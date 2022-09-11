ZDF zeigt schwules Liebesdrama "Eismayer"

Heute, 09:10h 2 Min.

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Das ZDF zeigt am Montag, den 12. Oktober 2026, um 23.50 Uhr in der Reihe "Das kleine Fernsehspiel" den queeren Spielfilm "Eismayer". Das mehrfach ausgezeichnete Kinodebüt von Regisseur David Wagner entstand als Gemeinschaftsproduktion von ZDF und Arte und erzählt die wahre Geschichte des Vizeleutnants Charles Eismayer und des Rekruten Mario Falak.



Eismayer gilt als einer der härtesten Ausbilder des österreichischen Bundesheeres, ist verheiratet, hat einen Sohn  und verbirgt jahrelang seine Homosexualität. Als der offen schwul lebende Rekrut Mario Falak seinen Dienst antritt, gerät Eismayers Doppelleben ins Wanken. Zwischen den beiden Männern entwickelt sich eine Beziehung, die ihn schließlich zu einer Entscheidung zwingt. Nach ihrem öffentlichen Coming-out heirateten die echten Eismayer und Falak als erstes schwules Paar in Gardeuniform in einer österreichischen Kaserne.

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Gerhard Liebmann spielt Eismayer, Luka Dimić übernimmt die Rolle von Falak, Julia Koschitz ist als Eismayers Ehefrau Christina zu sehen. Für sein erstes Drehbuch hatte Regisseur David Wagner beide Männer mehrfach getroffen und zahlreiche ehemalige Rekruten befragt, um der Frage nachzugehen, wie sehr die Figur des Eismayer polarisiert.



| Direktlink | Trailer zum Film

"Eismayer" kam im Juni 2023 in die deutschen Kinos und gewann unter anderem mehrere Österreichische Filmpreise sowie beim Filmfestival Max Ophüls Preis den Publikumspreis und den Preis der Filmkritik. Gerhard Liebmann wurde für seine Darstellung des autoritären Ausbilders zudem mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet. (cw)