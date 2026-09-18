Rechtsextreme Attacke auf CSD-Party in Oranienburg

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Nach dem CSD in Hennigsdorf ist es am Samstag bei einer CSD-Feier im 20 Kilometer entfernten Oranienburg zu einem queer­feindlichen Zwischenfall gekommen: Rechtsextreme bedrohten laut der "Märkischen Allgemeinen" (Bezahlartikel) bei der in einem Linken-Kreisbüro veranstalteten CSD-Party die Teilnehmenden und skandierten LGBTI-feindliche Parolen. Die Polizei musste eingreifen.



Die Linke erklärte, dass rund ein Dutzend Rechtsextremer vor die Geschäftsstelle gezogen sei, als die Party schon im vollen Gange war. Sie beklebten demnach "brüllend die Schaufenster des Linkstreffs mit rechten Aufklebern". "Unter ihnen befanden sich nach Angaben der Anwesenden auch Personen, die zuvor an der Demonstration gegen den CSD in Hennigsdorf teilgenommen hatten. Ihr Auftreten wurde von den Jugendlichen als gezielte Provokation wahrgenommen", erklärte der Kreistagsabgeordnete Ralf Wunderlich in einer Pressemitteilung.



Laut der "Märkischen Allgemeinen" hatte die rechtsextremen Gruppe "Deutsche Jugend voran" die Demo angemeldet, die bereits wiederholt Störaktionen bei CSDs insbesondere in Ostdeutschland durchgeführt hat (queer.de berichtete). CSD-Organisator Candy Boldt-Händel erklärte, man müsse kein Insider sein, "um zu erkennen, aus welcher politischen Ecke diese Menschen kamen".

Polizei: Rechte Bedrohung "strafrechtlich nicht relevant"

Als die Rechten aufmarschierten, hätten sich die Gäste in dem Büro eingeschlossen und die Polizei alarmiert. Die Behörden bestätigten, dass es am Samstagabend gegen 22:15 Uhr einen entsprechenden Einsatz gegeben habe. So hätten sich mehrere Personen vor den Partygästen bedrohlich aufgebaut und gegen die Scheibe geklopft. Polizeikräfte hätten die Personalien aufgenommen und Platzverweise ausgesprochen. "Strafrechtlich war es jedoch nicht relevant, obwohl es subjektiv für die Leute sicher keine schöne Situation war", erklärte Polizeisprecher Joachim Lemmel.



Linken-Kreisvorsitzende Andrea Löwe forderte Aufklärung  und bekräftigte, dass man sich von derartigen Aktionen nicht einschüchtern lasse. Sie warnte auch davor, die Attacke herunterzuspielen: "Für mich hat das eine neue Qualität, wenn junge Menschen, die sich für Vielfalt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und die Rechte queerer Menschen einsetzen, nach einer solchen Veranstaltung gezielt aufgesucht und eingeschüchtert werden sollen. Besonders erschreckend ist, dass hier offenbar eine Gruppe vor unserem Linkstreff aufgetaucht ist, als sich dort überwiegend linke Jugendliche aufhielten", so Löwe.



Beim CSD Oberhavel in Hennigsdorf am 19. September 2026 hatten sich laut offiziellen Angaben rund 500 bis 550 Menschen an der Demonstration beteiligt. An der angekündigten rechtsextremen Gegendemonstration nahmen laut Polizei rund 20 Personen teil. (cw)

