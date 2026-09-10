Faustschlag in Gesicht: Schwules Paar in Berlin-Schöneberg attackiert

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Viktoria-Luise-Platz

Der Viktoria-Luise-Platz am Tag (Bild: Palickap / wikipedia)

In Berlin-Schöneberg kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem brutalen schwulenfeindlichen Angriff. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, waren ein 31-Jähriger und sein 24-jähriger Freund gegen 2:25 Uhr über den Viktoria-Luise-Platz gelaufen, als ihnen zwei Unbekannte entgegenkamen. Einer von ihnen habe das Paar den Angaben zufolge mutmaßlich mit einem Handy gefilmt, der andere habe dem 31-Jährigen dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Welserstraße. Der Viktoria-Luise-Platz befindet sich in unmittelbarer Nähe des Regenbogenkiezes.

Der Angegriffene erlitt laut Polizei Schmerzen am Unterkiefer, zudem sollen sich durch den Schlag seine Zähne gelockert haben. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat  wie bei Hass­kriminalität üblich  die Ermittlungen nach den unbekannten Tätern aufgenommen. Nähere Angaben zu den Angreifern wurden im Polizeibericht nicht gemacht,

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hass­verbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechts­identität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*­innen für queere Menschen. (pm/cw)

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Viktoria-Luise-Platz
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