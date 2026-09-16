Einhorn, Meerjungfrau und andere Hybride: Die queere Faszination für Mischwesen

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Heute, 07:02h 6 Min.

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Ein fast acht Meter hoher menschlicher Körper ragt am Hafenbecken des Arsenale in die Höhe. An der Stelle, wo sich sein Gesicht zeigen sollte, sprießt ein Baum. Äste schieben sich aus den Schultern, Blumen und Blätter überziehen die Haut, in der Krone sitzen Vögel: eine von mehreren poetischen Skulpturen des US-amerikanischen Künstlers Nick Cave, die in diesem Jahr auf der Biennale in Venedig zu sehen sind. Menschliche Gestalt, Flora und Fauna gehen darin ineinander über.



In den Skulpturen des US-amerikanischen Künstlers NIck Cave  nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Musiker  gehen menschliche Gestalt, Flora und Fauna ineinander über (Bild: Axel Krämer)

Cave ist mit diesem künstlerischen Ansatz auf der Weltkunstschau nicht allein. Keine fünfzig Meter davon entfernt zeigt die kenianisch-amerikanische Künstlerin Wangechi Mutu in ihrer Bronzeskulptur "SimbiSiren" ein fischartiges Wesen mit menschlichem Antlitz, dessen Schuppen sich wie eine Rüstung um den Körper legen.



Die Fluidität der Spezies



Und der belgische Künstler Koen Vanmechelen lässt in seiner parallel zur Biennale in einem alten venezianischen Palast gezeigten Ausstellung "We Thought We Were Alone" menschliche Geschöpfe mit Elementen von Reptilien, Fischen und Vögeln verschmelzen. Hinter den fantastischen Körpern steckt dabei auch Gesellschaftskritik: Sie stellen die Vorstellung vom Menschen als einer der Natur übergeordneten Spezies infrage und entwerfen stattdessen eine Welt wechselseitiger Abhängigkeiten.



"We thought we were alone": Koen Vanmechelns menschliche Geschöpfe mit Elementen von Reptilien, Fischen und Vögeln

Es scheint, als folge nun der Fluidität der Geschlechter die Fluidität der Spezies. Nachdem der Queerfeminismus und die Queer Theory seit den 1990er Jahren die Vorstellung eindeutig voneinander abgrenzbarer Geschlechter infrage stellen, beginnen sich in der Gegenwartskunst nun auch die Grenzen der Spezies zu verschieben. Zwar handelt es sich dabei nicht um dasselbe Prinzip, doch gemeinsam ist diesen beiden Denkbewegungen der Zweifel an Kategorien, die lange als natürlich und unverrückbar galten. Mensch, Pflanze und Tier hören auf, sich gegenseitig auszuschließen und können nun gleichzeitig in derselben Gestalt existieren.

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Selbst Götter wechseln ihre Gestalt

Das mag nicht nur esoterisch klingen, sondern auch radikal. Neu sind solche Wesen allerdings nur auf den ersten Blick. Fischmenschen, Sirenen, Zentauren oder Sphinxe bevölkern die Mythen seit Jahrtausenden. In der griechischen Mythologie beschränkt sich das Spiel mit festen Körpergrenzen nicht auf solche Mischwesen. Dort wechseln etwa auch die Götter ihre Gestalt. Bei Zeus ist dieser fluide Wandel mit Begehren verbunden  und mit Gewalt.



Zwei dieser mit dem Göttervater verbundenen Mythen wurden Jahrhunderte später dennoch für die lesbische und schwule Kulturgeschichte bedeutsam: Um Kallisto zu erobern, nimmt Zeus die Gestalt der Göttin Diana an. Den schönen Ganymed wiederum begehrt er als Mann und entführt ihn der Überlieferung nach in Gestalt eines Adlers.



Auch das Christentum verhalf einem hybriden Geschöpf zu Popularität, das später wiederum von der queeren Kultur angeeignet wurde: Das Einhorn wurde im Mittelalter zum Sinnbild von Reinheit und Keuschheit und sollte zugleich auf Christus verweisen. Heute leuchtet es meist in Regenbogenfarben und gilt als queeres Pop-Symbol. Das einzigartige Geschöpf außerhalb der natürlichen Ordnung verkörpert nun ein Anderssein, das nicht als Makel erscheint, sondern als besondere Gabe.



Comeback der Meerjungfrau



Eine der vertrautesten Figuren aus dem Archiv der Mythen feiert in der Gegenwartskunst seit einigen Jahren ein auffälliges Comeback: die Meerjungfrau. Dabei ist ihre queere Lesbarkeit ebenfalls nicht erst eine Erfindung unserer Gegenwart. Schon Hans Christian Andersens 1837 veröffentlichtes Märchen "Die kleine Meerjungfrau" lässt sich vor dem Hintergrund seiner unerfüllten Liebe zu Edvard Collin auch als Geschichte eines Begehrens lesen, das in der eigenen Welt keinen Platz findet. Die Meerjungfrau muss Herkunft und Körper aufgeben, um dem geliebten Menschen überhaupt nahekommen zu können.



Fast siebzig Jahre später erzählt Antonín Dvořáks Oper "Rusalka" eine verwandte Geschichte: Auch hier begehrt eine Nixe einen Menschen und nimmt für diese Liebe eine andere körperliche Gestalt an. Auch darin lässt sich, wenn man so will, eine queere Erfahrung erkennen: den Wunsch, die eigene Natur zu verleugnen und sich einer fremden Welt anzupassen, um lieben und geliebt werden zu können.



Heute muss die Meerjungfrau nicht mehr unbedingt Mensch werden. Die alte Defizitgeschichte hat sich vielmehr umgekehrt. Was bei Andersen und Dvořák noch als tragischer Mangel erscheint  ein Körper, der für die ersehnte Liebe verwandelt werden muss -, kann in der Gegenwartskunst zur besonderen Qualität werden. Gerade weil die Meerjungfrau Menschliches und Animalisches in sich vereint, eignet sie sich als Gegenfigur zu einer Welt, die Körper, Geschlechter und Spezies eindeutig voneinander unterscheiden will.

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Der Körper dazwischen



Hybride Identitäten: Der aktuelle Band der Zeitschrift "Kunstforum International"

Die Kunsthistorikerin Jessica Ullrich widmet dieser erstaunlichen Karriere im aktuellen Themenband "Hybride Identitäten" von "Kunstforum International" einen Essay über "Queere Meerjungfrauen". Die Meerjungfrau, schreibt sie, entziehe sich sowohl binären Subjektpositionen als auch festen Speziesklassifikationen. In der zeitgenössischen Kunst begegnet man ihr deshalb zunehmend in Gestalten, die mit der traditionellen Vorstellung der schönen, jungen, weißen Frau mit Fischschwanz und langen Haaren nur noch wenig zu tun haben.



Eine besonders schillernde Variante findet Ullrich bei der US-amerikanischen trans Künstlerin Juliana Huxtable. In ihren Selbstinszenierungen erscheint sie als Meerjungfrau oder fantastisches Wesen, in dem menschliche und tierische Körperformen ineinander übergehen. Dabei verschwimmen nicht nur die Grenzen zwischen den Spezies, sondern auch jene von Geschlecht und sexueller Identität.



Ullrich sieht diese Figuren als queere Gegenentwürfe zu traditionellen Vorstellungen davon, wie ein menschlicher Körper auszusehen hat. Bei Huxtable muss die Meerjungfrau ihre Andersartigkeit nicht mehr überwinden. Was bei Andersen noch das Hindernis auf dem Weg in die ersehnte menschliche Welt war, wird hier selbstbewusst ausgestellt: der Körper dazwischen.



Der Preis der Anpassung



Wie weit die alte Geschichte von der notwendigen Verwandlung dennoch fortwirkt, zeigt ein weiteres Beispiel, das Ullrich in ihrem Essay vorstellt. In seinem Video "Cambrian Explosion" lässt der japanische Künstler Fuyuhiko Takata eine Meerjungfrau davon träumen, ein Mensch zu werden. Gewaltsam spaltet sie ihren Fischschwanz in zwei Beine.



| Direktlink | "Cambrian Explosion" von Fuyuhiko Takata

Ullrich hebt dabei die Ambivalenz dieser Verwandlung hervor: Sie lässt sich als selbstbestimmter Eingriff in den eigenen Körper interpretieren, aber ebenso als Selbstverstümmelung. Aus der märchenhaften Verwandlung wird ein drastischer körperlicher Vorgang  und aus dem Wunsch, der menschlichen Welt anzugehören, eine Frage, welchen Preis die Anpassung abverlangt.



Der kleine Meerjungmann



Eine weitere Verschiebung lässt sich beim Geschlecht der Meerjungfrau beobachten. Im Hafen des nördlich von Kopenhagen gelegenen Helsingør steht "Han" von Elmgreen & Dragset. Das schwule Künstlerpaar übertrug 2012 die Pose der berühmten Kleinen Meerjungfrau auf einen androgynen jungen Mann.



"Han" von Elmgreen & Dragset (2012) in Helsingør (Bild: Axel Krämer)

Der Titel bedeutet auf Dänisch schlicht "Er". Die Figur aus poliertem Edelstahl sitzt wie ihr weibliches Vorbild auf einem Stein und blickt hinaus aufs Wasser.



Elmgreen & Dragset verwandeln damit eine weibliche Nationalikone in ihr männliches Gegenbild  und schreiben zugleich ihre queere Kulturgeschichte fort.