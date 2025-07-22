Teilaufhebung von Urteil nach brutaler Attacke bei Sex-Date



Gerd Eichmann / wikipedia) Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ist das oberste deutsche Gericht für Zivil- und Strafsachen (Bild:

Heute, 13:00h 2 Min.

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Mit einem in Gewalt gemündeten Sex-Treffen unter zwei Männern muss sich das Landgericht Gera erneut beschäftigen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat ein früheres Urteil dazu auf Revisionsantrag der Staatsanwaltschaft in Teilen aufgehoben. Das geht aus einer nun bekanntgewordenen BGH-Entscheidung von August hervor.



Der eigentliche Schuldspruch hat auch nach Prüfung des Bundesgerichtshofes Bestand. Allerdings muss eine andere Kammer des Gerichts die Strafhöhe neu festlegen. Aus Sicht des BGH hatte die vorige Kammer beim Urteil zu Unrecht den Strafrahmen verschoben.



Im Juli vor einem Jahr war der damals 25-jährige Mann wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden (queer.de berichtete). In der ursprünglichen Anklage war es um den Vorwurf des versuchten Mords gegangen.

Angeklagter will sich mit Frau verabredet haben

Hintergrund war ein Treffen Ende Januar 2025. Die Männer hatten sich über eine Internetplattform in der Wohnung des Opfers getroffen, das laut Anklage sein Date nackt auf dem Bett erwartet habe  in der sogenannten Hundestellung, mit dem Gesicht vom Angeklagten abgewandt. Nach den vorgelegten Chatverläufen hatte er sich auf der Plattform selbst als "Hure mit Eiern" beschrieben. Der Angeklagte attackierte das wehrlose Opfer daraufhin, es erlitt eine Nasenbeinfraktur, Rippenbrüche, Platzwunden und Prellungen.



Der Angeklagte gab hingegen an, heterosexuell zu sein und sich die Kommunikation auf der Sexplattform über eine Übersetzungsfunktion ins Rumänische übertragen haben zu lassen. Er habe geglaubt, sich mit einer Frau verabredet zu haben, und sei beim Betreten der dunklen Wohnung geschockt gewesen, als er merkte, dass es sich um einen Mann handelte. Er behauptete auch, vom Opfer bedrängt worden zu sein. Die Tat hatte sich nur fünf Tage nach der Geburt der Tochter des Angeklagten ereignet. (dpa/cw)