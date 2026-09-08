Fahrgast als "Schwuchtel" beschimpft: Bolt-Fahrer verurteilt

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Ein Taxifahrer des Fahrdienstes Bolt ist in Berlin wegen homophober Beleidigung zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt worden. Das Urteil sei im März 2026 ergangen und mittlerweile rechtskräftig, teilte die schwule Berliner Opferberatungsstelle Maneo mit.



Dem Urteil zufolge hatte sich der Vorfall bereits am 13. April 2025 gegen 1:30 Uhr morgens ereignet. Ein 31-jähriger schwuler Mann befand sich demnach mit zwei Freunden, von denen einer ebenfalls schwul war, in einem Bolt-Taxi. Schon während der Fahrt habe der Fahrer die Gruppe als homo­sexuell eingestuft und sich abfällig über sie geäußert, so Maneo.



Am Zielort in der Schlesischen Straße in Kreuzberg sei es dann eskaliert: Das Opfer sei davon ausgegangen, dass die Bezahlung bereits über die App erfolgt sei. Da dies nicht der Fall war, habe der Fahrpreis bar beglichen werden müssen. Der Fahrer habe das Geld aggressiv und lautstark eingefordert. Als das Opfer das passende Kleingeld nicht schnell genug zusammenhatte, sei er mehrfach als "Schwuchtel" beschimpft worden. Anschließend sei der Fahrer mit erhobener Faust aus dem Auto gestiegen, als wolle er zuschlagen, berichtet Maneo weiter. Das Opfer und seine Begleiter seien daraufhin geflüchtet, körperlich unverletzt.



Das Opfer erstattete den Angaben zufolge am folgenden Tag Anzeige bei der Polizei. (cw)