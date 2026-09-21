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Comeback

Sugababes sind zurück: Pop-Trio kündigt Album an

Die Sugababes waren nicht nur eine der prägenden Girlgroups der 2000er Jahre, sondern wurden auch Teil der queeren Pop- und Clubkultur. Nun kündigt die Originalbesetzung neue Musik an.


Die Sugababes in Aktion: Mutya Buena, Siobhán Donaghy und Keisha Buchanan beim Manchester Pride 2013 (Bild: Man Alive! / wikipedia)

Die britische Girlgroup Sugababes meldet sich mit neuer Musik zurück. Die Gruppe rund um die Sängerinnen Mutya Buena, Keisha Buchanan und Siobhán Donaghy kündigte in sozialen Medien für das kommende Jahr ein neues Studioalbum mit dem gleichnamigen Titel an. Erscheinen soll die Platte mit insgesamt zwölf Songs demnach am 12. Februar 2027.

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Den Angaben des zuständigen PR-Teams zufolge handelt es sich "um das erste vollständige Studioalbum von Keisha, Mutya und Siobhan seit ihrem Debüt 'One Touch' aus dem Jahr 2000". Auf dem 2022 veröffentlichten Album "The Lost Tapes" war ebenfalls die Originalbesetzung zu hören. Die Songs waren jedoch teils bereits Jahre zuvor aufgenommen worden, als das Trio unter dem Namen Mutya Keisha Siobhan (MKS) zusammenarbeitete.

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Die Sugababes feierten vor allem in den 2000er Jahren große Erfolge. Bekannt wurde das Trio durch Hits wie "Overload", "Freak Like Me" und "Push the Button". Neben "Ghost", zu dem am Abend auch ein Musikvideo veröffentlicht werden sollte, waren mit "Jungle", "Weeds" und "Shook" bereits drei weitere Songs des kommenden Albums auf Streaming-Plattformen abrufbar.

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Die Sugababes gelten als Ikonen der LGBTI-Community. Mit selbstbewusstem Auftreten und eingängigen Pop-Hits boten sie queeren Fans im Pop der 2000er Jahre viel Raum zur Identifikation. Das Trio tritt auch regelmäßig bei CSD-Veranstaltungen auf, zuletzt 2025 bei Brighton Pride. Siobhan Donaghy sagte dem Magazin "Attitude", die LGBTI-Community sei seit jeher das Herz der Fangemeinde. (cw/dpa)

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