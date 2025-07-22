Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59769

Bundesgerichtshof

Teilaufhebung von Urteil nach brutaler Attacke bei Sex-Date

Aus einem verabredeten Sex-Date wurde eine gewalttätige Attacke  daran zweifelt auch Karlsruhe nicht. Warum der Bundesgerichtshof dennoch eine Neubewertung der Strafhöhe fordert.


Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ist das oberste deutsche Gericht für Zivil- und Strafsachen (Bild: Gerd Eichmann / wikipedia)

Mit einem in Gewalt gemündeten Sex-Treffen unter zwei Männern muss sich das Landgericht Gera erneut beschäftigen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat ein früheres Urteil dazu auf Revisionsantrag der Staatsanwaltschaft in Teilen aufgehoben. Das geht aus einer nun bekanntgewordenen BGH-Entscheidung von August hervor.

Der eigentliche Schuldspruch hat auch nach Prüfung des Bundesgerichtshofes Bestand. Allerdings muss eine andere Kammer des Gerichts die Strafhöhe neu festlegen. Aus Sicht des BGH hatte die vorige Kammer beim Urteil zu Unrecht den Strafrahmen verschoben.

Im Juli vor einem Jahr war der damals 25-jährige Mann wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden (queer.de berichtete). In der ursprünglichen Anklage war es um den Vorwurf des versuchten Mords gegangen.

- Werbung -
Video - The KLM Pride House: When Pride Takes Flight 🌈✈️

Angeklagter will sich mit Frau verabredet haben

Hintergrund war ein Treffen Ende Januar 2025. Die Männer hatten sich über eine Internetplattform in der Wohnung des Opfers getroffen, das laut Anklage sein Date nackt auf dem Bett erwartet habe  in der sogenannten Hundestellung, mit dem Gesicht vom Angeklagten abgewandt. Nach den vorgelegten Chatverläufen hatte er sich auf der Plattform selbst als "Hure mit Eiern" beschrieben. Der Angeklagte attackierte das wehrlose Opfer daraufhin, es erlitt eine Nasenbeinfraktur, Rippenbrüche, Platzwunden und Prellungen.

Der Angeklagte gab hingegen an, heterosexuell zu sein und sich die Kommunikation auf der Sexplattform über eine Übersetzungsfunktion ins Rumänische übertragen haben zu lassen. Er habe geglaubt, sich mit einer Frau verabredet zu haben, und sei beim Betreten der dunklen Wohnung geschockt gewesen, als er merkte, dass es sich um einen Mann handelte. Er behauptete auch, vom Opfer bedrängt worden zu sein. Die Tat hatte sich nur fünf Tage nach der Geburt der Tochter des Angeklagten ereignet. (dpa/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Online-Dating
15.09.26 | "Im Islam gibt es solche Männer wie dich nicht"
Prozess in Mainz: Islamistische Attacke bei Online-Date?
08.09.26 | Verstoß gegen Datenschutz
HIV-Daten weitergegeben: Grindr muss 30 Millionen Euro zahlen
02.09.26 | Hamburg
Homophober Pädokrimineller zu viereinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt
17.08.26 | "Jagd auf Schwule" und "Feindbild Queer"
Dokus über Queer­feindlichkeit bei ARD und ZDF
11.08.26 | Österreich
Schwulen brutal getötet: War Verdächtiger wegen Ecstasy-Rausches nicht zurechnungsfähig?
04.08.26 | Frontmann von Tokio Hotel
Bill Kaulitz: Männerkalender ist wieder voll
-w-
Neu auf queer.de
Nach Streichung der Fördermittel
141 Forschende appellieren an Prien: Jugendnetzwerk Lambda muss weiter finanziert werden
Terrorverdacht
Verhaftung: 17-Jähriger aus Italiens Neonazi-Szene plante Anschläge auf Homo­sexuelle
AfD schäumt
Bayerns Kultusministerium stellt sich hinter Pride Week an Gymnasium
Bundesgerichtshof
Teilaufhebung von Urteil nach brutaler Attacke bei Sex-Date
An Schulen und Universitäten
Trump-Regierung streicht Schutz vor Diskriminierung für queere Jugendliche
Gewinnspiel
Die dunkelste Nacht eines langen Winters
Gedenken an CSD-Anschlag
Regenbogen­bank im Berliner Tiergarten schon wieder beschädigt
Video des Tages
"Das Herz eines Schwulen ist wie ein Ozean voller Geheimnisse"