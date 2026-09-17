

Preecha.MJ / wikipedia) Die Berliner Regenbogen­bank ist bereits zum zweiten Mal von Unbekannten beschädigt worden (Bild:

Heute, 08:46h 2 Min.

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Die Regenbogenbank am Gedenkort für den islamistischen Terroranschlag auf den Christopher Street Day (CSD) im Berliner Tiergarten ist erneut beschädigt worden. Sieben Latten wurden in der Nacht von der Bank entfernt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte der rbb berichtet. Hinweise auf die Täter*innen gibt es der Polizei zufolge nicht. Dies gilt auch für die zurückliegenden Fälle.

Die Bank im Tiergarten wurde bereits mehrfach beschädigt oder zerstört. Zuletzt war am Donnerstagabend (24. September) entdeckt worden, dass eine Latte demontiert und zwei weitere Latten beschädigt wurden (queer.de berichtete). Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die Bank direkt am Folgetag wieder repariert. Auch die neuen Schäden sollen schnell behoben werden.



Die regenbogenfarbige Bank wurde am 6. August in der Nähe des Anschlagsorts aufgestellt (queer.de berichtete). Bereits in der Nacht zum 1. September war sie von bislang unbekannten Personen mutwillig zerstört worden (queer.de berichtete). Das hatte für Entsetzen in der Berliner Politik und Community geführt. Am 14. September wurde sie dann erneut am ursprünglichen Gedenkort zwischen Bellevueallee und Kleiner Querallee errichtet (queer.de berichtete).

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Terroranschlag am 25. Juli

Die Bank erinnert an den Terroranschlag am 25. Juli auf den CSD Berlin. Damals war der islamistische Attentäter Abdul Ballout mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren und gegen einen Ahornbaum geprallt. Ein dort neu gepflanzter Baum ist inzwischen Teil der Gedenkstätte (queer.de berichtete). Auch der Baum wurde Anfang September mutwillig beschädigt (queer.de berichtete).



Bei dem Anschlag hatte der 21-jährige Täter nach dem Aufprall auf den Baum mit einer Machete weitere Menschen angegriffen, bevor er floh. Eine Frau wurde getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Einen Tag später erschossen Polizeikräfte den Attentäter. (dpa/cw)