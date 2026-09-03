Verwirrung um Jens Spahns Krankmeldung

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Erst vor wenigen Monaten wurden Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke durch eine Leihmutterschaft in den USA Eltern eines Sohnes  ein Schritt, der Spahn Miite Juli den Fraktionsvorsitz kostete (queer.de berichtete). Nun sorgt das Familienleben des konservativen Politikers erneut für politischen Zündstoff in Berlin.



Auslöser der aktuellen Debatte ist Spahns Fehlen bei einer zentralen Sitzung des Haushaltsausschusses, der derzeit intensiv über den Bundeshaushalt 2027 berät. Nach der Sitzung veröffentlichte die "Bild"-Zeitung am frühen Mittwochabend Fotos eines "BILD Leser-Reporters", die Spahn angeblich mit seinem Baby sowie seinem Mann am Flughafen im sardischen Olbia zeigen sollen  überschrieben mit dem Vorwurf: "Familienurlaub statt Bundestag".



Die "Bild"-Zeitung löschte ihren Artikel kurz darauf wieder mit der Begründung, die Aufnahme sei in einem privaten Rahmen entstanden und habe gegen interne Richtlinien verstoßen.

Die Grünen-Haushaltspolitikerin Paula Piechotta griff das Thema umgehend auf der Plattform X auf und warf die Frage auf, wie die Urlaubsberichterstattung dazu passe, dass Spahn im Ausschuss als krankheitsbedingt abwesend gemeldet gewesen sei. "Wird sich sicher aufklären", erklärte Piechotta in ihrem Tweet.



Jens Spahn war heute wegen Krankheit nicht im Haushaltsausschuss. Die BILD schrieb vor einer Stunde aber, er sei im Urlaub. Jetzt ist der Text wieder offline. Wird sich sicher aufklären. pic.twitter.com/IOraXAZoa8 Dr. Paula Piechotta MdB  auch auf Bluesky (@PaulaPiechotta) September 23, 2026 / PaulaPiechotta

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Krankmeldung oder Regenbogenfamilien-Alltag?



Ob Spahn sich tatsächlich krankgemeldet hatte, ist Gegenstand widersprüchlicher Angaben: Mehrere Ausschussmitglieder gaben laut "Spiegel" (Bezahlartikel) an, von einer Krankmeldung gehört zu haben. Spahn selbst weist zurück, sich krankgemeldet zu haben. Ein Sprecher betonte, Spahn sei "aus familiären Gründen" ordnungsgemäß entschuldigt gewesen, eine Vertretung sei organisiert worden und es handele sich keineswegs um eine Urlaubsreise. Nach Informationen aus dem Ausschuss wurde intern mündlich kommuniziert, Spahn fehle "kinderkrankheitsbedingt"  ein Umstand, der auch für Abgeordnete unter familiäre Gründe fällt.



Rein rechtlich sind Bundestagsabgeordnete freie Mandatsträger*innen und müssen  anders als Arbeitnehmer*innen  keine Arbeitsunfähigkeit nachweisen. Bei unentschuldigtem Fehlen drohen Abzüge von der steuerfreien Kostenpauschale (bis zu 300 Euro). Legt ein Abgeordneter jedoch ein Attest vor, etwa für ein krankes Kind, entfällt die Kürzung vollständig. Bei eigener Krankheit sinkt der Abzug auf 20 Euro.

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Unions-Abgeordnete erneut irritiert über Spahn

Der Vorfall sorgte laut "Spiegel" innerhalb der Unionsfraktion erneut für Irritationen. Dabei hatte Spahn seit seinem Rücktritt als Unionsfraktionschef viel Energie darauf verwendet, sich innerhalb seiner Partei für sein privates Verhalten bei der Leihmutterschaft zu entschuldigen (queer.de berichtete).



Erst Anfang des Monats war bekanntgeworden, dass Spahn künftig im Haushaltsausschuss, dem wichtigsten Ausschuss im Bundestag, vertreten sein wird (queer.de berichtete). Dies wurde als Comebackversuch des angeschlagenen Politikers gewertet. (cw)