Lesbische Liebe mitten im Saurier-Spektakel

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Heute, 11:45h 5 Min.

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US-Sommer-Blockbuster sind üblicherweise sehr berechenbar: Sie bieten ein großes Spektakel, das beim Schauen genug gut unterhält, um Spaß zu machen  bleiben dabei jedoch so überraschungslos-konventionell, dass man sie am nächsten Tag schon wieder vergessen hat. "The End of Oak Street" von Regisseur David Robert Mitchell und Produzent J.J. Abrams kommt auf den ersten Blick genauso daher  einen kräftigen Schuss Steven Spielberg inklusive, der zwar nicht beteiligt ist, von dessen Filmen sich die Macher aber offensichtlich haben inspirieren lassen.



Das Setting ist eine idyllische US-Kleinstadt namens Flowervale in den 1980er Jahren mit vielen Familien in vielen Einfamilienhäusern und vielen halbwüchsigen Jungs, die auf Fahrrädern durch die großzügig angelegten Straßen flitzen  entweder in Rivalität mit anderen Jungs oder irgendwelchen Mädchen hinterherträumend. Im Zentrum steht Familie Platt, und nur wenige Minuten nach Beginn des Films ist klar, dass die Eltern Denise (Anne Hathaway) und Greg (Ewan McGregor) in einem ehelichen Konflikt stecken, der erheblich tiefer geht als in einem Sommer-Blockbuster üblich. Was natürlich auch ihren Teenager-Kindern Audrey (Maisy Stella) und Brian (Christian Convery) nicht entgeht, die beide fürchten, dass es schon bald zur Trennung kommen könnte.

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Ein paar Millionen Jahre rückwärts durch die Zeit



Poster zum Film: "The End of Oak Street" erscheint am 28. September 2026 als Video-on-Demand u.a. bei Prime Video

Dieser Konflikt wird allerdings schon bald durch etwas Dringenderes überlagert: einfach nur irgendwie überleben. Denn durch missliche kosmische Umstände wird das Zentrum von Flowervale eines nachts einige Millionen Jahre durch die Zeit zurückgeschleudert und ist plötzlich umgeben von einer prähistorischen Landschaft mit Dinosauriern, die nun hungrig durch die Straßen der Kleinstadt ziehen. Die Platts versuchen zuerst, im Auto zu flüchten, kommen aber nicht weit, weil sämtliche Straßen bei Abgründen oder vor undurchdringlichen Pflanzenwänden enden. Sich im Haus zu verschanzen, ist auch keine wirkliche Lösung, denn es gibt weder Strom noch Wasser, und auch die Lebensmittel gehen zur Neige.



Mitten im Überlebenskampf kommt die nächste Blockbuster-unübliche Entwicklung: Zwischen Audrey und der Nachbarstochter Jeannette (Jordan Alexa Davis) blühen zarte Gefühle auf, nachdem es zuvor schon ein paar diskrete Anspielungen gab, etwa Audreys unmädchenhaftes Interesse an Astronomie. Jeannettes Eltern haben die Saurier bereits erwischt, weshalb sie von den Platts aufgenommen wird  sehr zur Freude von Brian, der schon vor dem Zeitsprung aus der Ferne etwas in sie verschossen war. Nun jedoch realisiert er nach und nach, dass er offensichtlich keine Chance hat, bei ihr zu landen. Die zarte lesbische Teenager-Liebelei läuft beiläufig und überraschend selbstverständlich im Hintergrund der Hauptstory, kriegt aber  soviel sei hier verraten  sogar ein Happy End.

Blockbuster müssen Geld verdienen<

Man kann nicht genug betonen, wie außergewöhnlich eine solche queere Storyline für einen Film dieses Genres ist. Das liegt nicht zuletzt daran, dass deren Produktion extrem teuer ist. Die Macher*innen sind deshalb darauf angewiesen, die Einnahmen möglichst zu maximieren  und da ist alles, das etwas sperrig oder unkonventionell ist, potenziell ein Problem. Bei queeren Elementen besteht gar ein Risiko, dass die queerfeindlichen Teile der Welt den Film gar nicht erst ins Kino bringen. "The End of Oak Street" hat seine geschätzten Produktionskosten von rund 85 Millionen Dollar mittlerweile aber mehr als eingespielt. Laut der Plattform Box Office Mojo hat er weltweit etwas über 121 Millionen an den Kinokassen eingenommen.



Die dritte Überraschung ist der Tod einer Hauptfigur, den man überhaupt nicht kommen sieht, ein bisschen à la "Game of Thrones". Und bei so viel Unkonventionalität ist es auch schon fast wieder überraschend, dass der Film schließlich doch noch ein erfreuliches Ende für alle zentralen Figuren hinkriegt, wie es sich für dieses Genre gehört. Auch wenn es dafür einige wilde Story-Verrenkungen braucht.



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Diskreter PR-Umgang als Ansatz mit Potenzial?



Audrey-Darstellerin Maisy Stella ist selbst queer und lebt in einer Beziehung mit der deutlich bekannteren Bella Ramsey ("Game of Thrones", "The Last of Us"). In einem Interview erklärte sie, dass das Drehbuch sie sehr überrascht habe wegen der charakterlichen Tiefe der Figuren innerhalb des Action-Settings  und dass sie noch nie zuvor eine derartige Rolle angeboten bekommen habe.



Doch so bemerkenswert und erfreulich diese kleine queere Storyline in "The End of Oak Street" ist, so diskret wird sie auch gehandhabt. Gerne hätte man von Regisseur und Drehbuchautor David Robert Mitchell erfahren, was ihn dazu bewogen hat  doch sollte er sich irgendwo dazu geäußert haben, bräuchte es wohl eine erhebliche vertieftere Recherche, dies zu finden. In den vielen Interviews, die es dazu online gibt, geht es um alles mögliche, nur darum nie. Auch sonst findet man seitens der Filmemacher und der Darsteller*innen praktisch nichts dazu, nur einige, oft positiv-überraschte Reaktionen aus dem (queeren) Publikum  es ist, als ob die Medien vor den üblichen PR-Interviews angewiesen wurden, dazu ja keine Fragen zu stellen.



Ein bisschen schade ist das natürlich, aber vielleicht halt der Preis dafür, eine queere Storyline in einen Sommer-Blockbuster einzubauen: Wenn es niemand vor dem Film mitkriegt, wird auch niemand deswegen nicht ins Kino gehen. Vielleicht ein Ansatz mit Potenzial für mehr queere Repräsentation endlich auch in solchen Filmen?

Infos zum Film



The End of Oak Street. Spielfilm. USA 2026. Regie: David Robert Mitchell. Cast: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Christian Convery, Maisy Stella, P. J. Byrne, Jordan Alexa Davis, Denitra Isler, Anne Gee Byrd, Hudson Meek. Laufzeit: 99 Minuten. Sprachen: englische Originalfassung, deutsche Synchronfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Ab 28. September 2026 als Video-on-Demand u.a. bei The End of Oak Street. Spielfilm. USA 2026. Regie: David Robert Mitchell. Cast: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Christian Convery, Maisy Stella, P. J. Byrne, Jordan Alexa Davis, Denitra Isler, Anne Gee Byrd, Hudson Meek. Laufzeit: 99 Minuten. Sprachen: englische Originalfassung, deutsche Synchronfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Ab 28. September 2026 als Video-on-Demand u.a. bei Prime Video