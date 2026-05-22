Heute, 06:42h 3 Min.

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Die Freitreppe am KörberHaus in Hamburg-Bergedorf soll in Regenbogen­farben gestrichen werden. Das hat die Bezirksversammlung beschlossen, wie das "Hamburger Abendblatt" (Bezahlartikel) berichtet. Spätestens im Juni 2027 soll die Treppe am Schleusengraben ihren neuen Anstrich bekommen.



Den Antrag hatten Linke und Grüne gemeinsam eingebracht. Er wurde mit den Stimmen der SPD und einer Stimme der FDP angenommen. CDU und AfD votierten dagegen. Die Antragsteller*­innen wollen mit der Aktion das Selbstverständnis des Bezirks als weltoffen und queer­freundlich stärken.

CDU greift queere Community an

Der Grünen-Co-Fraktionschef Nils Potthast verwies in der Bezirksversammlung auf die Geschichte Bergedorfs mit dem ehemaligen Konzentrationslager Neuengamme. "Gerade in Bergedorf tragen wir eine besondere Verantwortung, wenn unsere offene Gesellschaft Risse bekommt und Freiheit von Angst überschattet wird", sagte er laut "Hamburger Abendblatt". "Auch homosexuelle Männer wurden dort inhaftiert und entrechtet. Viele von ihnen haben das Lager nicht überlebt."



CDU-Fraktionschef Julian Emrich betonte, seine Partei bekenne sich ebenfalls zu Vielfalt, halte den Regenbogen aber für ungeeignet. "Natürlich stehen auch wir Christdemokraten für Freiheit, Weltoffenheit und Toleranz. Aber die Regenbogenfarben sind dafür das falsche Symbol", sagte er in seiner Rede. Er befürchte "unnötige Trotzreaktionen". Als Begründung behauptete Emrich: "Die LGBTQ-Community stellt queeres Leben heute als etwas besonders Tolles dar. Das ist für viele Menschen ein Problem." Sein Gegenvorschlag: "Hinter Schwarz-Rot-Gold können wir uns alle vereinen. Das sind die Farben, die für unser Land und damit für unsere gemeinsamen Werte stehen."



Die AfD präsentierte sich offen queerfeindlich: "Hier handelt es sich um einen rechtswidrigen Antrag", erklärte der Bezirksabgeordnete Egon Sailer, der für die Rechtsaußenpartei auch in der Hamburgischen Bürgerschaft sitzt, laut "Hamburger Abendblatt". Er sieht einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, weil die Linke auch Straßen und Radwege farbig gestalten wolle. Den Christopher Street Day verunglimpfte er in seiner Rede als "Sammelbecken von Fetischisten aller Art".

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Linke verliest Brief einer trans Frau

Linken-Fraktionschefin Christin Feiler-Siegert verlas in der Sitzung den Brief einer trans Frau aus Bergedorf. Darin schildert sie, mehrfach beschimpft und mit körperlicher Gewalt bedroht worden zu sein. "Ich bin schon mehrfach verbal angegriffen und teilweise mit Drohungen körperlicher Gewalt eingeschüchtert worden", heißt es in dem Schreiben. Sie fühle sich deshalb auf der Straße nicht mehr sicher: "Der Rechtsruck ist real  und er ist in Bergedorf spürbar." Zugleich befürworte sie die Regenbogenfarben: "Sichtbare Zeichen der Solidarität zeigen denen, die einschüchtern wollen, dass sie nicht für die Mehrheit sprechen. Und sie zeigen Menschen wie mir, dass wir nicht allein sind."



Die SPD-Bezirksabgeordnete Hannah Arthur räumte ein, dass ein solches Symbol Grenzen habe. "Natürlich kann ein Regenbogensymbol allein keine absolute Sicherheit schaffen und es ist auch kein Allheilmittel, um weitere Angriffe zu verhindern. Aber Politik besteht auch darin, sichtbar zu machen, wofür wir als Gesellschaft stehen: für Respekt, für Gleichberechtigung und gegen Ausgrenzung." Der Vorwurf der Symbolpolitik überzeugte auch die FDP-Politikerin Sonja Jacobsen nicht: "Entscheidend ist doch, zu zeigen, wer wir sind oder wo wir hinwollen. Und was wir bereit sind, dazu beizutragen." Jacobsen lobte auch den Standort der Treppen: "Sie sind zentral gelegen und von überall her sichtbar, auch vom Zwangsarbeiter-Denkmal aus und sogar von Bergedorfs einziger Moschee."



Regenbogentreppen sorgen auch in anderen Städten für Debatten. In Flensburg beschloss der Planungsausschuss Mitte September, eine öffentlich genutzte Treppe in Regenbogenfarben gestalten zu lassen (queer.de berichtete). Ein Standort steht dort noch nicht fest. In Göttingen hatten Unbekannte im Juni eine Regenbogentreppe in Schwarz-Rot-Gold übermalt (queer.de berichtete). (mize)