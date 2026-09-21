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Symbolbild: Neonazi bei einer Kundgebung (Bild: IMAGO / IPON)

Ein von Neonazis angekündigter Gegenprotest zum Christopher Street Day (CSD) in Bernau (Landkreis Barnim) ist nach Polizeiangaben nur schwach besucht gewesen. Zu der queer­feindlichen Kundgebung der Gruppierung "Deutsche Patrioten voran" kamen laut einem Polizeisprecher lediglich wenige Menschen. Die Polizei griff nach eigenen Angaben eine Teilnehmerin der Gegendemonstration auf, weil sie ein Hakenkreuz offen am Arm gezeigt habe. Der Gegenprotest störte den Ablauf des CSD nicht.



Mehrere Hundert Menschen zogen unterdessen unter dem Motto "Mehr Glitzer, weniger Hass! L(i)eb doch, wie du willst!" friedlich durch die Stadt. Der CSD Bernau fand in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Nach Angaben der Veranstalter*­innen standen der barrierefreie Zugang zu medizinischer Versorgung sowie der Ausbau und Erhalt von Schutzräumen im Mittelpunkt der Forderungen. Zudem wurde ein Maßnahmenplan gegen Queer­feindlichkeit an Schulen, am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum gefordert.

Die Gruppierung "Deutsche Patrioten voran" wird im Brandenburger Verfassungsschutzbericht 2025 erwähnt. Die Mitglieder werden dem "gewaltorientierten subkulturellen Neonationalsozialismus" zugeordnet. Ihr Hauptaktivitätsfeld seien Gegenproteste und Störaktionen gegen Christopher Street Days und queere Veranstaltungen in Brandenburg und Ostdeutschland.



Bereits in den letzten beiden Jahren wurde der CSD Bernau durch Neonazi-Proteste gestört. 2024 nahm die Polizei einen Rechtsextremisten bei der Gegendemo fest, weil er einen sogenannten Hitlergruß gezeigt hatte (queer.de berichtete).



Der CSD Bernau hätte eigentlich schon Ende Juni stattfinden sollen, wurde aber wegen einer amtlichen Hitzewarnung abgesagt (queer.de berichtete). (dpa/cw)