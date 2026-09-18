Von CumEx bis Bitcoin: Wolfgang Walter rechnet ab

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"Wem gehört unser Geld?" ist der vierte Band der "Kölner Sudelbücher"

Wer kontrolliert das Geldsystem, wenn Geld selbst immer unsichtbarer wird? Dieser Frage geht queer.de-Autor Wolfgang Walter in seinem neuen Essay- und Kolumnenbuch "Wem gehört unser Geld?" (Amazon-Affiliate-Link ) nach. In dem vierten Band seiner "Kölner Sudelbücher" wirft er einen kritischen Blick auf die wirtschaftliche und politische Gegenwart. Es geht um Finanzkrisen, Banken und Schattenbanken, Bargeld und Kryptowährungen sowie um Vermögen und Erbschaften.



Walter verbindet wirtschaftspolitische Analyse mit historischer Erinnerung, journalistischer Recherche und literarischer Ironie. Er erzählt von Banken, die ihrem eigenen System misstrauen, von CumEx und Milliardenverlusten, von Goldreserven und Bitcoin. Auch Vermögende und Rentner*­innen kommen vor, ebenso eine Politik, die wirtschaftliche Probleme allzu oft in Sprachspiele verwandle.



Dabei gehe es nicht um die Kritik an einzelnen Akteur*­innen, sondern um die Architektur eines Systems, in dem aus Geld zunehmend Code und aus ökonomischen Entscheidungen gesellschaftliche Macht werde, so der Autor. "Wem gehört unser Geld?" sei kein volkswirtschaftliches Lehrbuch, sondern ein politischer und gesellschaftlicher Lagebericht: pointiert, skeptisch, manchmal böse  und immer mit der Überzeugung, dass hinter jeder Zahl Menschen stehen.



Wolfgang Walter, Jahrgang 1957, wuchs im Ruhrgebiet auf und arbeitete in Berlin als Journalist und Zeitungsredakteur, später in Köln als Produktionsleiter und Fernsehredakteur. Heute schreibt er als Buchautor und Essayist über politische Ethik, gesellschaftliche Entwicklungen, Erinnerungskultur und die digitale Öffentlichkeit. Walter lebt seit 1994 in Köln und ist mit dem Kunst- und Lerntherapeuten Joachim Walter verheiratet. (cw/pm)

Infos zum Buch



Wolfgang Walter: Wem gehört unser Geld? Zum Stand der Dinge 2026  Essays und Kolumnen. Kölner Sudelbücher No. 4. 214 Seiten. BoD  Books on Demand. Norderstedt 2026. Taschenbuch: 17,99  (ISBN 9-783-69673-089-5), E-Book: 10,99 