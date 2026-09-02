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U2 haben ihr neues Album "Carnaval De Luz" angekündigt. Es erscheint am 13. November und ist das erste Album der irischen Band mit neuem Material seit neun Jahren  pünktlich zum 50. Jubiläum der Bandgeschichte. Im September 1976 hatten die Musiker erstmals zusammengespielt, nachdem Schlagzeuger Larry Mullen Jr. (64) seine späteren Bandkolleg*innen über einen Zettel am Schwarzen Brett seiner Dubliner Schule gefunden hatte.



Für Aufsehen sorgt vor allem der letzte Titel des Albums: "Torn", ein Duett von Frontmann Bono (66) mit der im August im Alter von 80 Jahren gestorbenen Country-Ikone Dolly Parton. Laut Universal Music handelt es sich um Partons "letzte aufgenommene Gesangsperformance". Geschrieben wurde der Song gemeinsam von U2, Parton und Johnny McDaid ("Snow Patrol")  laut Universal Music eine "berührende Country-Ballade über zerbrochene familiäre Beziehungen, deren Bedeutung weit darüber hinausreicht".

Der Song wurde im Juni aufgenommen

Wie es zu der Zusammenarbeit kam, schilderte Bono dem "Rolling Stone": Ursprünglich wollte er Parton für ein von irischer Folkmusik inspiriertes Projekt gewinnen und spielte ihr am Telefon Skizzen vor. Parton habe abgewunken, ihm aber einen eigenen Song angeboten: "Torn". Gemeinsam mit McDaid habe er den Song in eine neue Richtung gelenkt, woraufhin Parton zugestimmt habe, diese Version einzusingen.



Die Aufnahme im Juni fiel bereits in Partons Krankheitszeit. "Als sie krank wurde, stand sie aus dem Bett auf, um dieses Lied zu singen", erzählte Bono dem "Rolling Stone". "Und das kann man hören. Und ich kann es mir jetzt nicht einmal mehr anhören." Trotzdem habe Parton "mit ganzem Herzen" gesungen  etwas, das ihn angesichts ihres Alters von 80 Jahren bis heute beeindrucke.

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Erste Single "Silencio" bereits erschienen

Partons Tod mache ihm zugleich bewusst, wie einzigartig diese Begegnung gewesen sei: "Die Tatsache, dass diese Momente nun nicht mehr da sind, in keiner Weise, die man  außer durch ihre Lieder  wiedererleben kann, ist sehr ernüchternd."



Neben Parton wirken auf "Carnaval De Luz" unter anderem Brian Eno (78) und die spanische Sängerin Rosalía (33) mit. Die erste Single, "Silencio", ist bereits erschienen.

Gitarrist The Edge (65) beschreibt das Album in einem Blogeintrag als "eine ungeordnete, provokante und zugleich heilige Songsammlung". Bono ergänzt: "Wir entfachen ein größeres Feuer. [...] Denn wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, dürfen wir das auf keinen Fall tun." (dpa/spot/cw)