Heidi Klum verrät: Das GNTM-Finale wird 2027 wieder live sein



Heidi Klum sucht zum 22. Mal Deutschlands nächste Supermodels (Bild: ProSieben / Daniel Graf)

Heute, 11:23h 3 Min.

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In diesem Jahr wurde das Finale von "Germany's next Topmodel" im Gegensatz zu den vorigen Staffeln mehrere Wochen vorab aufgezeichnet. Gastgeberin Heidi Klum (53) hatte jedoch keinen Hehl daraus gemacht, dass sie eine Live-Ausstrahlung bevorzugt hätte. Für die nächste, 22. Staffel, wird ihr dieser Wunsch nun wieder erfüllt



Das enthüllte Klum am Sonntag in einer Instagram-Fragerunde. Dort veröffentlichte sie zu der Frage, ob das Finale diesmal wieder live sein werde, ein Bild mit den 2026-Gewinnern Aurélie und Ibo und betonte dazu: "JAAAA auf jeden Fall." Dass sie sich darüber freut, unterstrich sie noch mit einem Party-Emoji.

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Dreharbeiten in München gestartet

Die Produktion zur 22. Staffel hat vor wenigen Tagen in München begonnen. Wie ProSieben mitteilte, begrüßte Heidi Klum zum Drehstart in der bayerischen Landeshauptstadt alle Models, die sie im Vorfeld für ihre Show ausgewählt hat. "Neue Staffel, neue Models, neue Geschichten  und natürlich jede Menge Herausforderungen! Ich freue mich, dass es nun endlich losgeht", wurde die Moderatorin zitiert. Gleichzeitig kündigte sie an: "Vor uns liegt eine aufregende Reise mit vielen Überraschungen. Ich bin gespannt, welche Models mich in dieser Staffel ganz besonders überraschen werden." Die neue Staffel wird ab Frühjahr 2027 auf ProSieben ausgestrahlt.



In der 21. Staffel hatte der Sender beim Finale eine der größten Neuerungen vorgenommen: Die Entscheidung fand erstmals in Klums Wahlheimat Los Angeles statt und wurde bereits mehrere Wochen vor der Ausstrahlung im Mai im Los Angeles Theatre aufgezeichnet. Das ermöglichte die Teilnahme von zahlreiche Stars wie Sharon Stone, Nicole Scherzinger und Demi Lovato.



Die Gastgeberin betonte jedoch schon vor der Ausstrahlung: "Ich liebe es mehr, wenn es live ist und wollte auch, dass dieses Finale wieder live sein würde." Es sei jedoch der Wunsch des Senders gewesen. Sie habe sich dem gebeugt: "Okay, probieren wir es so, wenn ihr das unbedingt in Hollywood machen wollt."

Leak-Panne durch "Harper's Bazaar"-Cover

Doch dann kam es zu einer großen Leak-Panne. Abonnent*innen der "Harper's Bazaar" erhielten die neue Ausgabe mit den Sieger-Covern bereits vor der Ausstrahlung (queer.de berichtete). Einen Tag nach der Ausstrahlung äußerte sich Klum auf ihrem Instagram-Account zu dem Fauxpas. "Ich war traurig für meine Models, das hat so ein bisschen die Spannung und ihren Moment verpuffen lassen. Und für die Zuschauer war es leider auch nicht mehr so spannend. Fakt ist, der Fehler hätte nicht passieren können, wenn es live gewesen wäre." Schon damals betonte sie: "Ich werde alles dafür tun, dass das Finale nächstes Jahr wieder live ist." (spot/cw)