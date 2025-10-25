Rebel Wilson: Liebesgruß zum Hochzeitstag

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Rebel Wilson (46) hat ihrer Ehefrau Ramona Agruma (42) zum zweiten Hochzeitstag eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. Die beiden hatten sich am 28. September 2024 auf Sardinien das Jawort gegeben (queer.de berichtete). Zum Jubiläum veröffentlichte das Paar nun einen gemeinsamen Instagram-Beitrag mit zwei Fotos, auf denen es jeweils Hand in Hand zu sehen ist. Das eine stammt aus dem Jahr 2022, das andere von heute.



Wilsons Kommentar dazu: "Alles Gute zum Hochzeitstag, Babe! Ich würde mit niemand anderem Händchen halten wollen." In ihrer Instagram-Story legte die Australierin mit einem Foto von der Hochzeitsfeier in Italien nach und gratulierte Agruma erneut.



Vor einem Jahr krachte es noch am Himmel



Deutlich lauter ging es beim ersten Hochzeitstag zu. Damals lüfteten die beiden eine Überraschung, die sie ihren Gästen bei der Feier auf Sardinien bereitet hatten. In einem Clip stehen sie auf einem Balkon, Getränke in der Hand, und danken ihren Liebsten. "Danke, jedem Einzelnen von euch, dass ihr hier seid. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes", sagt Agruma. Dann kündigt sie "eine kleine Überraschung" an, und über dem Wasser explodiert ein Feuerwerk.



Gefeiert hatte die Familie den ersten Jahrestag in London. Wilson zeigte Fotos von sich, Agruma und Tochter Royce vor dem Luxushotel Claridge's. Während die Kleine im Restaurant die Speisekarte studierte, wartete auf die Eltern ein Schokoladendessert mit der Aufschrift "Happy 1st Anniversary R & R".

Ein Urlaub gab den Ausschlag

Dass die Hochzeit ausgerechnet in Porto Cervo stattfand, war kein Zufall. Wie "Vogue" berichtete, hatten Wilson und Agruma die Insel schon früh in ihrer Beziehung gemeinsam mit Freund*innen bereist. "Wir haben fantastisch gegessen und fanden, dass es der romantischste Ort überhaupt ist", erzählte Agruma. Deshalb habe man sich für eine kleine Hochzeit im Kreis von Familie und engen Freunden entschieden.



Rechtlich verheiratet waren die beiden damit allerdings noch nicht  in Italien sind gleichgeschlechtliche Ehen bis heute nicht möglich. Das holten sie später in Sydney nach, in Wilsons Heimatstadt. Die Zeremonie leitete ihre Schwester Liberty.

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Die Oma sollte nicht fehlen

Die zweite Feier hatte einen besonderen Gast, wie Wilson Ende Dezember 2024 auf Instagram erklärte: "Das bedeutete, dass meine 94-jährige Großmutter Gar kommen konnte. Es war uns sehr wichtig, sie dabeizuhaben." Die Fotos zeigten das Paar in rosa Kleidern am Hafen von Sydney.



Inzwischen ist die Familie gewachsen. Zu Royce, die im November 2022 durch eine Leihmutter zur Welt kam, gesellte sich am 4. Mai 2026 Schwester Rose Estelle (queer.de berichtete). "Was für ein wunderschöner Segen, noch ein kleines Mädchen zu haben!", schrieb Wilson damals. Sie und Ramona seien "so unglaublich dankbar", dass ihre Familie wachse. (spot/cw)