HIQFF startet Mitte Oktober mit Motto "Remember & Resist"

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Das 37. Hamburg International Queer Film Festival (HIQFF) bringt vom 13. bis 18. Oktober 2026 internationales queeres Kino auf Hamburgs Leinwände. Gezeigt werden Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme in den Kinos Metropolis, Passage, 3001, B-Movie und Rineuto, wie die Veranstalter*innen mitteilten. Das HIQFF gilt als größtes queeres Filmfestival Deutschlands.



Das diesjährige Programm steht unter dem Motto "Remember & Resist" und beschäftigt sich mit queerer Erinnerungskultur und Widerstand. Angesichts finanzieller Kürzungen bei queeren Trägern, dem Ende demokratiefördernder Projekte und zunehmender Queerfeindlichkeit sowie nach dem Anschlag auf den Berliner CSD am 25. Juli erinnert das Festival unter anderem an Aktivist*innen wie Marsha P. Johnson und Silvia Rivera. Die Frage, was aus vergangenen queeren Kämpfen für Gegenwart und Zukunft gelernt werden kann, stehe im Mittelpunkt, hieß es weiter.

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Eröffnung erstmals in drei Kinos

Weil Kampnagel derzeit umgebaut wird, findet die Festivaleröffnung in diesem Jahr zeitversetzt in drei Kinos statt: im 3001, im Passage und im Metropolis. Gezeigt wird jeweils die Deutschlandpremiere von "Miss Carbón" (Spanien/Argentinien 2025) der Regisseurin Agustina Macri, die gemeinsam mit Hauptdarstellerin Simone Mercado zu Gast sein wird.



Der Film erzählt die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte von Carla "Carlita" Rodríguez, die als erste Frau in einer argentinischen Kohlemine arbeitet und parallel ihre geschlechtliche Transition durchlebt.

Schulprogramm für Jugendliche

Am 14. und 15. Oktober lädt das Festival unter dem Titel "HIQFF@school  Queer Education" Hamburger Schulklassen ins Metropolis Kino ein. Gezeigt werden altersgerechte Filme zu Themen wie Pubertät, Identität und Diversität: "Heute heißen alle Sorry" für die Jahrgänge 6 bis 8 sowie "Black Burns Fast" ab Jahrgang 9.



Szene aus dem Film "Heute heißen alle Sorry" (Bild: DeMensen)

Fachlich begleitet wird das Programm vom Arbeitskreis Vielfalt des Landesinstituts für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung in Schulen sowie vom Schulaufklärungsprojekt soorum des Magnus-Hirschfeld-Centrums. Dank der Unterstützung von Hamburg Pride e.V. ist die Teilnahme für Schulklassen kostenfrei.



Das vollständige Festivalprogramm ist seit dem 19. September online und in gedruckter Form erhältlich. Am heutigen Samtag startete der Kartenvorverkauf. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Festivals. (cw)