lustigste schwule Film des Jahres

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Heute, 10:04h 6 Min.

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"Sei immer du selbst, alle anderen sind schon vergeben!" Mit dieser Instagram-Weisheit, so tiefgründig wie eine Pfütze im Pariser Hitzesommer, beglückt Jim Parfait seine Follower*innen. Ob das überhaupt gegendert werden muss? Dem Fitness-Influencer folgt halb Frankreich, zumindest das halbe schwule Frankreich.



Jim Parfait ist der Schwule, den jede Groß- und vor allem jede Kleinstadt hat: Der stolzeste Pfau unter allen, der seine Zeit entweder im palastartigen Gym oder auf einer riesigen Party verbringt. Seine Muskeln sind weit mehr als ein Sixpack, sein Schweiß bringt die anderen Männer zum Hecheln. Alle Haare finden sich an der richtigen Stelle. Sein Ego: höher als der Eiffelturm. Doch anders als das Welterbe ist Jims Status brüchig, das muss er bald merken.



Lucien, der Twink mit riesiger Dildo-Kollektion



In einem anderen Palast lebt Lucien. Der ist nicht einmal halb so breit wie Jim und mehr als einen Kopf kürzer. Ein blonder skinny Twink, der Jim nur aus seinem Smartphone kennt. Und aus seiner geheimen Kammer, einem begehbaren Jim-Schrein: Der 23-jährige Lucien kuschelt sich im Bademantel auf den Jim-Teppich, Jim-Poster säumen die meterhohen Wände.



In den Regalen: eine beachtliche Dildo- und Cockring-Sammlung. Seine Fleshlight-Kollektion bezeichnet er als sein "kleines Wunder". Das hier ist seine wenige Quadratmeter große heile Welt. Denn außerhalb des kleinen Raums darf Lucien nicht sein, wer er ist.

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Der Schock: Heteros haben keine Analorgasmen



Poster zum Film: "Jim Queen" startet am 24. September 2026 bundesweit im Kino

Der Grund: Seine Mutter ist rechte Gesundheitsministerin des Landes. Und so toxisch, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bis Lucien Selbsthilfebücher anhäuft, um seine Kindheit zu verstehen. Seine Maman im strengen Hosenanzug bringt ihm zwar eine heiße Schokolade ans Bett. Doch wenn er sie fragt, ob er am Wochenende endlich einmal auf eine Party darf, zeigt sie ihre manipulative Seite.



Am nächsten Morgen dann bricht Jims Welt zusammen: Ein Bauchmuskel fehlt  und dann noch einer. Ein Fall für die Notaufnahme, klar. Dort muss er von einer befreundeten Ärztin erfahren: Er hat sich mit einer neuen Geschlechtskrankheit infiziert. Die Heterose macht ihn zum Fußballfan, monogam, sorgt für einen unstillbaren Kinderwunsch und für fragwürdige Kleidungswahlen.



Bären, Puppies, Sneaker-Sniffer



Kurz: Das Virus macht ihn hetero. Und die schlimmste Botschaft der Ärztin: Heteros haben keine Analorgasmen. Es gibt noch eine Heilung, aber sie hat zumindest einen Tipp. Irgendein verrückter Wissenschaftler könnte eine Idee haben. Für Jim Parfait beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Und ausgerechnet Lucien könnte ihm helfen. Es beginnt eine klassische Heldenreise.



Der französisch-belgische Animationsfilm "Jim Queen" nutzt diese  nur auf den ersten Blick absurde  Geschichte für eine echte Hommage an die schwule Community. Denn Jim und Lucien müssen auf ihrem Weg zur Heterosis-Heilung alle möglichen Subkulturen durchschreiten: die Bären, die Puppies, die Cruiser, die Dragqueens, die Sneaker-Sniffer oder die Drogen-Zombies, die noch die Letzten in irgendeiner Techno-Kaschemme sind. Die Animation gibt dem Film dabei ungeahnte Freiheiten, mit Klischees zu spielen.

Fast ein Musical

Wer mit dem schwulen Talent, sich selbst in irgendwelche Schubladen zu stecken, noch nicht vertraut ist, lernt es dank "Jim Queen" also kennen und lieben. Und wer all das kennt, wird den größten Spaß seines Lebens haben. Denn das Drehbuch-Quartett, zu dem auch die zwei Regisseure Marco Nguyen und Nicolas Athané gehören, lässt wirklich kein Klischee der schwulen Community aus  und trifft damit sehr oft ziemlich genau den wahren Kern.



Marco Nguyen kennt die Szene aus nächster Nähe, denn er hat selbst genau die Partys in Paris veranstaltet, auf denen er jetzt Jim Parfait tanzen und Dragqueens gegeneinander lipsyncen lässt. Von ihm stammen auch zwei der großartigen Songs, die den Film fast zu einem Musical machen. Die übrige Musik stammt vom Duett "Kirosen"  das für jede Subkultur den passenden Sound findet.



Die Leder-GAYstapo



"Jim Queen" ist überzeichnet, aber respektvoll. Selten hat sich ein Film so lust- und liebevoll über uns lustig gemacht. Und das ist es, was eine gelungene Satire ausmacht. Denkverbote haben sich die Regisseure dabei nicht gegeben. So gibt es unter BDSM-Anhängern eine Fraktion, die sich GAYstapo nennt. Doch es ging ihnen nicht darum, bloß zu schockieren, betonen sie im queer.de-Interview.



Die bunte Animationskomödie "Jim Queen" wird nicht nur alle  queer oder nicht  zum Lachen bringen. Der Film hält schwulen Männern auch hemmungslos den Spiegel vor. Es geht um Hierarchien innerhalb der Community, um Normen, von denen wir uns eigentlich befreien wollten, nur um sie umso strenger auf uns selbst zu übertragen. Und um Ausgrenzung.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Wenn die Realität die Fiktion einholt



Denn sobald es die Runde macht, dass Jim die Heterose hat, befinden sich seine Follower*innen-Zahlen im steilen Sinkflug. Mit einem Kranken will die Community nichts zu tun haben. Es ist nicht unbeabsichtigt, dass das an die Zeit von Aids erinnert  und auch wenn das Stigma dank Prep weniger ausgeprägt zu sein scheint, ist es immer noch da. Und auch eine Gesundheitspolitik, die sich nicht um Infizierte kümmert, weil sie zu Randgruppen gehören, weckt böse Erinnerungen.



Nach der französischen Präsidentschaftswahl im kommenden April unter Marine Le Pen könnte es tatsächlich wieder so kommen. Das hätten die Macher des Films nicht gedacht, als sie vor acht Jahren anfingen, ihn zu schreiben. Die Realität kann die Fiktion eben einholen.



Die schönste Form queerer Selbstironie



Vielleicht ist das auch der Grund, dass "Jim Queen" mit über 300.000 verkauften Tickets in Frankreich zum echten Überraschungserfolg wurde. Schon bei seiner Premiere beim diesjährigen Filmfestival in Cannes galt der Animationsfilm als Geheimtipp.



Der Erfolg könnte sich in Deutschland wiederholen: Beim diesjährigen Queerfilmfestival waren viele Vorstellungen des lustigsten schwulen Films des Jahres ausverkauft. Animationsfilme für Erwachsene haben es hierzulande zwar häufig schwer. Doch die nicht weniger schrille SciFi-Komödie "Lesbian Space Princess" konnte beweisen, dass ein Film sein Publikum finden kann. Zumal die deutsche Synchronisation, selbst der Songs, wirklich gelungen ist.



"Jim Queen" schafft, was nur wenigen Filmen gelingt: Er ist urkomisch, ohne platt zu sein. Er lacht über die Community, ohne sie abzuwerten. Und er bringt wichtige Themen an, ohne moralisch zu wirken. Das ist wohl die schönste Form queerer Selbstironie.

Infos zum Film



Jim Queen. Animation, Komödie. Frankreich, Belgien 2026. Regie: Marco Nguyen, Nicolas Athané. Laufzeit: 85 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 16. Verleih: capelight pictures. Kinostart: 24. September 2026