Ukraine will queere Menschen besser vor Diskriminierung schützen



Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich offen gegenüber der Gleich­behandlung queerer Menschen (Bild: IMAGO / AAP)

Heute, 13:20h 3 Min.

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Die ukrainische Regierung hat dem Parlament den Entwurf für ein grundlegend überarbeitetes Arbeitsgesetzbuch vorgelegt. Wie das Menschenrechtszentrum Zmina und das Nationale LGBTI-Konsortium, eine queere Dachorganisation, diesen Monat berichteten, soll der bestehende Diskriminierungsschutz im Berufsleben deutlich erweitert werden. Ziel der Reform ist es, das nationale Arbeitsrecht an die Standards und Richtlinien der Europäischen Union anzupassen.



Ein Verbot von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und der Geschlechts­identität im Arbeitsrecht hatte die Ukraine bereits 2015 nach intensiven Debatten verankert (queer.de berichtete). Der neue Gesetzentwurf geht nun einen Schritt weiter und orientiert sich an aktuellen EU-Empfehlungen: Künftig sollen vier Merkmale explizit geschützt werden: sexuelle Orientierung, Geschlechts­identität, Geschlechtsausdruck sowie Geschlechtsmerkmale.



Insbesondere die Ergänzung der Geschlechtsmerkmale gilt als historischer Schritt für den rechtlichen Schutz von inter­geschlechtlichen Menschen. Swjatoslaw Scheremet, Koordinator für Gesetzgebung beim Nationalen LGBTI-Konsortium, betonte die Bedeutung dieser Anpassung: Zwar hätten die Regelungen von 2015 Diskriminierung spürbar reduziert, doch erst das Vier-Säulen-Modell schließe wesentliche Schutzlücken für die gesamte Community.

Klare Definitionen, Mobbing-Verbot und Schutz bei HIV

Die Neuregelung soll in Artikel 5 des künftigen Arbeitsgesetzbuches verankert werden, der sich der Gleichheit von Arbeitsrechten sowie dem Verbot von Diskriminierung, Mobbing und Belästigung widmet. Erstmals liefert der Entwurf auch präzise gesetzliche Definitionen für unmittelbare und mittelbare Diskriminierung: Unmittelbare Diskriminierung liegt demnach vor, wenn eine Person aufgrund geschützter Merkmale schlechter behandelt wird als eine andere in vergleichbarer Situation. Mittelbare Diskriminierung betrifft scheinbar neutrale Vorschriften oder Kriterien, die bestimmte Gruppen faktisch benachteiligen.



Ebenfalls beibehalten und präzisiert wird der Kündigungs- und Diskriminierungsschutz für Menschen mit HIV/Aids, einschließlich des Schutzes vor Stigmatisierung bei vermuteter Infektion. Zudem stärkt das Gesetzespaket Rechte von Schwangeren und weitet den Mutterschutz aus.

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Teil einer umfassenderen Reformwelle

Die arbeitsrechtliche Initiative ist eingebettet in eine breitere legislative Überarbeitung. Ein weiterer vom EU-Integrationsausschuss des Parlaments unterstützter Gesetzentwurf sieht vor, das allgemeine Antidiskriminierungsgesetz der Ukraine nachzubessern: Geplant sind unter anderem die Aufnahme von Rechtsbegriffen wie "Mehrfachdiskriminierung" und "Diskriminierung durch Assoziierung", verwaltungsrechtliche Sanktionen sowie ein eigener Straftatbestand für Hassrede und gewaltbereite Hetze.



Aktivist*innen begrüßen den Regierungsentwurf, mahnen jedoch an, dass neben der Verabschiedung im Parlament auch die praktische Durchsetzung und die gesellschaftliche Akzeptanz in den Betrieben entscheidend bleiben werden.



Zustimmung zu Queerrechten in Ukraine stark angestiegen



Die Zustimmung zu LGBTI-Rechten in der Ukraine hat in den letzten Jahren  insbesondere beschleunigt durch den russischen Angriffskrieg und den angestrebten EU-Beitritt  einen historischen Wandel vollzogen. Rund 70 Prozent der Ukrainer*innen stimmen laut Untersuchungen des Kyjiwer Internationalen Instituts für Soziologie der Aussage zu, dass queere Menschen die gleichen Rechte wie alle anderen Bürger*innen des Landes haben sollten. Zum Vergleich: 2016 befürworteten das nur rund 33 Prozent, 2023 waren es bereits 58 Prozent. Grund für den Stimmungswandel ist unter anderem die Abgrenzung von Russland, da das Putin-Regime Homosexuellenfeindlichkeit zu einem ihrer Haupterkennungsmerkmale gemacht hatte. Auch die Sichtbarkeit von queeren Menschen im Militär hat zum Meinungswandel beigetragen.



Streit gibt es noch über die Einführung von eingetragenen Lebenspartnerschaften: Dazu liegt schon seit Jahren ein Gesetzentwurf vor (queer.de berichtete). Befürworter*innen verweisen dabei vor allem darauf, dass Partner*innen von queeren Soldat*innen an der Front im Ernstfall keine Rechte hätten. Allerdings definiert die ukrainischen Verfassung die Ehe ausdrücklich als Bund zwischen "einer Frau und einem Mann"  und die Verfassung darf während eines Krieges nicht geändert werden. Insbesondere die orthodoxen Kirchen wehren sich gegen die Anerkennung, aber auch konservative Kräfte im Parlament wie Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich dagegen erst im Juni im Rahmen einer Kulturpräsentation offen für die Gleichbehandlung von queeren Menschen gezeigt (queer.de berichtete). (cw)