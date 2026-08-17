Dschinghis Khan reitet wieder Richtung ESC

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Schlagerkomponist Ralph Siegel will mit einer Neuauflage der Band Dschingis Khan den deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest (ESC) stellen. "Das haben wir gerade noch eingereicht. Jetzt sind wir sehr gespannt", sagte Siegel dem Portal "Schlagerpuls" kurz nach seiner Rückkehr von einem längeren Krankenhausaufenthalt und Zeit in der Reha. "Ich wünsche mir einfach nur, in der Vorentscheidung dabei zu sein. Ich habe wirklich was Tolles eingereicht."



Er habe es "gerade noch geschafft", sagte Siegel der "Bild"-Zeitung. "Die Frist endete am 21. September." Dschingis Khan vertrat Deutschland im Jahr 1979 mit dem gleichnamigen Lied und holte damals den vierten Platz.



| Direktlink | Dschingis Khan beim ESC im Jahr 1979

Die Neuauflage von Dschingis Khan wird bereits seit 2023 von Siegel produziert. Zuvor hatte er bereits angekündigt, dass die "nächste Generation" der Popgruppe aus den 1970er Jahren 2027 in Deutschland auf Tour gehen werde.

Siegel kündigt "etwas verhältnismäßig Anspruchsvolles" an

Jetzt soll der bekannte Name bei den deutschen ESC-Entscheider*innen punkten. Siegel betonte, er habe "etwas verhältnismäßig Anspruchsvolles" entwickelt. "Aber ich glaube, das ist auch notwendig, wenn es um so eine Weltgruppe geht", sagte Siegel gegenüber "Schlagerpuls". "Ich hoffe, dass die Jury das auch so sieht."



Ailura / wikipedia) Will es beim ESC-Vorentscheid noch mal wissen: Schlagerkomponist Ralph Siegel (Bild:

Der SWR wollte den Eingang einer Bewerbung mit Siegels Beitrag für den ESC-Vorentscheid auf Anfrage nicht bestätigen. Man bitte um Verständnis, "dass wir zum laufenden Auswahlverfahren und einzelnen Bewerbungen für den Eurovision Song Contest keine Auskunft geben können". Wann und wo der Vorentscheid stattfindet, steht noch nicht fest. Das ESC-Finale soll am 15. Mai 2027 im bulgarischen Burgas steigen.

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"Fantastisches Lied" aus dem Koma mitgebracht"

Nach einer schweren Erkrankung und einem künstlichen Koma im Juli hatte der 80-Jährige dem "Münchner Merkur" zu Protokoll gegeben, er habe "aus dem Koma ein fantastisches Lied mitgebracht. Es ist in meinem Kopf und ich weiß schon jetzt: Es ist unschlagbar" (queer.de berichtete). Er wolle den Song beim nächsten ESC einreichen und habe genau so ein Gefühl wie damals mit "Ein bisschen Frieden". Der Titel war 1982 der Gewinner des Wettbewerbs.



| Direktlink | ESC-Gewinnersong von 1982: "Ein bisschen Frieden" von Nicole

Ralph Siegel zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Schlagerkomponist*innen und -produzent*innen. Er hat rund 3.000 Lieder veröffentlicht. (cw/dpa)