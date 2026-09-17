Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59731

Deutsche Behörden nicht beteiligt

Kontaktfrau des CSD-Attentäters in Syrien festgenommen

Die Britin Sharmeena Begum soll kurz vor dem Berliner CSD-Anschlag mit Attentäter Abdul Ballout gechattet haben. Nun wurde die mutmaßliche Islamistin in Syrien festgenommen.


Der Tatort am Tag nach dem CSD-Anschlag (Bild: Wildtierreservat / wikipedia)

Rund zwei Monate nach dem islamistischen Anschlag auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin ist nach Recherchen des WDR-Journalisten Florian Flade eine Kontaktperson des Attentäters in Syrien festgenommen worden. Bei der Frau soll es sich um die britische Staatsangehörige Sharmeena Begum (27) handeln, die sich kurz vor der Tat mit dem späteren Attentäter Abdul Ballout ausgetauscht haben soll. Flade beruft sich auf Erkenntnisse des Bundeskriminalamts (BKA).

/ FlorianFlade
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Begum sei den Ermittler*innen zufolge in der vergangenen Woche von lokalen Sicherheitskräften in Syrien festgesetzt worden. Die genauen Hintergründe der Festnahme sind bislang nicht bekannt. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen soll sie nicht auf Ersuchen deutscher Strafverfolgungsbehörden erfolgt sein; diese seien an dem Zugriff nicht beteiligt gewesen. Möglicherweise interessieren sich auch Behörden anderer Staaten für die Frau.

- Werbung -
Video - The KLM Pride House: When Pride Takes Flight 🌈✈️

Ballout schickte Bekennervideo an Begum

Auf Begum waren die Ermittler*innen bei der Auswertung eines sichergestellten Mobiltelefons von Ballout gestoßen(queer.de berichtete). Demnach soll der 21-Jährige ihr am Tag des Anschlags ein Bekennervideo geschickt haben, in dem er sich zum "Islamischen Staat" (IS) bekennt. Veröffentlicht wurde die Aufnahme nie. Begum habe das Video eigentlich an eine Kontaktperson der IS-Propagandastelle weiterleiten sollen, berichtet Flade  dazu sei es jedoch nicht mehr gekommen, mutmaßlich weil dieser Mann im Gazastreifen bei Kämpfen ums Leben gekommen sein soll.

Hinweise darauf, dass Begum den späteren Attentäter angeleitet oder konkrete Anweisungen zur Tat gegeben habe, sehen die deutschen Ermittler*innen nach bisherigem Kenntnisstand nicht.

- Werbung -

Mit 15 Jahren dem IS angeschlossen

Begum soll den Berichten zufolge bereits 2014 im Alter von 15 Jahren Großbritannien verlassen haben, um über die Türkei nach Syrien zu reisen und sich dem IS anzuschließen. Nach dem militärischen Zusammenbruch der Terrormiliz geriet sie 2019 in die Gefangenschaft kurdischer Kräfte. 2022 soll ihr die Flucht aus dem Lager Al-Hol gelungen sein; seitdem soll sie sich unter falscher Identität in Syrien aufgehalten und über soziale Netzwerke weiterhin Kontakte zu Islamistinnen in Europa und Nordamerika gepflegt, Spenden für Dschihadistinnen gesammelt und IS-Propaganda verbreitet haben.

Ballout war am 25. Juli mit einem Transporter in eine Menschenmenge am Rande des Berliner CSD gefahren und hatte anschließend mit einer Machete auf Umstehende eingestochen. Eine 65 Jahre alte Frau aus Polen wurde getötet, 31 weitere Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Ballout wurde am Folgetag bei einem Polizeieinsatz in einer Kleingartenanlage in Berlin-Spandau erschossen. Die Bundesanwaltschaft hat das Verfahren gegen den getöteten Attentäter inzwischen eingestellt, die Ermittlungen zu möglichen weiteren Beteiligten dauern an. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Anschlag auf CSD Berlin
25.09.26 | Berlin
Regenbogen­bank für CSD-Anschlagsopfer erneut beschädigt
18.09.26 | Benefizkonzert nach CSD-Anschlag
Baran Kok spendet mehr als 90.000 Euro an queere Vereine
18.09.26 | Kritik an Schwarz-Rot
SPDqueer: Zehn-Punkte-Plan greift zu kurz
18.09.26 | Rheinland-Pfalz
Nach CSD-Anschlag: Grüne fordern Signal an queere Community
17.09.26 | Scharfe Kritik
LSVD+: Zehn-Punkte-Plan der Bundes­regierung "mehr als enttäuschend"
17.09.26 | Queere Themen spielen keine Rolle
Reaktion auf CSD-Anschlag: Bund plant härtere Strafen für gefährliche Messerangriffe
-w-
Neu auf queer.de
Ein später Fund
Foucaults Nachlass: Was "Die Hermaphroditen" uns heute noch lehrt
Gewinnspiel
Shaun das Schaf  Spuk im Kürbisfeld
Video des Tages
Dieser queere Thriller ist im Oscar-Rennen
Kulturgeschichte
Einhorn, Meerjungfrau und andere Hybride: Die queere Faszination für Mischwesen
Mühlhausen
Aufgelauert und zugeschlagen: Maskierter greift queeren Linke-Politiker an
Radio-Interview
Lili Reinhart wirbt für lesbischen Vampirfilm
Bild des Tages
Queere Menschen willkommen: Münster wirbt für "RESPECT!"-Sticker
Deutsche Behörden nicht beteiligt
Kontaktfrau des CSD-Attentäters in Syrien festgenommen