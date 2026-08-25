US-Senator: Trans Menschen in Tierkostümen gefährden Flugsicherheit



Bizarre Szenen im 100 Mitglieder zählenden US-Senat (Bild: Youtube)

Heute, 15:01h 4 Min.

4 Min.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tommy Tuberville, republikanischer Senator für Alabama, mit extremen Aussagen auffällt. Doch sein jüngster Auftritt im US-Senat am Dienstag markiert wohl einen neuen Tiefpunkt: In einer rund 20-minütigen Rede sprach Tuberville trans Personen pauschal die Existenzberechtigung ab und verknüpfte dies mit einer Forderung, diese "gefährliche" Gruppe in Nervenkliniken einzuweisen.



Begleitet von einer Schautafel, auf der trans Identität zur "Geisteskrankheit" erklärt wurde, unterstellte er geschlechtlichen Minderheiten ein angebliches erhöhtes Gewaltpotenzial. Außerdem forderte der frühere College-Football-Trainer lebenslange Haftstrafen für medizinisches Personal, das geschlechtsangleichende Behandlungen durchführt. Wörtlich sagte er über Geschlechtsanpassungen: "Es ist die schwerste Form des ärztlichen Kunstfehlers. Jedem einzelnen dieser Ärzte sollte die Approbation entzogen werden, und sie sollten den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen."



Zudem plädierte Tuberville offen dafür, das System geschlossener Nervenheilanstalten wiederzubeleben, um betroffene Personen wegzusperren. Der 72-Jährige sagte: "Es liegt im besten Interesse unseres Landes, psychiatrische Anstalten wieder als normalen Teil unserer Gesellschaft einzuführen, anstatt das Problem unter den Teppich zu kehren. Andernfalls sind wir nur leichte Beute, bis die nächste geschlechtsverwirrte Person beschließt, in unseren Kirchen oder unseren Schulen aufzutauchen und Gewalttaten zu begehen." Da er trans Menschen in seiner Rede die Einsicht abspricht zu erkennen, dass Transgeschlechtlichkeit nicht existiert, wird seine Rede so interpretiert, dass er Zwangseinweisungen für trans Menschen fordert.



Hintergrund ist der Vorwurf der Trump-Regierung, dass trans Menschen wegen ihrer Geschlechtsidentität eher zum Terrorismus neigen (queer.de berichtete). Trans Menschen wird nach einem Amoklauf vor einem Jahr, bei dem eine trans Täterin zwei Menschen tötete, auch vorgeworfen, hauptverantwortlich für die Waffengewalt in den USA zu sein (queer.de berichtete). Allerdings waren laut der Organisation The Violence Project bei Amokläufen nur 0,11 Prozent der Tatverdächtigen in den letzten 13 Jahren trans  laut den Umfragen des Gallup-Instituts identifizieren sich hingegen rund 1,2 bis 1,3 Prozent aller Erwachsenen in den Vereinigten Staaten als transgender.

Schreckgespenst im Cockpit: Die "Trans-Furry"-Erzählung

Besondere Aufmerksamkeit und Spott im Netz erregte ein Abschnitt der Rede, in dem der Senator den Bogen zur Subkultur der Furrys schlug. Ein Furry ist eine Person, die sich für vermenschlichte Tiercharaktere mit menschlichen Eigenschaften begeistert und gerne Tierkostüme trägt. Tuberville warf trans Menschen und das Furry-Fandom in einen Topf und warnte Passagier*innen vor einer vermeintlichen Gefahr beim Fliegen: "Viele Airline-Piloten, Flugbegleiter und Fluglotsen sind Teil der Furry-Community. Gott stehe uns bei, es ist furchterregend [ ] Wenn Sie in ein Flugzeug steigen, ist es möglich, dass die Person im Cockpit den verstörenden Fetisch hat, sich als Tier zu verkleiden."



Tommy Tuberville just went to the Senate floor and started warning America about the furry epidemic in aviation. Pilots, flight attendants, air traffic controllers apparently nobody is safe



I did not have furry airline crisis on my 2026 bingo card, but here we are. pic.twitter.com/jWhrvWfSz3 Gunther Eagleman (@GuntherEagleman) September 23, 2026 / GuntherEagleman | Auf Social Media machen sich viele über die Äußerungen des Senators lustig

Tatsächliche Belege oder Sicherheitsvorfälle konnte Tuberville nicht vorlegen. Fachleute und queere Aktivist*innen verweisen darauf, dass die private Beteiligung an Fan-Communitys keinerlei Einfluss auf die Flugsicherheit hat.



| Direktlink | Die gesamte Rede im Senat

Teil einer gezielten Desinformationskampagne



Die Verknüpfung von trans Rechten mit der Furry-Subkultur ist eine bekannte Taktik konservativer US-Politiker*innen. Bereits in den vergangenen Jahren kursierte der mehrfach widerlegte Mythos, Schulen würden Katzenklos für Kinder aufstellen, die sich als Tiere identifizierten. Ziel solcher Narrative ist es, trans Menschen lächerlich zu machen.

- Werbung -



Tuberville will Regierungschef von Alabama werden

Politische Beobachter*innen werten den jüngsten Vorstoß auch vor dem Hintergrund von Tubervilles Ambitionen für die Gouverneurswahl in Alabama, einem der konservativsten Bundesstaaten der USA. Er hat sich bereits die republikanische Kandidatur für die Wahl im November gesichert. Transphobie gilt in der republikanischen Partei nach der erfolgreichen Wahlkampagne von Donald Trump im Jahr 2024 als Gewinnerthema.



Laut einer aktuellen Umfrage führt Tuberville derzeit gegen den demokratischen Kandidaten Doug Jones mit 49 zu 41 Prozent. Für einen Republikaner in Alabama ist das ein knapper Vorsprung: Die augenblicklich republikaner Gouverneurin von Alabama, Kay Ivey, hatte ihre Wahl 2022 gegen ihre demokratische Kontrahentin noch mit 67 zu 29 Prozent gewonnen.



Tuberville hat immer wieder mit gewagten Thesen für Aufmerksamkeit gesorgt. So erklärte er 2023, dass mehr "weiße Nationalisten" in den US-Streitkräften dienen sollten ("[Die Demokraten] nennen sie so. Ich nenne sie Amerikaner"). Bei einer Wahlkampfveranstaltung im Herbst 2022 sorgte er für massive Kritik, als er behauptete, Befürworter von Reparationszahlungen an Nachfahren versklavter Menschen glaubten, "dass die Leute, die Verbrechen begehen, das verdient hätten". Bürgerrechtsorganisationen wehrten sich gegen die Zuschreibung, dass schwarze Menschen wegen ihrer Hautfarbe eher Verbrecher*innen seien.



Zudem macht Tuberville gerade bei internationalen Themen immer wieder große Fehler. So behauptete er 2020, die USA hätten im Zweiten Weltkrieg gekämpft, um Europa vom Sozialismus zu befreien. Sein eigener Vater sei im Krieg in Paris gewesen, um die Stadt vom Kommunismus zu befreien, sagte er an anderer Stelle. 2022 behauptete er nach dem Start des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, Russland sei ein "kommunistisches Land". (dk)