"Die Kaiserin" auf Netflix: Starttermin der letzten Staffel steht fest

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Sisi hat es auch in Staffel drei nicht leicht (Bild: Netflix / Sasha Ostrov)

Am 12. November startet die dritte Staffel von "Die Kaiserin" bei Netflix. Es werden zugleich die letzten Folgen der historischen Serie sein, wie der Streamingdienst am Donnerstag mitteilte. Die Produktion war 2023 bei den 51. International Emmy Awards als beste Dramaserie ausgezeichnet worden.



Devrim Lingnau Islamoğlu (27) und Philip Froissant kehren als Elisabeth und Franz zurück. Das Kaiserpaar geht allerdings unter schlechten Vorzeichen ins Finale.



Franz kehrt als gebrochener Mann heim



Laut Netflix kommt Kaiser Franz traumatisiert aus dem Sardinischen Krieg zurück. Ihn plagt die Schuld, tausende junge Männer auf dem Schlachtfeld verloren zu haben. Elisabeth versucht, ihm beizustehen und kämpft um ihre Ehe. Gleichzeitig tritt sie für das ein, was sie für das Reich als richtig erachtet. Beides bleibt vergeblich.



Als Franz eine Affäre beginnt, gerät die Ehe endgültig ins Wanken. Der Widerstand am Hof und ihre angeschlagene Gesundheit treiben Elisabeth schließlich aus Wien fort, zur Erholung reist sie auf eine ferne Insel. Dabei steht nicht nur die Ehe auf dem Spiel, sondern auch Elisabeths Leben.

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Eine Begegnung mit Folgen

Auf dieser Reise trifft die Kaiserin zufällig auf Graf Andrássy (Dejan Bućin), den Anführer der ungarischen Revolution. Zwischen den beiden entsteht sofort eine starke intellektuelle und körperliche Anziehung. Diese Bekanntschaft wird nicht nur Elisabeths Leben verändern, sondern auch das Schicksal der Habsburger.



Parallel dazu bricht Franz' Bruder Maximilian (Johannes Nussbaum) mit seiner Frau Marie (Josephine Thiesen) nach Mexiko auf, wo er den Kaiserthron besteigen soll. Für Elisabeth läuft am Ende alles auf eine Frage hinaus: Folgt sie bedingungslos ihrem Herzen oder bleibt sie ihrem Volk eine aufrichtige Kaiserin?



In der dritten Staffel wird auch Erzherzog Ludwig Viktor alias "Luziwuzi", Franz Josefs queerer Bruder, wieder eine Rolle spielen. Er wird von Felix Nölle dargestellt.

Gedreht wurde in Bayern, Tschechien und Spanien

Die Handlung führt nach Wien, Ungarn, Mexiko und Preußen. Vor der Kamera stehen neben den Hauptdarstellern unter anderem Melika Foroutan, Runa Greiner, Marlene Burow, Christophe Favre und Merlin Sandmeyer.



Hinter den Kulissen bleibt das bewährte Team zusammen. Katharina Eyssen ist erneut Showrunnerin und Head-Autorin, die kreative Verantwortung teilt sie sich mit dem ausführenden Produzenten Robert Eyssen. (spot/cw)