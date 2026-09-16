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Die Regenbogenbank an der Gedenkstätte für den islamistischen Terroranschlag auf den Christopher Street Day im Berliner Tiergarten ist erneut beschädigt worden. Polizeikräfte hätten Beschädigungen am Donnerstagabend festgestellt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.



Nach ersten Erkenntnissen hatten bislang Unbekannte auf noch nicht geklärte Weise eine der Holzlatten der bunten Bank demontiert. Zwei weitere Holzlatten wiesen ebenfalls Beschädigungen auf. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes geführt, weil es sich bei der Tat um ein queerfeindliches Hassdelikt handeln könnte.



Die Regenbogenbank war erstmals am 6. August aufgestellt worden. Bereits in der Nacht zum 1. September war sie von bislang unbekannten Personen mutwillig zerstört worden (queer.de berichtete). Das hatte für Entsetzen in der Berliner Politik und Community geführt. Am 14. September wurde sie dann erneut am ursprünglichen Gedenkort zwischen Bellevueallee und Kleiner Querallee errichtet (queer.de berichtete). Am Ende sollte sie dort nur zehn Tage stehen vor dem jetzt neuerlichen Akt des Vandalismus.

Terroranschlag am 25. Juli

Die Bank erinnert an den Terroranschlag am 25. Juli auf den CSD Berlin. Damals war der islamistische Attentäter Abdul Ballout mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren und gegen einen Ahornbaum geprallt. Ein dort neu gepflanzter Baum ist inzwischen Teil der Gedenkstätte (queer.de berichtete). Auch der Baum wurde Anfang September mutwillig beschädigt (queer.de berichtete).



Bei dem Anschlag hatte der 21-jährige Täter nach dem Aufprall auf den Baum mit einer Machete weitere Menschen angegriffen, bevor er floh. Eine Frau wurde getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Einen Tag später erschossen Polizeikräfte den Attentäter. (cw)