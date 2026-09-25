Stadt Köln unterstützt queere Projekte mit 70.000 Euro

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Symbolbild: Regenbogen­fahne vor dem Kölner Dom (Bild: Stadt Köln)

Die Stadt Köln fördert 14 Projekte zur Gewaltprävention und zum Abbau von Diskriminierung gegenüber queeren Menschen. Das Gesamtbudget des LSBTI-Förderprogramms 2026 beträgt 70.000 Euro, wie die Stadt Köln mitteilte. Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Seniorinnen und Senioren hatte die Förderung in der vergangenen Woche beschlossen.



Anlass für das Programm sind unter anderem die Ergebnisse des dritten Kölner Diskriminierungsmonitorings, das 2026 veröffentlicht wurde. Der Bericht zeige einen Anstieg queer­feindlicher Straftaten in den vergangenen Jahren.



Zu den geförderten Projekten zählen Projekttage, Workshops und Fortbildungen für Lehrkräfte an Schulen sowie Angebote, die traditionelle und patriarchale Rollenbilder hinterfragen. Weitere Projekte widmen sich Begegnung und Beratung, geschützten Räumen für queere Senior*­innen sowie Betreuungsangeboten für queere Geflüchtete. Ergänzt wird die Förderung durch queere Stadtführungen, Foren gegen religiöse Queer­feindlichkeit, Aufklärung über Aromantik und Asexualität sowie gesundheitsorientierte Workshops und präventive Selbstverteidigungskurse.



Das LSBTI-Förderprogramm ist Teil des LSBTI-Aktionsplans, den der Kölner Stadtrat 2021 verabschiedet hatte. Der Aktionsplan umfasst 163 Maßnahmen in zehn Handlungsfeldern, darunter Bildung, Schule, Kultur und Sicherheit. Ziel ist es laut Stadt Köln, die gesellschaftliche Akzeptanz und diskriminierungsfreie Teilhabe von queeren Menschen in Köln zu stärken. (cw)