Gottmik wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen

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DVSROSS / wikipedia) Gottmik machte 2021 als erster trans Mann Geschichte, der bei "RuPaul's Drag Race" antrat (Bild:

Der "RuPaul's Drag Race"-Teilnehmer Gottmik ist in den USA wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die Polizei von Burbank (Kalifornien) übereinstimmend berichten, kam es am 16. September gegen 16:50 Uhr Ortszeit im Kreuzungsbereich Verdugo Avenue/Hollywood Way zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer Porsche kollidierte demnach mit einem geparkten Toyota Camry, der wiederum in zwei weitere Fahrzeuge geschoben wurde.



Laut den Ermittler*­innen befand sich der 30-jährige Gottmik, der bürgerlich Kade Gottlieb heißt, als einzige Person im Wagen. Bei ihm seien objektive Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Er wurde daraufhin festgenommen und am folgenden Tag wieder entlassen. Ein Sprecher Gottmiks reagierte zunächst nicht auf Anfragen von "TMZ" und dem Magazin "Entertainment Weekly".



Gottmik machte 2021 als erster trans Mann Geschichte, der bei "RuPaul's Drag Race" antrat (queer.de berichtete). In der 13. Staffel der Show belegte er gemeinsam mit einer weiteren Kandidatin den geteilten dritten bis vierten Platz. 2024 kehrte er für die neunte Staffel von "RuPaul's Drag Race All Stars" zurück und erreichte dort den vierten Platz. (cw)