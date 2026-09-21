CSD Görlitz jetzt doch als politische Versammlung anerkannt

Heute, 13:29h 3 Min.

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Das Landratsamt Görlitz hat den örtlichen CSD nun doch vollständig als politische Veranstaltung anerkannt. "Heute haben wir den Bescheid für die Versammlung erhalten und können somit den CSD Görlitz-Zgorzelec in Gänze als Versammlung durchführen", teilte der CSD-Verein in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf seiner Instagram-Seite mit.



Die Pride-Veranstaltung findet am Samstag in der sächsischen Grenzstadt Görlitz und der polnischen Nachbarstadt Zgorzelec statt. Das Motto lautet "love::united". Schirmfrau ist die trans Journalistin Georgine Kellermann.



Noch vor gut einer Woche hatte das Landratsamt das zum CSD gehörende Picknick der Vielfalt als eine kommerzielle Veranstaltung eingestuft (queer.de berichtete). Die Veranstalter*­innen wehrten sich aber gegen die Einstufung und beriefen sich dabei auf das Grundgesetz.



Beim Picknick der Vielfalt handelt es sich um die politische Abschlusskundgebung und das Rahmenprogramm im Anschluss an den CSD Görlitz-Zgorzelec. Hier haben sich viele Aktivist*­innen und bundesweit bekannte Politiker*­innen als Speaker angemeldet, darunter die Queer­beauftragte der Bundes­regierung, Sophie Koch, sowie der Berliner Queer­beauftragte Alfonso Pantisano (beide SPD).



Für das Bühnenprogramm haben sich mehrere internationale Acts angekündigt. So haben sich die früheren ESC-Teilnehmerinnen Poli Genova ("If Love Was a Crime"), Anne-Marie David ("Tu te reconnaîtras"), Chiara ("What if We") und Hera Björk ("Je ne sais quoi") angekündigt. Auch die DSDS-Sieger Daniel Schuhmacher (2009) und Christian Jaycob (2024) sollen auftreten, ebenso wie Danger Dan. Der queer­freundliche Rapper hatte im Juli für Schlagzeilen gesorgt, als er vom ZDF ausgeladen worden war (queer.de berichtete).



Wie der CSD jetzt mitteilte, gebe es einige Auflagen, etwa bei der Lautstärke oder bei der zugelassenen Größe für Transparente. Zudem sei das Mitführen von Alkohol und Drogen oder auch Haustieren verboten.

Landratsamt begründet Umdenken  CSD-Verein hält Argumentation für vorgeschoben

Das Landratsamt begründete seinen Sinneswandel laut "nd" mit neu eingereichten Unterlagen: "Die für die Bewertung der Veranstaltung notwendigen Unterlagen wurden erstmalig im Rahmen des Eilantrags eingereicht. Auf Grundlage der nunmehr vorliegenden Erkenntnisse wurde eine neue Entscheidung zur Versammlungseigenschaft getroffen und neu beschieden", erklärte Sprecherin Melanie Rohn.



CSD-Vereinschef Wojciech M. Urlich hielt diese Erklärung für fadenscheinig. Die Veranstalter*innen hätten bereits zuvor mit dem Landratsamt kooperiert. Er glaube vielmehr, dass die überregionale Kritik an der Einstufung zur Änderung der Einschätzung geführt hatte. Nun überlege man, wie man eine grundsätzliche rechtliche Klarstellung erreichen könne, denn: "Sonst müssen wir mit einer Wiederholung dieser Diskussion bei jedem neuen CSD rechnen."

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Auch Streit um Anerkennung von CSD Dresden

Bereits zuvor sollte einem weiteren CSD in Sachsen die Anerkennung verwehrt werden: Das CSD-Straßenfest in Dresden sollte nach dem Willen der Landesdirektion Sachsen als kommerzielle Veranstaltung eingestuft werden. Der CSD-Verein warnte daraufhin vor CSD-Verboten wie in Ungarn (queer.de berichtete). SPD, Linke, Grüne und FDP kritisierten den Vorgang scharf (queer.de berichtete).



Vor dem Verwaltungsgericht Dresden scheiterte der Dresdner Pride zwar zunächst mit einer Klage (queer.de berichtete). Am Ende konnte der CSD aber wie geplant stattfinden, weil die Organisator*innen einen Trick anwandten: Sie meldeten für die drei Tage des Straßenfestes Anfang Juni parallel an jedem Tag eine Demonstration an (queer.de berichtete). Kurz vor dem CSD entschied das Oberverwaltungsgericht, dass das gesamte Straßenfest vorläufig den Schutz der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes genieße.



CSD-Vereine argumentieren, dass nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Versammlung auch Musik, Kultur und Infostände enthalten könne, solange das Gesamtgepräge auf die öffentliche Meinungsbildung abziele. Die Einstufung als kommerzielle Veranstaltung, so ihre Warnung, würde die Durchführung von CSDs insgesamt gefährden. Für einen Pride-Verein würde das bedeuten, erhebliche Sondernutzungsgebühren, Reinigungsentgelte sowie Sicherheits- und Absperrkosten selbst tragen zu müssen. (cw)