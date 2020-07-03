"Nicht gut formuliert": AKK spricht über ihre homophoben Kommentare

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Die 64-jährige CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Donnerstag bei einer Veranstaltung in der Berliner Landesvertretung von Schleswig-Holstein über ihre scharfe Ablehnung der Ehe für alle gesprochen. Dabei bedauerte sie laut "Welt" (Bezahlartikel) die Wortwahl, betonte jedoch, dass sie sich Sorgen um den Zusammenhalt der Gesellschaft gemacht habe, den sie durch homosexuelle Ehepaare bedroht sah.



Als saarländische Ministerpräsidentin hatte die als AKK bekannte Politikerin 2015 für Aufregung gesorgt, als sie behauptete, die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben führe zu Forderungen nach einer Ehe unter Verwandten oder mehreren Personen (queer.de berichtete). Als der Bundestag dann 2017 die Ehe für alle durchwinkte, zeigte sie sich zerknirscht  und erklärte, man müsse jetzt im Blick behalten, "dass das Fundament unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts dadurch nicht schleichend erodiert" (queer.de berichtete).



Am Donnerstag wurde die heutige Präsidentin der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung bei einer Diskussionsrunde mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) und dem Chef der grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, Jan Philipp Albrecht, auf das Thema Ehe für alle angesprochen. Sie habe laut "Welt" daraufhin gesagt, was sie damals beschäftigt habe, sei der "Stoff, der unsere Gesellschaft bildet und zusammenhält". Die Fäden dieses Stoffes seien aus "Tradition und aus Überzeugung" gesponnen. Sie habe sich daher gefragt: "Wie gehen wir an diese Fäden ran und ziehen dieses Netz auf und ist da noch was, was diese Gesellschaft zusammenhält?"



Sie finde, dass man diese Fragestellung "in der Abwägung auch durchaus tun" könne. Immerhin zeigte sie ein wenig Einsehen mit der Kritik: Sie habe damals "nicht gut formuliert", sagte sie.



Kramp-Karrenbauer war vor elf Jahren für ihre Äußerungen scharf kritisiert worden. Sie suchte jedoch stets das Gespräch mit queeren Aktivist*innen (queer.de berichtete). Als sie ihren Polygamie- und Inzest-Vergleich 2018 noch einmal wiederholte, wurde sie sogar von Jens Spahn kritisiert, der sonst Parteifreund*innen nicht öffentlich attackiert (queer.de berichtete).

Weitere queerfeindliche Provokation im Fasching 2018

AKK wurde Ende 2018 als Nachfolgerin von Angela Merkel zur CDU-Parteichefin gewählt. In dieser Zeit provozierte sie die queere Community weiter: Anfang 2019 machte sie sich bei einer Faschingsrede über intergeschlechtliche Menschen lustig (queer.de berichtete). Hier zeigte sie aber letztes Jahr Bedauern: Bei ihren Äußerungen habe es sich um einen "nicht funktionierenden Witz" gehandelt, "den ich auch so nicht mehr machen würde" (queer.de berichtete).



Als Verteidigungsministerin umgarnte AKK plötzlich die queere Community



Nachdem Kramp-Karrenbauer im Juli 2019 das Verteidigungsministerin übernahm, überraschte sie die queere Community mit einem Gesetz zur Rehabilitierung von Soldat*innen, die wegen ihrer queeren Identität bis ins Jahr 2000 in der Bundeswehr diskriminiert worden waren (queer.de berichtete). Dabei bat sie die queere Community mehrfach im Namen Deutschlands für die Diskriminierung um Entschuldigung (queer.de berichtete). Für ihren Inzest- und Polygamievergleich hat sich Kramp-Karrenbauer aber bis heute nicht entschuldigt.



Kramp-Karrenbauer kündigte schließlich ihren Rücktritt als CDU-Bundesvorsitzende im Februar 2020 an. Auslöser war die Zusammenarbeit von CDU und AfD bei der Wahl des damaligen FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen (queer.de berichtete). Sie wurde schließlich von Armin Laschet abgelöst, der nach seiner Niederlage bei der Bundestagswahl 2022 dann Friedrich Merz Platz machen musste.

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Letztes Jahr setzte sich AKK gegen Merz durch

Im Dezember 2025 kehrte AKK in die Öffentlichkeit zurück, als sie in einer Kampfabstimmung zur Chefin der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung gewählt wurde. Sie gewann gegen den ebenfalls für seine Queerfeindlichkeit berüchtigten Günter Krings in einer Kampfabstimmung. Damit fügte sie Bundeskanzler Merz eine Niederlage zu, weil dieser sich für Krings ausgesprochen hatte. (dk)