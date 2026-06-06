"Montagmorgens um halb acht war er plötzlich schwul"

Heute, 15:32h 3 Min.

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Cora Schumacher (49) blickt kritisch auf ihre Ehe mit Ralf Schumacher (51) zurück. Im Podcast "MayWay" sagt sie, dass sie die Hochzeit heute bereut. Auch über das schwierige Verhältnis zu ihrem Sohn David spricht sie unter Tränen.



Auf die Frage, ob sie ihre Hochzeit mit Ralf Schumacher bereue, antwortet Cora Schumacher, ohne lange zu überlegen: "Ja. Ich bereue es, dass ich ihn geheiratet habe." Die beiden waren von 2001 bis 2015 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn, David (24).



Cora Schumacher erklärt ihre Haltung vor allem mit ihrer eigenen Entwicklung während der Ehe. "Ich habe realisiert, dass ich mich in dieser Ehe selbst ein Stück weit verloren habe", sagt sie im Podcast. Für ihre psychischen Problem macht sie das Coming-out von Ralf Schumacher mit verantwortlich: "Also sagen wir mal so, dass mein Ex-Mann natürlich dann Montag morgens um halb acht plötzlich auf einmal schwul war, hat meinem Gesundheitszustand jetzt nicht geholfen, und natürlich habe ich dann viel infrage gestellt."

Warum sie weiterhin Schumacher heißt

Auch mehr als zehn Jahre nach der Scheidung trägt Cora Schumacher den Nachnamen ihres früheren Ehemanns. Einen emotionalen Grund sieht sie darin nicht. Vielmehr sei es ihr zufolge Ralf gewesen, der bei der Hochzeit darauf bestanden habe, dass sie seinen Namen annimmt.



Nach der Scheidung habe er verlangt, dass sie ihn wieder ablegt. "Ich habe das aus Trotz nicht getan. Außerdem trägt unser Sohn diesen Namen", erklärt Schumacher.

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Tränen wegen Sohn David

Besonders emotional wird das Gespräch, als es um ihren Sohn geht. David Schumacher heiratete Anfang 2026 seine Partnerin Vivien Keszthelyi (25) in Salzburg. Cora Schumacher war nicht bei der Trauung dabei und erfuhr nach eigenen Angaben aus den Medien davon. Auch die Nachricht, dass ihr Sohn Vater wird, sei ihr nicht persönlich mitgeteilt worden. Das Paar machte die Schwangerschaft im August öffentlich.



Als Schumacher darüber spricht, kommen ihr die Tränen. "Ich habe mit Ralf und David abgeschlossen", sagt sie. Bereits im März hatte sie nach der Hochzeit ihres Sohnes erklärt, dass sie über die Situation vor allem traurig sei.



Auch die Ehe mit Ralf beschäftigt sie rückblickend. Nach dessen Coming-out im Jahr 2024 habe sie die gemeinsamen Jahre noch einmal hinterfragt. "Ralf hat seine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit", sagt sie.



Erst am Samstag hatte Cora Schumacher mit der "Bild"-Zeitung über ihre psychischn Krise, ihre ADHS-Diagnose und ihr derzeitiges Verhältnis zu Männern gesprochen. "Im Moment habe ich mit Männern und Sex abgeschlossen. Null Interesse", sagte sie in dem Interview (queer.de berichtete). (spot/cw)