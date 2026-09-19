CSD Bernau: Neonazis rufen erneut zum Gegenprotest auf



Teilnehmende bei einem CSD in Illmenau (Bild: IMAGO / Müller-Stauffenberg)

Heute, 15:29h 2 Min.

2 Min.

Vor dem Christopher Street Day im brandenburgischen Bernau (Landkreis Barnim) hat die Neonazi-Gruppierung "Deutsche Patrioten voran" (DPV) in sozialen Netzwerken zum Gegenprotest aufgerufen. Die Polizei bestätigte eine zweite Versammlungsanmeldung am Samstag in der Stadt und sprach von einer Veranstaltung, die sich gegen den CSD richte. In einem Instagram-Post der Neonazi-Gruppe heißt es, man wolle "für Kinderschutz" protestieren.



Bereits vor wenigen Wochen hatte die Gruppe in Rathenow einen Gegenprotest am Rande des dortigen CSD organisiert. Nur wenige Menschen folgten dem Aufruf. Die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl von "unter 40" Personen (queer.de berichtete).

Störung von CSDs Hauptanliegen der "Deutschen Patrioten voran"

"Deutsche Patrioten voran" wird im Brandenburger Verfassungsschutzbericht 2025 erwähnt. Die Mitglieder werden dem "gewaltorientierten subkulturellen Neonationalsozialismus" zugeordnet. Ihr Hauptaktivitätsfeld seien Gegenproteste und Störaktionen gegen Christopher Street Days und queeren Veranstaltungen in Brandenburg und Ostdeutschland. Die Gruppe nutzt intensiv soziale Netzwerke zur Vernetzung, Mobilisierung und Selbstinszenierung.



Teilweise erhalten die Neonazis sogar den Segen aus der AfD, die sich sonst nach außen hin gemäßigter gibt: Im Juli nahmen etwa mehrere kommunale Vertreter der Rechtsaußen-Partei bei einer Demo der "Deutschen Patrioten Voran" gegen den CSD Müncheberg teil, darunter auch der Müncheberger AfD-Chef Andreas Rischkau (queer.de berichtete). Bei der Veranstaltung hatten sich drei Personen der Aufnahme ihrer Personalien widersetzt und wurden wegen Widerstands gegen Polizeikräfte vorläufig festgenommen.



Erst vergangene Woche gab es einen Zwischenfall nach dem CSD im brandenburgischen Oranienburg: Mehrere junge Rechte bedrohten eine CSD-Party in einem Linken-Büro; die Teilnehmenden mussten sich einschließen und die Polizei rufen (queer.de berichtete).



Bereits in den letzten beiden Jahren wurde der CSD Bernau durch Neonazi-Proteste gestört. 2024 nahm die Polizei einen Neonazi bei der Gegendemo fest, weil er einen sogenannten Hitlergruß gezeigt hatte (queer.de berichtete).



Der CSD Bernau startet am Samstag um 11 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Die Demo hätte eigentlich schon Ende Juni stattfinden sollen, wurde aber wegen einer amtlichen Hitzewarnung abgesagt (queer.de berichtete). (dpa/cw)