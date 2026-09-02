Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59718

Country-Ballade

U2 kündigen neues Album an  mit letztem Duett von Dolly Parton

Auf ihrem neuen Album "Carnaval De Luz" veröffentlichen U2 ein Duett mit der im August verstorbenen Dolly Parton. Sänger Bono erzählt, wie es dazu kam  und was ihn an der Aufnahme bis heute bewegt.


Dolly Parton starb im August im Alter von 80 Jahren (Bild: Kristopher Harris / wikipedia)

U2 haben ihr neues Album "Carnaval De Luz" angekündigt. Es erscheint am 13. November und ist das erste Album der irischen Band mit neuem Material seit neun Jahren  pünktlich zum 50. Jubiläum der Bandgeschichte. Im September 1976 hatten die Musiker erstmals zusammengespielt, nachdem Schlagzeuger Larry Mullen Jr. (64) seine späteren Bandkolleg*innen über einen Zettel am Schwarzen Brett seiner Dubliner Schule gefunden hatte.

Für Aufsehen sorgt vor allem der letzte Titel des Albums: "Torn", ein Duett von Frontmann Bono (66) mit der im August im Alter von 80 Jahren gestorbenen Country-Ikone Dolly Parton. Laut Universal Music handelt es sich um Partons "letzte aufgenommene Gesangsperformance". Geschrieben wurde der Song gemeinsam von U2, Parton und Johnny McDaid ("Snow Patrol")  laut Universal Music eine "berührende Country-Ballade über zerbrochene familiäre Beziehungen, deren Bedeutung weit darüber hinausreicht".

- Werbung -
Video - Das Business-Reisegefühl mit Air France

Der Song wurde im Juni aufgenommen

Wie es zu der Zusammenarbeit kam, schilderte Bono dem "Rolling Stone": Ursprünglich wollte er Parton für ein von irischer Folkmusik inspiriertes Projekt gewinnen und spielte ihr am Telefon Skizzen vor. Parton habe abgewunken, ihm aber einen eigenen Song angeboten: "Torn". Gemeinsam mit McDaid habe er den Song in eine neue Richtung gelenkt, woraufhin Parton zugestimmt habe, diese Version einzusingen.

Die Aufnahme im Juni fiel bereits in Partons Krankheitszeit. "Als sie krank wurde, stand sie aus dem Bett auf, um dieses Lied zu singen", erzählte Bono dem "Rolling Stone". "Und das kann man hören. Und ich kann es mir jetzt nicht einmal mehr anhören." Trotzdem habe Parton "mit ganzem Herzen" gesungen  etwas, das ihn angesichts ihres Alters von 80 Jahren bis heute beeindrucke.

- Werbung -

Erste Single "Silencio" bereits erschienen

Partons Tod mache ihm zugleich bewusst, wie einzigartig diese Begegnung gewesen sei: "Die Tatsache, dass diese Momente nun nicht mehr da sind, in keiner Weise, die man  außer durch ihre Lieder  wiedererleben kann, ist sehr ernüchternd."

Neben Parton wirken auf "Carnaval De Luz" unter anderem Brian Eno (78) und die spanische Sängerin Rosalía (33) mit. Die erste Single, "Silencio", ist bereits erschienen.

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Gitarrist The Edge (65) beschreibt das Album in einem Blogeintrag als "eine ungeordnete, provokante und zugleich heilige Songsammlung". Bono ergänzt: "Wir entfachen ein größeres Feuer. [...] Denn wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, dürfen wir das auf keinen Fall tun." (dpa/spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Dolly Parton
24.09.26 | "Ich bin ein Killer"
Streit um Dolly Partons Erbe: Neffen wegen heftiger Drohungen verklagt
21.09.26 | Am 25. September
Zu Ehren von Dolly Parton: Sängerin bekommt eigenen Gedenktag
17.09.26 | Videobotschaft der Country-Ikone gezeigt
Dolly Parton erhält posthum Auszeichnung für Lebenswerk
11.09.26 | "Bound To Ride"
Zwei Wochen nach ihrem Tod: Neuer Song von Dolly Parton veröffentlicht
10.09.26 | Sie starb Ende August
"Keine Sorgen machen": Dolly Parton verschwieg Krebs vor ihrer Familie
02.09.26 | Vandalismus
Dolly Partons Stern auf dem Walk of Fame zerstört
-w-
Neu auf queer.de
Nach der Wahl
Berliner CDU-Fraktion wählt Stefan Evers an die Spitze
Country-Ballade
U2 kündigen neues Album an  mit letztem Duett von Dolly Parton
Interview
Tony Eberhardt: "Ich habe den Fehler bei mir gesucht"
Bild des Tages
Erster gemeinsamer Auftritt: Riccardo Simonetti mit Ehemann
Brandenburg
CSD Bernau: Neonazis rufen erneut zum Gegenprotest auf
Zwangseinweisungen in Psychiatrie angedroht
US-Senator: Trans Menschen in Tierkostümen gefährden Flugsicherheit
Comeback
Sugababes sind zurück: Pop-Trio kündigt Album an
Noch in diesem Jahr
"Die Kaiserin" auf Netflix: Starttermin der letzten Staffel steht fest