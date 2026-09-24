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Die neue Regenbogen­bank erinnert an die lesbische Schriftstellerin Christa Reinig (Bild: Michael Nagy / Stadt München)

In München ist am Curt-Mezger-Platz eine neue Sitzbank in den Farben des Regenbogens aufgestellt worden. Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne) und Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne) stellten die Bank am Donnerstag gemeinsam mit Ariane Rüdiger vom Vorstand des Forums Queeres Archiv München vor, wie aus der städtischen "Rathaus Umschau" hervorgeht.



Die farbenfrohe Bank soll nach Angaben der Stadt ein deutlich sichtbares Signal an die Stadtgesellschaft senden, dass Vielfalt, Gleichstellung und Anti­diskriminierung wichtige Anliegen Münchens seien.



"Mit der Regenbogen­bank auf dem Curt-Mezger-Platz setzen wir ein sichtbares Zeichen für Akzeptanz und Zusammenhalt", erklärte Fuchs laut Mitteilung. München sei eine Stadt, in der Menschen so sein könnten, wie sie sind, und sich willkommen und respektiert fühlten  unabhängig davon, wen sie lieben oder wie sie leben. Die Bank stehe für das, was die Stadt ausmache: "Vielfalt, Offenheit und ein gutes Miteinander." Das solle man auch im Stadtbild sehen dürfen.



Gestiftet wurde die Sitzbank vom Forum Queeres Archiv München. Sie erinnert an die lesbische Schriftstellerin Christa Reinig, die 2008 in München gestorben war. (cw)