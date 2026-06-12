Brückner: Deutschland soll Verfahren gegen queere Aktivist*­innen in Türkei beobachten

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(Bild: Die Linke)

Maik Brückner, der queerpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, hat von der Bundes­regierung gefordert, mehr für inhaftierte queere Aktivist*­innen in der Türkei zu tun: "Die ersten Gerichtsverfahren gegen queere Aktivist*­innen und Menschenrechtsverteidiger*­innen beginnen bereits. Ich fordere, dass Deutschlands diplomatische Vertretungen in der Türkei sich an der dringend notwendigen Beobachtung der Verfahren beteiligen", so Brückner gegenüber queer.de.

Die türkische Staatsmacht hatte vor zwei Wochen Razzien bei queeren Organisationen und Clubs durchgeführt und viele Menschen verhaftet (queer.de berichtete). Auch anschließende Proteste gegen das Vorgehen der Behörden wurden niedergeschlagen (queer.de berichtete).

Bundes­regierung betrachtet türkisches Vorgehen "mit großer Sorge"

Die Bundes­regierung hat in einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage von Brückner erklärt, dass man das Vorgehen der türkischen Behörden gegen die queere Community "mit großer Sorge" beobachte und das Thema "hochrangig gegenüber der türkischen Regierung angesprochen" habe. Darüber hinaus hätten sich der Men­schen­rechts­be­auf­tragte Lars Castrellucci und die Queer­beauftragte Sophie Koch (beide SPD) in einem gemeinsamen Statement mit anderen europäischen Beauftragten zu dem Thema geäußert (queer.de berichtete).

Brückner begrüßte die Äußerungen von Castellucci und Koch. "Ich erwarte allerdings auch von Mitgliedern der Bundes­regierung, dass sie öffentlich Position beziehen und der Community erklären, wie genau Deutschland die queer­feindliche Repression in der Türkei in den verschiedenen internationalen Formaten zum Thema macht", forderte der niedersächsische Bundestags­abgeordnete. (dk)

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