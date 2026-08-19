Papst trifft Missbrauchsopfer in Lourdes

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Lourdes

Papst Leo XIV. (Bild: Ricardo Stuckert / wikipedia)

Papst Leo XIV. ist bei seinem Frankreich-Besuch mit Opfern sexuellen Missbrauchs durch katholische Geistliche zusammengekommen. Das Treffen fand im Marien-Wallfahrtsort Lourdes im Südwesten des Landes statt. Insgesamt waren sieben Frauen und Männer anwesend, die missbraucht wurden. Leo versprach nach Angaben des Vatikans, sich dafür einzusetzen, "damit sich das erlittene Unrecht für andere nicht wiederholt".

Zuvor hatte der Papst bei einer Messe unter freiem Himmel mit 150.000 Teilnehmenden von "tiefen Wunden und schmerzhaften Fehltritten" gesprochen, die in der Kirche begangen worden seien. Eines der Opfer, Véronique Garnier, sagte nach dem Treffen: "Wir hoffen, dass sich etwas ändert."

Der Papst hält sich seit Freitag in Frankreich auf. Wie in anderen Ländern wurden auch dort Missbrauchsfälle durch Priester über Jahrzehnte hinweg von der katholischen Kirche unter den Teppich gekehrt. Einer unabhängigen Untersuchungskommission zufolge gab es seit 1950 mehr als 200.000 Opfer. Letzte Station der Papst-Reise wird am Montag Metz sein, wo Leo eine Europa-Rede halten will. (dpa/cw)

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Lourdes
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