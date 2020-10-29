Erasure gehen 2027 auf Deutschland-Tour

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Das britische Synthpop-Duo Erasure kommt im Mai 2027 für sechs Konzerte nach Deutschland. Wie der Tourneeveranstalter MAWI Concert am Montag mitteilte, startet die "Radio!! Radio!! Tour 2027" am 15. Mai im Kölner Palladium. Weitere Stationen sind Hamburg (16. Mai, Inselpark Arena), Leipzig (18. Mai, Haus Auensee), Frankfurt (21. Mai, Jahrhunderthalle) und Hannover (22. Mai, Swiss Life Hall). Das letzte Deutschland-Konzert findet am 24. Mai in der Uber Eats Music Hall in Berlin statt.



Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 1. Oktober, um 10 Uhr mit einem Presale auf eventim.de. Für alle Interessierten gibt es Tickets ab Freitag, 2. Oktober, 10 Uhr, auf eventim.de, mawi-concert.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Neues Studioalbum "Radio!! Radio!!" angekündigt

Zugleich kündigte die Band ihr 20. Studioalbum "Radio!! Radio!!" an. Es soll im März 2027 erscheinen und ist laut Mitteilung das erste neue Studioalbum seit "The Neon" von 2020. Mit "Wings Of Love" ist am Montag auch bereits die erste Single aus dem neuen Album erschienen.



| Direktlink | Official Audío zum Song "Wings Of Love"

Die lange Pause hat nach Angaben des Veranstalters einen traurigen Hintergrund: Nach der Veröffentlichung von "Day-Glo (Based on a True Story)" 2022 verlor Vince Clarke seine Ehefrau, die Band legte eine Auszeit ein. Als Andy Bell und Clarke wieder gemeinsam zu schreiben begannen, sei ein "ungewöhnlich persönliches Album" über Liebe, Verlust und Zuversicht entstanden. "Wenn man so lange zusammen Songs schreibt, wird das etwas sehr Tiefes, fast wie eine Seelenverbindung", sagte Bell.

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Ein Song gegen Queerfeindlichkeit

Auf dem neuen Album beziehe die Band auch Position: Der Song "Holy!" richte sich ausdrücklich an Menschen, die von Homo- und Transfeindlichkeit bedroht sind.



Erasure haben mit Hits wie "A Little Respect", "Sometimes", "Always", "Chains of Love" und "Stop!" nach Angaben von MAWI Concert mehr als 25 Millionen Tonträger verkauft. In der queeren Community gelten der schwule Sänger Bell und Clarke seit Jahrzehnten als Ikonen. "Erasure-Konzerte sind keine Shows, sie sind ein Fest", sagte MAWI-Concert-Geschäftsführer Matthias Winkler. "Wer einmal erlebt hat, wie ein ganzer Saal 'A Little Respect' singt, vergisst das nie."



Im März hatten Aussagen von Clarke über ein Ende des Tourlebens für Spekulationen um die Zukunft der Band gesorgt. Erasure hatten damals mitgeteilt, weiter zusammenzuarbeiten und an einem neuen Album zu arbeiten (queer.de berichtete). (cw)