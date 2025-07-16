Ian Alexander stößt zum Cast von "The Last of Us"



Ian Alexander in der Rolle des Gray Tal bei "Star Trek: Discovery" (Bild: HBO Max)

Heute, 12:06h 3 Min.

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Der 25-jährige nichtbinäre "Star Trek"-Star Ian Alexander wird Teil der dritten Staffel von "The Last of Us". Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, verstärkt Alexander gemeinsam mit Laura Bailey (45) und Emmy-Preisträger John Goodmann (74) den Cast der HBO-Serie. Goodman, zuletzt in "The Conners" zu sehen, spielt eine Figur namens Joey, Alexander übernimmt die Rolle des Paco. Die beiden bilden ein freundliches Gespann, das sich selbst "Heroes of the Highway" nennt. Dabei handelt es sich um neue, exklusiv für die HBO-Serie geschaffene Figuren, die in der Videospiel-Vorlage nicht vorkommen. Bailey verkörpert derweil Elizabeth, eine der Anführerinnen der Seraphiten, einer religiösen Sekte.



Alexander ist bislang vor allem aus Rollen in "The OA" (2016-2019) und "Star Trek: Discovery" (2020-2024) bekannt. In "Discovery" spielte die nichtbinäre Person, die im Englischen die Personalpronomen they/them und he/him verwendet, den trans Trill Gray Tal, der mit der nichtbinären Person Adira (Blu del Barrio) eine Beziehung hatte.

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Alte Bekannte aus dem Videospiel

Interessant sind vor allem die Besetzungen von Alexander und Bailey. Beide haben schon bei "The Last of Us Part II" mitgewirkt. Alexander sprach im Spiel trans Mann Lev, Bailey lieh Abby ihre Stimme. In der Serie werden diese Figuren von Kyriana Kratter und Kaitlyn Dever gespielt. An der Besetzung von Kratter gab es im Frühjahr Kritik, weil die trans Figur von einer cisgeschlechtlichen Schauspielerin dargestellt werden soll.



Insgesamt behält HBO damit seine grundsätzliche Originaltreue bei. Merle Dandridge und Jeffrey Wright standen sogar in genau den Rollen vor der Kamera, die sie im Spiel vertont hatten: Dandridge als Fireflies-Anführerin Marlene, Wright als Isaac Dixon, Chef der WLF-Miliz in Seattle.

Abby rückt ins Zentrum

Zur Handlung von Staffel drei gibt es noch keine genauen Details. Laut "Deadline" wird jedoch erwartet, dass sich die Geschichte auf Abby Anderson konzentriert, in deren Handlungsstrang die Seraphiten eine zentrale Rolle spielen. So geschieht es auch in der zweiten Hälfte des Videospiels.



Die Serie nach dem preisgekrönten Naughty-Dog-Spiel spielt 20 Jahre nach dem Untergang der modernen Zivilisation. Sie begann damit, dass Joel (Pedro Pascal) die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey) aus einer Quarantänezone schmuggeln soll. Was als kleiner Auftrag beginnt, wird zu einer brutalen Reise quer durch die USA, auf der beide aufeinander angewiesen sind. Die zweite Staffel setzte fünf Jahre später ein.



Das Ende naht womöglich



Fans müssen sich womöglich auf einen Abschied einstellen. Casey Bloys, Chairman und CEO von HBO und HBO Max Content, sprach nach den 21 Emmy-Siegen seines Senders Anfang September mit "Deadline" über die Zukunft der Serie. Bestätigen, dass die kommende Staffel die letzte wird, wollte er zwar nicht. Er glaube aber, dass Craig Mazin sie als finale Staffel geplant habe.



Mazin hatte die Serie mit Spiele-Macher Neil Druckmann entwickelt, bei Staffel drei ist er erstmals alleiniger Showrunner. Die Premiere ist für 2027 geplant. (spot/cw)