Lili Reinhart wirbt für lesbischen Vampirfilm

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Schauspielerin Lili Reinhart wirbt öffentlich für die Verfilmung einer Novelle über lesbische Vampirinnen  und wirft Hollywood-Studios vor, sich vor dem Stoff zu scheuen. Das sagte die 30-Jährige im Radiosender "Hits Radio".



"Es gibt ein Buch, eine Novelle, deren Verfilmung ich gerade voranzutreiben versuche. Es geht um lesbische Vampire, und die Leute haben zu viel Angst davor, das zu machen", erklärte Reinhart. An die Verantwortlichen in den Studios richtete sie einen direkten Appell: "Wenn ihr also in einem Studio arbeitet und dieses Video seht: Ich weiß nicht, warum ihr das in der heutigen Zeit nicht machen würdet."

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Vermutlich geht es um "Carmilla"

Um welche literarische Vorlage es sich handelt, ließ die Schauspielerin offen. In dem Interview fiel jedoch der Begriff "Novelle"  weshalb im Netz spekuliert wird, es könnte sich um den Gothic-Horror-Klassiker "Carmilla" von Joseph Sheridan Le Fanu aus dem Jahr 1872 handeln. Die Erzählung, die bereits ein Vierteljahrhundert vor Bram Stokers "Dracula" erschien, gilt als eine der einflussreichsten Vampir-Novellen mit explizit lesbischem Sujet (queer.de berichtete).



Reinhart erklärte zudem, an Rollen grundsätzlich stärker interessiert zu sein, wenn die Figur nicht ausschließlich eine männliche Liebesbeziehung führe. Mit Blick auf ihre eigene sexuelle Orientierung sagte sie: "Ich habe sofort viel mehr Lust, einen Film zu machen, wenn meine Figur ein bisschen lesbisch ist, weil ich selbst ein bisschen lesbisch bin." Reinhart hatte sich 2020 öffentlich als bisexuell geoutet (queer.de berichtete).

Lili Reinhart wurde durch ihre Rolle der Betty Cooper in der US-Fernsehserie "Riverdale" bekannt. Aktuell ist die Schauspielerin an der Seite von Tom Bateman und Rachel Marsh in der Romanverfilmung "The Love Hypothesis" zu sehen, die auf dem gleichnamigen Bestseller von Ali Hazelwood aus dem Jahr 2021 basiert und bei Amazon Prime Video erschienen ist. Reinhart bezeichnete ihre Besetzung als Glücksfall. Dem Magazin "People" sagte sie: "Ich habe mich wirklich in das Buch und in die Figuren verliebt. Und die Tatsache, dass die gesamte Handlung von zwei besten Freunden ausgeht, die einander so sehr lieben, hat mich wirklich überzeugt." (cw)