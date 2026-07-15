Aufgelauert und zugeschlagen: Maskierter greift queeren Linke-Politiker an

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In Mühlhausen ist ein junger LGBTI-Aktivist und Kreisvorstand der Linken von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Partei lauerte der Täter dem 21-Jährigen am Donnerstagabend in einem Gebüsch vor seiner Haustür auf und schlug sofort auf ihn ein. Das Opfer erlitt eine Kopfverletzung sowie ein Schädelhirntrauma und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Der Täter flüchtete nach dem Angriff in unbekannte Richtung.



Laut Polizeibericht trug der Angreifer während der Tat eine Maskierung und war komplett schwarz bekleidet. Er soll etwa 180 cm groß und von schlanker Gestalt sein. Hinweise von Zeug*­innen nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer (03601) 4510 entgegen.

Linke: "Wir gehen von einer politischen Gewalttat aus"

Nach Angaben des Thüringer Landesverbands der Linken ereignete sich Vorfall nach einer Sitzung in der Geschäftsstelle der Partei. "Wir gehen von einer politischen Gewalttat aus, die sich gegen die Werte der Linken richtet", heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisvorstands. "Schon lange nehmen auch in Mühlhausen rechte verbale Anfeindungen und Angriffe auf Demokrat*innen zu. Wer mit Worten zündelt, nimmt wissentlich körperliche Gewalt gegen Andersdenkende in Kauf."



Der Angriff zeige, wie wichtig der "gemeinsame Kampf für ein demokratisches Thüringen" gerade auch in ländlichen Regionen sei, erklärte die Landesvorsitzende der Linken in Thüringen, Katja Maurer. "Wir lassen uns nicht einschüchtern und werden diesen Kampf gemeinsam nun umso engagierter führen."

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Grüne: "Akt der Queerfeindlichkeit"

Auch die Grünen im Unstrut-Hainich-Kreis zeigten sich "zutiefst erschüttert über den brutalen Übergriff auf eine Person, die sich in Mühlhausen mutig für die Rechte und die Sichtbarkeit der LSBTIQ*-Community einsetzt", wie es in einer Pressemitteilung zu dem "Akt der Queerfeindlichkeit" heißt. "Hier wurde nicht nur ein Individuum angegriffen, sondern gezielt jemand, der für eine offene und vielfältige Gesellschaft eintritt", erklärte Grünen-Sprecher Tino Gaßmann. "Dieser Angriff ist Teil einer beängstigenden Tendenz, bei der Gewalt von rechts massiv zunimmt. Wir fordern die Sicherheitsbehörden auf, diesen Fall mit höchster Priorität und unter dem Gesichtspunkt der Hasskriminalität aufzuklären."



Im Polizeibericht zum Angriff wurden jedoch weder die Parteizugehörigkeit noch die queere Identität des Opfers sowie sein Engagement für LGBTI-Rechte erwähnt. Laut einem Polizei-Sprecher wird wegen Körperverletzung ermittelt. Ob die Tat politisch motiviert war, müssten die Ermittlungen zeigen. Sollte sich das bestätigen, werde der Staatsschutz übernehmen.



Der 21-Jährige selbst möchte sich derzeit nicht öffentlich zu dem Angriff äußern. (mize/dpa)