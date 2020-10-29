Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59756

Neues Album, sechs Konzerte

Erasure gehen 2027 auf Deutschland-Tour

Andy Bell und Vince Clarke veröffentlichen im März 2027 mit "Radio!! Radio!!" ihr erstes Album seit 2020. Der Song "Holy!" richtet sich an Menschen, die von Homo- und Transfeindlichkeit bedroht sind.


Andy Bell und Vince Clarke gründeten in den 1980er Jahren das britische Synthiepop-Duo Erasure (Bild: Travis Shinn)

Das britische Synthpop-Duo Erasure kommt im Mai 2027 für sechs Konzerte nach Deutschland. Wie der Tourneeveranstalter MAWI Concert am Montag mitteilte, startet die "Radio!! Radio!! Tour 2027" am 15. Mai im Kölner Palladium. Weitere Stationen sind Hamburg (16. Mai, Inselpark Arena), Leipzig (18. Mai, Haus Auensee), Frankfurt (21. Mai, Jahrhunderthalle) und Hannover (22. Mai, Swiss Life Hall). Das letzte Deutschland-Konzert findet am 24. Mai in der Uber Eats Music Hall in Berlin statt.

Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 1. Oktober, um 10 Uhr mit einem Presale auf eventim.de. Für alle Interessierten gibt es Tickets ab Freitag, 2. Oktober, 10 Uhr, auf eventim.de, mawi-concert.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen.

- Werbung -
Video - Das Business-Reisegefühl mit Air France

Neues Studioalbum "Radio!! Radio!!" angekündigt

Zugleich kündigte die Band ihr 20. Studioalbum "Radio!! Radio!!" an. Es soll im März 2027 erscheinen und ist laut Mitteilung das erste neue Studioalbum seit "The Neon" von 2020. Mit "Wings Of Love" ist am Montag auch bereits die erste Single aus dem neuen Album erschienen.

Direktlink | Official Audío zum Song "Wings Of Love"
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Die lange Pause hat nach Angaben des Veranstalters einen traurigen Hintergrund: Nach der Veröffentlichung von "Day-Glo (Based on a True Story)" 2022 verlor Vince Clarke seine Ehefrau, die Band legte eine Auszeit ein. Als Andy Bell und Clarke wieder gemeinsam zu schreiben begannen, sei ein "ungewöhnlich persönliches Album" über Liebe, Verlust und Zuversicht entstanden. "Wenn man so lange zusammen Songs schreibt, wird das etwas sehr Tiefes, fast wie eine Seelenverbindung", sagte Bell.

- Werbung -

Ein Song gegen Queerfeindlichkeit

Auf dem neuen Album beziehe die Band auch Position: Der Song "Holy!" richte sich ausdrücklich an Menschen, die von Homo- und Transfeindlichkeit bedroht sind.

Erasure haben mit Hits wie "A Little Respect", "Sometimes", "Always", "Chains of Love" und "Stop!" nach Angaben von MAWI Concert mehr als 25 Millionen Tonträger verkauft. In der queeren Community gelten der schwule Sänger Bell und Clarke seit Jahrzehnten als Ikonen. "Erasure-Konzerte sind keine Shows, sie sind ein Fest", sagte MAWI-Concert-Geschäftsführer Matthias Winkler. "Wer einmal erlebt hat, wie ein ganzer Saal 'A Little Respect' singt, vergisst das nie."

Im März hatten Aussagen von Clarke über ein Ende des Tourlebens für Spekulationen um die Zukunft der Band gesorgt. Erasure hatten damals mitgeteilt, weiter zusammenzuarbeiten und an einem neuen Album zu arbeiten (queer.de berichtete). (cw)

Links zum Thema:
» Erasure-Tickets bei eventim.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Erasure
31.03.26 | "Irreführende Medienberichte"
Erasure dementiert Gerüchte über Ende der Band
06.05.25 | Imperial, glänzend, bereit für seine Krönung
Andy Bell veröffentlicht neues Solo-Album
20.03.25 | Video des Tages
Die vielen Leben des Andy Bell
20.02.25 | Video des Tages
Andy Bell ist bereit für seine Krönung
21.04.24 | Porträt
Erasure-Sänger Andy Bell wird 60: "Das ist nicht mein wahres Ich"
29.10.20 | Video des Tages
Queer Halloween mit Erasure
-w-
Neu auf queer.de
Bild des Tages
Linolschnitte über schwules Begehren
HBO-Serie holt nichtbinären "Star Trek"-Star
Ian Alexander stößt zum Cast von "The Last of Us"
"JAAAA auf jeden Fall"
Heidi Klum verrät: Das GNTM-Finale wird 2027 wieder live sein
Neues Album, sechs Konzerte
Erasure gehen 2027 auf Deutschland-Tour
US-Musikpreise
MTV Video Music Awards: Gold für Swift, Madonna räumt ab
Gewinnspiel
Silver Star  Alles oder nichts
Streit im Bezirk Bergedorf
Hamburg bekommt Regenbogentreppe  CDU fürchtet "unnötige Trotzreaktionen"
Buchtipp
Von CumEx bis Bitcoin: Wolfgang Walter rechnet ab