Kontaktfrau des CSD-Attentäters in Syrien festgenommen

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Rund zwei Monate nach dem islamistischen Anschlag auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin ist nach Recherchen des WDR-Journalisten Florian Flade eine Kontaktperson des Attentäters in Syrien festgenommen worden. Bei der Frau soll es sich um die britische Staatsangehörige Sharmeena Begum (27) handeln, die sich kurz vor der Tat mit dem späteren Attentäter Abdul Ballout ausgetauscht haben soll. Flade beruft sich auf Erkenntnisse des Bundeskriminalamts (BKA).



Terroranschlag auf den Berliner #CSD: In #Syrien wurde vergangene Woche eine mutmaßliche Kontaktperson des Attentäters Abdul Ballout festgenommen. Die Islamistin Sharmeena Begum aus #London hatte sich bereits als Jugendliche dem IS angeschlossen. Mehr: https://t.co/IyyROch1Bm Florian Flade (@FlorianFlade) September 25, 2026 / FlorianFlade

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Begum sei den Ermittler*innen zufolge in der vergangenen Woche von lokalen Sicherheitskräften in Syrien festgesetzt worden. Die genauen Hintergründe der Festnahme sind bislang nicht bekannt. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen soll sie nicht auf Ersuchen deutscher Strafverfolgungsbehörden erfolgt sein; diese seien an dem Zugriff nicht beteiligt gewesen. Möglicherweise interessieren sich auch Behörden anderer Staaten für die Frau.

Ballout schickte Bekennervideo an Begum

Auf Begum waren die Ermittler*innen bei der Auswertung eines sichergestellten Mobiltelefons von Ballout gestoßen(queer.de berichtete). Demnach soll der 21-Jährige ihr am Tag des Anschlags ein Bekennervideo geschickt haben, in dem er sich zum "Islamischen Staat" (IS) bekennt. Veröffentlicht wurde die Aufnahme nie. Begum habe das Video eigentlich an eine Kontaktperson der IS-Propagandastelle weiterleiten sollen, berichtet Flade  dazu sei es jedoch nicht mehr gekommen, mutmaßlich weil dieser Mann im Gazastreifen bei Kämpfen ums Leben gekommen sein soll.



Hinweise darauf, dass Begum den späteren Attentäter angeleitet oder konkrete Anweisungen zur Tat gegeben habe, sehen die deutschen Ermittler*innen nach bisherigem Kenntnisstand nicht.

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Mit 15 Jahren dem IS angeschlossen

Begum soll den Berichten zufolge bereits 2014 im Alter von 15 Jahren Großbritannien verlassen haben, um über die Türkei nach Syrien zu reisen und sich dem IS anzuschließen. Nach dem militärischen Zusammenbruch der Terrormiliz geriet sie 2019 in die Gefangenschaft kurdischer Kräfte. 2022 soll ihr die Flucht aus dem Lager Al-Hol gelungen sein; seitdem soll sie sich unter falscher Identität in Syrien aufgehalten und über soziale Netzwerke weiterhin Kontakte zu Islamistinnen in Europa und Nordamerika gepflegt, Spenden für Dschihadistinnen gesammelt und IS-Propaganda verbreitet haben.



Ballout war am 25. Juli mit einem Transporter in eine Menschenmenge am Rande des Berliner CSD gefahren und hatte anschließend mit einer Machete auf Umstehende eingestochen. Eine 65 Jahre alte Frau aus Polen wurde getötet, 31 weitere Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Ballout wurde am Folgetag bei einem Polizeieinsatz in einer Kleingartenanlage in Berlin-Spandau erschossen. Die Bundesanwaltschaft hat das Verfahren gegen den getöteten Attentäter inzwischen eingestellt, die Ermittlungen zu möglichen weiteren Beteiligten dauern an. (cw)