Cora Schumacher: "Mit Männern und Sex bin ich durch"

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Cora Schumacher (49) blickt auf schwierige Jahre zurück und spricht über ihre Pläne für die Zukunft. Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung erzählt die ehemalige Rennfahrerin und Ex-Frau von Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (51) unter anderem von ihrer psychischen Krise, ihrer ADHS-Diagnose und ihrem derzeitigen Verhältnis zu Männern.



"Im Moment habe ich mit Männern und Sex abgeschlossen. Null Interesse", sagt Schumacher der "Bild"-Zeitung. Grundsätzlich schließt sie eine neue Beziehung nicht aus. "Irgendwann wird dafür in meinem neuen Leben wieder Platz sein. Aber nicht mehr um jeden Preis." Ihr gehe es momentan vor allem darum, sich auf sich selbst zu konzentrieren. "Ich wünsche mir, dass jetzt mein Leben endlich mal anfängt."

2016 wurde bei ihr ADHS festgestellt

Hinter Schumacher liegen nach eigener Aussage schwere Jahre. Am 7. Oktober 2024 ließ sie sich demnach selbst in eine Klinik einweisen, weil sie "dunkle Gedanken" hatte. "Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich habe zu dieser Zeit einfach nur versucht, in irgendeiner Form zu überleben." Nach der stationären und teilstationären Behandlung wird sie inzwischen ambulant betreut und befindet sich weiterhin in Therapie.



Ihre ADHS-Diagnose habe ihr geholfen, sich selbst besser zu verstehen. 2016 wurde bei ihr ADHS festgestellt. Inzwischen weiß sie nach eigenen Angaben zudem von einem Anteil aus dem Autismus-Spektrum. "Für vieles, was ich jahrzehntelang an mir selbst nicht verstand, habe ich dadurch erstmals eine Erklärung gefunden."

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Cora Schumacher blickt nach vorne

Auch die Beziehung zu ihrem schwulen Ex-Ehemann beschäftigt Schumacher noch. Nachdem Ralf Schumacher im Sommer 2024 sein Coming-out öffentlich gemacht hatte, habe sie ihre gemeinsame Vergangenheit hinterfragt. "Natürlich habe ich mir viele Fragen gestellt", sagt sie der "Bild". Besonders verletzt hätten sie öffentliche Kommentare, sie sei eine "Golddiggerin". Heute sagt sie: "Ralf hat seine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit."



Am 27. Dezember wird Schumacher 50 Jahre alt. Für diesen neuen Lebensabschnitt hat sie konkrete Pläne. Sie kann sich vorstellen, Deutschland zumindest teilweise zu verlassen und in den USA oder Kanada zu leben. Ihr Wunsch: eine Farm, Tiere und mehr Ruhe.



Beruflich möchte sie sich ebenfalls neu orientieren. Sie habe sich unter anderem als Assistentin der Geschäftsführung beworben und sich während ihrer Therapie mit Börse und Investments beschäftigt. "Was wärst du denn ohne deinen Ex?", sei sie immer wieder gefragt worden. Ihre Antwort darauf: "Was wäre denn mein Ex ohne mich?" (spot/cw)