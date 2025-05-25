Nach Stolperstein-Verbot: Schleswig-Holstein reagiert mit App



Symbolbild: Stolperstein für das schwule NS-Opfer Max Sander in der südwestfälischen Stadt Hagen (Bild: Jürgen Wenke)

Heute, 15:50h 3 Min.

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Als Reaktion auf den Umgang in der sächsischen Kleinstadt Heidenau mit Stolpersteinen hat Schleswig-Holsteins Landesbeauftragter für politische Bildung die bisherigen fünf Stolpersteine des Ortes in eine App aufgenommen. "Der Beschluss des Stadtrates mit Stimmen von CDU und AfD ist ein bewusster Angriff auf unsere Erinnerungskultur", sagte Christian Meyer-Heidemann der Deutschen Presse-Agentur.



Mit der App "Stolpersteine Digital" können Nutzende mit der Kamera ihres Mobiltelefons Stolpersteine scannen und dadurch Biografien der Menschen abrufen. Meyer-Heidemann sprach von einem bewussten Zeichen. "Wir bieten an, auch zukünftige Stolpersteine digital in unserer App zu veröffentlichen, sollten diese nicht vor Ort in Heidenau verlegt werden dürfen."



Nach Angaben von Meyer-Heidemann wird die App "Stolpersteine Digital" in Kooperation mit weiteren Landeszentralen für politische Bildung betrieben und von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Neben Schleswig-Holstein sind Stolpersteine aus Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Sachsen-Anhalt in der App zu finden. Anfang November werde sie auf Hessen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und das Saarland ausgeweitet, sagte der Landesbeauftragte.

Bundesministerin Prien spricht von "Skandal"

In Heidenau sollen künftig im öffentlichen Straßenraum keine Stolpersteine mehr zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus verlegt werden. Der Stadtrat hat einen entsprechenden Antrag von AfD und CDU beschlossen (queer.de berichtete). Die Entscheidung löste bundesweit Kritik aus.



Das Verbot sei "ein Skandal; Erinnerungskultur auf einen Friedhof abschieben wollen, erst recht", sagte Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) der "Bild"-Zeitung. "Stolpersteine im öffentlichen Raum machen ja gerade vernichtetes jüdisches Leben sichtbar und geben jedem einzelnen Verfolgten ein Stück Würde zurück."



Die Gedenksteine machten deutlich, dass jüdischen Menschen selbstverständlich zum Leben in deutschen Städten und Dörfern gehört hätten, bevor sie von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Besonders kritisch äußerte sich die Ministerin zu dem Vorschlag, das Gedenken auf Friedhöfe zu verlagern. "Wer Stolpersteine und Gedenkorte jüdischen Lebens aus dem öffentlichen Raum auf den Friedhof verbannt, stellt das Sterben über das Leben und macht Jüdinnen und Juden noch einmal unsichtbar."



Zugleich richtete Prien einen Appell an die eigene Partei. "In dieser Verantwortung sehe ich auch die CDU in Sachsen. Denn nur wer seine Geschichte kennt und versteht, kann daraus lernen und dafür sorgen, dass sie sich nicht wiederholt."

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Auch Stolperstein-Erfinder Demnig kritisiert CDU

Die 1992 vom Künstler Gunter Demnig initiierten Stolpersteine erinnern deutschlandweit und mittlerweile in vielen europäischen Ländern an die Opfer des Nationalsozialismus  darunter auch an queere Menschen. Zehntausende homosexuelle Männer wurden während der NS-Zeit auf Grundlage des Paragrafen 175 verurteilt, mehrere Tausend in Konzentrationslager verschleppt; viele überlebten dies nicht. In etlichen Städten wurden in den vergangenen Jahren gezielt Stolpersteine für diese Opfergruppe verlegt, die lange aus der offiziellen Gedenkkultur ausgeklammert war.



Die in der Regel spendenfinanzierten kleinen Steine werden am letzten bekannten Wohn- oder Wirkungsort von Opfern des Nationalsozialismus verlegt  deren Namen und Lebensdaten stehen auf einer Messingplatte auf der Oberseite der Steine.



Das Stolperstein-Verbot in Heidenau kommt für Demnig indes nicht überraschend. "Nach den Wahlerfolgen der AfD war es ja durchaus zu erwarten, dass so etwas passieren wird", sagte der 78-Jährige. Gleichzeitig kritisierte er die CDU und warf ihr vor, sich von christlichen Werten entfernt zu haben. Die Partei "sollte ihr C vielleicht streichen. Denn das Christliche haben sie ja wohl hinter sich gelassen." (dpa/cw)