Trump-Regierung streicht Schutz vor Diskriminierung für queere Jugendliche

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Die Trump-Regierung hat am Montag den Diskriminierungsschutz von queeren Menschen an Schulen und Universitäten gekippt. Damit gelten erneut die restriktiven Regeln aus Trumps erster Amtszeit. Unter der Biden-Regierung war noch festgeschrieben worden, dass das Verbot geschlechtsbezogener Diskriminierung an allen Schulen und Hochschulen, die Bundesmittel erhalten, ausdrücklich auch die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität umfasst.



Damit ändert die Trump-Regierung die Auslegung von "Title IX", einem historischen Bürgerrechtsgesetz aus dem Jahr 1972, das Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in staatlich geförderten Bildungseinrichtungen untersagt. Die demokratische Vorgängerregierung hatte den Schutz auf Homosexuelle und andere queere Menschen ausgeweitet und bezog sich dabei auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2020, das Diskriminierung von queeren Menschen am Arbeitsplatz untersagte (queer.de berichtete). Die Biden-Regierung übertrug das Urteil auf alle Bildungseinrichtungen, die Bundesmittel erhielten. Mit der jetzigen Entscheidung des republikanischen Bildungsministeriums ist damit Diskriminierung an Schulen etwa aufgrund der Homosexualität oder trans Identität von Schüler*innen wieder ausdrücklich erlaubt.

Erlaubnis zur Diskriminierung soll "Verunsicherung" verringern

Bildungsministerin Linda McMahon begründete den Schritt damit, man wolle die "Rechte, die Privatsphäre und die sportlichen Chancen von Mädchen und Frauen schützen" und Schulen zur Verantwortung ziehen, die dagegen verstießen. Der Wegfall des Diskriminierungsschutzes verringere "die Verunsicherung bei Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Bildungseinrichtungen".



Scharfe Kritik kommt von LGBTI-Organisationen. "Alle Kinder haben das Recht, in der Schule sicher zu sein", erklärte etwa die Human Rights Campaign und beklagte, dass die Regierung keine öffentlichen Stellungnahmen zu der Änderung der Diskriminierungsrichtlinien eingeholt habe.



Zuletzt drehte sich die Debatte innerhalb der Trump-Regierung insbesondere um die Teilnahme von trans Kindern oder Jugendlichen beim Schulsport, was von den Republikanern als angeblich gefährlich für cisgeschlechtliche Mädchen abgelehnt wird. Immer wieder wird auch versucht, trans Kindern den Zugang zu Schultoiletten zu verweigern. So ordnete South Carolina dieses Jahr etwa an, dass Schulen und Universitäten für trans Schüler*innen und Studierende getrennte Dixie-Klos aufstellen sollten (queer.de berichtete). Viele fühlten sich dabei an die Zeit in den Sechzigerjahren erinnert, als in South Carolina getrennte Toilette für Weiße und "farbige Leute" Pflicht waren.



Die Anordnung ist Teil des Kulturkampfes der Trump-Regierung gegen trans Menschen. Trump war bereits bei der Präsidentschaftswahl 2024 mit Transfeindlichkeit erfolgreich: Im Wahlkampf-Endspurt gab seine Kampagne 35 Millionen Dollar für drei transfeindliche Werbespots aus (queer.de berichtete). Laut Analyst*innen half ihm das beim Wahlsieg  insbesondere evangelikale Christ*innen hätten sich von der Transphobie angesprochen gefühlt und für ihn gestimmt.



Da im November die Zwischenwahlen anstehen, haben die Republikaner ihre trans- und queerfeindliche Kampagne zuletzt verstärkt: Eine kürzlich veröffentlichte Regierungsstudie behauptet etwa, dass "Gender-Ideologie" Linke gewalttätig mache (queer.de berichtete). Letzte Woche behauptete der republikanische Senator Tommy Tuberville in einer bizarren Parlamentsrede, dass trans Menschen mit einem Tierkostüm-Fetisch in der Flugindustrie arbeiteten und die Flugsicherheit gefährdeten (queer.de berichtete). Nachweise für diese Behauptung erbrachte er keine. (dk)