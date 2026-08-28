FPÖ will Regenbogen-Zebrastreifen verbieten

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Wie die AfD in Deutschland hat es auch die österreichische Rechtsaußenpartei FPÖ auf queere Sichtbarkeit abgesehen: In einem Antrag im Wiener Bundesparlament fordert der freiheitliche Abgeordnete Maximilian Weinzierl eine Novellierung der Straßenverkehrsordnung, um Regenbogen-Zebrastreifen zu verbieten. Der bereits im Juli eingebrachte Gesetzentwurf (PDF) wurde am Mittwochabend im Nationalrat eingebracht.



Weinzierl will durchsetzen, dass Flächen zwischen den Markierungen künftig strikt in der Farbe der Fahrbahn belassen oder maximal einfärbig gestaltet werden dürfen. Bunte Muster, Symbole oder mehrfarbige Gestaltungen  wie die weltweit als Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz etablierten Regenbogenstreifen  wären damit Geschichte.



Als Begründung schiebt der FPÖ-Antrag das Thema Verkehrssicherheit vor: Die Straßenverkehrsordnung sei "weder ein Instrument der Symbolpolitik noch ein Gestaltungsrahmen für gesellschaftliche Anliegen oder Experimente", heißt es im Antrag. Zusätzliche Farben würden den Kontrast schwächen, Autofahrende ablenken und "Reaktionszeit kosten", die im Ernstfall über Leben und Tod entscheide.

Vier andere Fraktionen lehnen FPÖ-Vorstoß ab

Die vier anderen Fraktionen im Nationalrat lehnten den Vorstoß hingegen ab. Joachim Schnabel von der konservativen ÖVP bezeichnete das Argument der Verkehrssicherheit als "vorgeschobenen Grund" der FPÖ, um eine gesellschaftspolitische Debatte zu führen. Wenn man schon über bunte Farben bei Zebrastreifen diskutieren wolle, sei "die wirklich gefährliche Farbe Braun", so Schnabel mit Blick auf die Nähe der FPÖ zu Neonazis.



Die FPÖ, so der Vorwurf des Sozialdemokraten Wolfgang Moitzi, halte das Thema der Verkehrssicherheit nur dann für relevant, wenn es um die Sichtbarkeit von queeren Menschen gehe. Dominik Oberhofer von den liberalen Neos verwies auf zahlreiche Städte weltweit, in denen es keine Probleme mit "Regenbogen-Zebrastreifen" gebe. David Stögmüller von den Grünen erklärte, der Regenbogen-Zebrastreifen tue niemandem weh  wenn die FPÖ wirklich an Verkehrssicherheit interessiert sei, sollte sie nicht länger blockieren, dass Tempo 30 in Gemeinden in Niederösterreich kontrolliert werden könne.



Die FPÖ beruft sich mit ihrem Verbotsantrag auf ein Gutachten aus der Bezirkshauptmannschaft  also der regionalen Verwaltungsbehörde  in der niederösterreichischen Gemeinde Scheibbs. Dort war ein bunter Zebrastreifen aus Kontrastgründen abgelehnt worden. Die rechte Partei fordere daher ein generelles, bundesweites Verbot statt Einzelfallentscheidungen durch lokale Behörden.



Freilich ist die Argumentation auch aus Sicht der Wissenschaft vorgeschoben: Laut Studien erhöhen bunte Zebrastreifen sogar die Verkehrssicherheit. Die bisher umfassendste empirische Untersuchung zu diesem Thema ist die "Asphalt Art Safety Study" (PDF) von Bloomberg Philanthropies und dem amerikanischen Verkehrsberatungsunternehmen Sam Schwartz Consulting aus dem Jahr 2022. Untersucht wurden 22 Straßenabschnitte mit Straßenkunst und künstlerisch gestalteten Zebrastreifen in den USA über mehrere Jahre vor und nach der Umgestaltung. Das Ergebnis: Die auffällige Farbgestaltung führt dazu, dass Autofahrer*innen bei derartigen bunten Bemalungen vorsichtiger fahren. So konnten die Forschenden einen Rückgang der Unfälle mit Beteiligung von Fußgänger*innen oder Radfahrenden um 50 Prozent messen.



Das Gutachten der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs argumentierte hingegen, dass Autofahrer*innen durch Farben verwirrt werden und deshalb Passant*innen übersehen würden. Diese Annahme konnte aber in der wirklichen Welt nie empirisch nachgewiesen werden.

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FPÖ: Forderungen nach CSD-Verbot und Verbreitung bizarrer Verschwörungstheorien

Die FPÖ gilt als extrem queerfeindlich. So sprach sich der FPÖ-Politiker Michael Gruber vergangenes Jahr etwa für ein Verbot von CSD-Demonstrationen aus (queer.de berichtete). Die rechtspopulistische Partei verbreitet auch allerlei Verschwörungstheorien über queere Menschen. So behauptete der langjährige Fraktionsgeschäftsführer Norbert Nemeth Anfang des Jahres, die Anerkennung von queeren Menschen führe zum Kommunismus (queer.de berichtete). In echten kommunistischen Regimen werden queere Menschen dagegen in der Regel verfolgt. Die Sowjetunion sah Homosexualität etwa als "bourgeoise Dekadenz" oder "antisowjetisches Verhalten" an und schickte queere Menschen in Gulags, in denen viele zu Tode kamen.



Erste Regenbogen-Zebrastreifen wurden Anfang der Zehnerjahre etwa im Umfeld der CSDs von Los Angeles und Sydney installiert. Sie gerieten zuletzt mit dem weltweiten Rechtsruck vermehrt in die Kritik. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, ließ etwa vergangenes Jahr alle Regenbogen-Zebrastreifen übermalen, darunter auch einen Gedenk-Zebrastreifen für die Opfer des Terroranschlags auf den queeren Club "Pulse" in Orlando (queer.de berichtete). Zuvor hatte DeSantis mit seinem "Don't say gay"-Gesetz bereits untersagt, an Schulen über queere Themen oder Menschen zu sprechen (queer.de berichtete). (dk)