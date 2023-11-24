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Heute, 15:32h 5 Min.

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Heutzutage gilt das Bundes­verfassungs­gericht als Verteidiger von Bürgerrechten. Doch das war nicht immer so: In den Fünfzigerjahren rechtfertigten die Richter*­innen in den roten Roben sogar die Schwulenverfolgung durch einen Nazi-Paragrafen. Am Montag feiert die einst in der Community verhasste, aber heute geachtete Institution ihren 75. Geburtstag: Das Bundes­verfassungs­gericht war am 28. September 1951 feierlich eröffnet worden.



Das Karlsruher Gericht wurde als direkte Lehre aus dem Scheitern der Weimarer Republik und den Verbrechen des Nationalsozialismus ins Leben gerufen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten im Parlamentarischen Rat, also der verfassunggebenden Versammlung, sicherstellen, dass die demokratische Grundordnung und elementare Grundrechte nie wieder durch einfache Mehrheiten oder totalitäre Strömungen ausgehebelt werden können.



Skandalurteil von 1957



Am Anfang tat sich das Gericht damit schwer. Der historische Sündenfall ereignete sich 1957, als der Erste Senat über die Verfassungsmäßigkeit der nach wie vor gültigen Naziversion des Paragrafen 175 Strafgesetzbuch entschied. Die Urteilsbegründung der acht Richter und einer Richterin liest sich aus heutiger Sicht nicht wie ein Dokument aus einer Demokratie: Homosexualität verletzte laut Gericht "das Sittengesetz" und fiel damit von vornherein aus dem Schutzbereich der freien Persönlichkeitsentfaltung (Art. 2 Abs. 1 GG). Nach Ansicht der Richter*­innen ging von männlicher Homosexualität eine große Gefahr für die Verführung junger Männer und dem Entstehen eines organisierten kriminellen Milieus aus. Weibliche Homosexualität wurde hingegen mit zynischen und sexistischen Argumenten bagatellisiert  hier bestehe eine niedrigere "Gefahr der Fehlprägung", hieß es etwa.



Karlsruhe sah auch in dem von den Nazis verschärften Paragrafen kein spezifisch nationalsozialistisches Gedankengut, sondern geltendes, demokratisches Recht. Für Zehntausende Männer bedeutete dies: Verfolgung, Erpressung und Suizid mitten im westdeutschen Wirtschaftswunder. Erst 1969 wurde der Paragraf politisch entschärft  über 21-Jährige durften danach homo­sexuell sein.



Inzwischen ist das Urteil von 1957 vielen peinlich: 2019 erklärte der damalige Präsident des Bundes­verfassungs­gerichts, Andreas Voßkuhle, für dieses Urteil müsse man sich "schämen" (queer.de berichtete).

Die trans Pionierarbeit: Schleifung des Transsexuellengesetzes

Während Karlsruhe beim Paragrafen 175 bis zu dessen Streichung 1994 weitgehend schwieg, begann der Wandel Ende der 1970er Jahre bei trans Menschen: Im Oktober 1978 entschied das Bundesverfassungsgericht, das im Grundgesetz verankerte allgemeine Persönlichkeitsrecht gebiete es, den Geschlechtseintrag im Geburtenbuch zu ändern, wenn es sich um einen irreversiblen Fall von "Transsexualität" handele und eine geschlechtsangleichende Operation durchgeführt worden sei. Daraus entstand das 1980 beschlossene und jahrzehntelang verhasste Transsexuellengesetz, das von Misstrauen und Pathologisierung geprägt war.



Über die nächsten Jahrzehnte sollte das Bundesverfassungsgericht immer mehr diskriminierende Regelungen des Transsexuellengesetzes als verfassungswidrig erklären. Dabei ging es etwa um das Mindestalter von 25 Jahren (1982), den Ausschluss ausländischer Staatsangehöriger (2005) oder den Scheidungszwang (2008). Eine große Entscheidung kam 2011: Damals erklärte Karlsruhe die Pflicht von trans Menschen, sich einer geschlechtsanpassenden Operation zu unterziehen und sich unfruchtbar zu machen, für verfassungswidrig (queer.de berichtete). Es sollte aber noch zwölf weitere Jahre dauern, bis die Bundesregierung endlich mit dem Selbstbestimmungsgesetz eine langjährige Forderung von trans Aktivist*innen erfüllte und das Transsexuellengesetz offiziell abschaffte (queer.de berichtete).

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Karlsruhe stellte sich hinter Lebenspartnerschaft  außer Richter*innen von CDU und CSU

Auch die Einführung von eingetragenen Lebenspartnerschaften brachte dem Bundesverfassungsgericht Arbeit  und hier stellte es sich meist auf die Seite queerer Menschen. Das begann 2002 mit einem Grundsatzurteil zur Verfassungsmäßigkeit des Lebenspartnerschaftsgesetzes. Die Mehrheit des Gerichts entschied, dass die "Ehe-light" nicht gegen den grundgesetzlich bestimmten Schutz von Ehe und Familie verstoße. Wörtlich hieß es in dem Urteil: "Der besondere Schutz der Ehe in Art. 6 Abs. 1 GG hindert den Gesetzgeber nicht, für die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft Rechte und Pflichten vorzusehen, die denen der Ehe gleich oder nahe kommen". Geklagt hatten die unionsgeführten Regierungen in Bayern, Sachsen und Thüringen.



Die Entscheidung erfolgte  was in Karlsruhe eher selten vorkommt  nicht einstimmig, sondern mit fünf gegen drei Stimmen. Alle Richter*innen, die sich gegen die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Paaren aussprachen, waren von der Union vorgeschlagen worden, darunter auch der damalige Gerichtspräsident Hans-Jürgen Papier. Die fünf Ja-Stimmen kamen von Richter*innen, die auf Betreiben von SPD, FDP und Grünen ins Amt gekommen sind. Die Abstimmung zeigt, dass Parteipolitik auch vor dem eigentlich parteipolitisch unabhängigen Gericht nicht Halt macht  und auch Richter*innen gern an lieb gewonnen Vorurteilen festhalten.



Danach beschäftigte sich das Gericht mehrfach mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz, das wegen der Blockade der Union zwar praktisch alle Pflichten der Ehe enthielt, aber nur wenige Rechte. 2009 erklärte das Gericht etwa Diskriminierung von Lebenspartner*innen bei der betrieblichen Hinterbliebenenversorgung für verfassungswidrig, 2010 bei der Erbschaftssteuer und im Februar 2013 bei der Sukzessivadoption. Im Mai 2013 kam dann der große Schlag: Der Zweite Senat entschied, dass der Ausschluss verpartnerter Paare vom steuerlichen Ehegattensplitting verfassungswidrig ist (queer.de berichtete). Diese Urteile bauten jenen verfassungsrechtlichen Druck auf, der 2017 schließlich den Weg für die Ehe für alle im Bundestag ebnete (queer.de berichtete).



Bundesverfassungsgericht zwingt Politik zu Einführung von drittem Geschlecht



Einen weltweiten Paukenschlag setzte der Erste Senat im Oktober 2017. Auf Beschwerde einer intergeschlechtlichen Person stellte Karlsruhe fest, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch die geschlechtliche Identität jener Menschen schützt, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen. Erstmals wurde damit klargestellt: Geschlecht ist kein binäres Diktat des Staates (queer.de berichtete).



Das führte dann zur Einführung der dritten Geschlechtsoption "divers" am 1. Januar 2019 (queer.de berichtete). Zunächst konnten nur intergeschlechtliche Personen diesen Geschlechtseintrag nutzen. Seit der Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes steht er allen Menschen offen.



Queere Menschen noch immer nicht im Grundgesetz geschützt



Die Geschichte des Karlsruher Gerichts zeigt, wie sich die Zeiten geändert haben. Allerdings machen sich queere Aktivist*innen in Zeiten von erstarkendem Rechtsextremismus Sorgen, ob Karlsruhe auf diesem Weg fortfährt  oder in die Fünfzigerjahre zurückfällt. Daher wird bereits seit längerem gefordert, "sexuelle Identität" im Antidiskriminierungs-Artikel 3 genauso zu schützen wie andere Merkmale wie "Geschlecht", "Rasse" oder "Behinderung".



Doch hier blockiert wieder die Union: Obwohl mehrere unionsgeführte Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen die Reform unterstützen, lehnt die Unionsfraktion einen derartigen Schutz weiterhin gebetsmühlenartig ab (queer.de berichtete). Eine entsprechende Forderung des Bundesrates wird von Schwarz-Rot derzeit einfach ignoriert (queer.de berichtete). Ein abschließendes Urteil, ob das Bundesverfassungsgericht auch in der Zukunft die Bürgerrechte von queeren Menschen schützt, steht also noch aus.