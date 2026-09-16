Bayerns Kultusministerium stellt sich hinter Pride Week an Gymnasium

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Queere Sichtbarkeit an bayerischen Schulen bleibt trotz zunehmender Angriffe von rechts geschützt: Eine Pride Week am staatlichen Gymnasium Grünwald im Landkreis München wird für die Schulleitung keine negativen Konsequenzen haben. Das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus wies Vorstöße der Landtags-AfD zurück und sieht keinerlei Handlungsbedarf oder Anlass für disziplinarische bzw. regulatorische Schritte. Das geht aus zwei Antworten der Staatsregierung auf Anfragen der AfD-Fraktion hervor (PDF, PDF).



Auslöser der Debatte war eine Projektwoche zur Unterstützung von Akzeptanz und Vielfalt Ende Juni am Grünwalder Gymnasium. Die Schule hatte Eltern und Schülerschaft im Vorfeld über die Aktionswoche informiert.

AfD: Queere Menschen im Widerspruch zu Patriotismus

Abgeordnete der bayerischen AfD-Fraktion nutzten die Veranstaltung jedoch umgehend für eine Kampagne, in der queere Menschen als antideutsch diffamiert wurden: "Es ist inakzeptabel, dass staatliche Schulen unter einer angeblich konservativen Regierung einseitige ideologische Wochen durchziehen, ohne jede Balance zu traditionellen Werten oder Patriotismus zu schaffen", schnaubte etwa der AfD-Landtagsabgeordnete Rene Dierkes im Juni. Während der Fußball-WM wäre statt einer Pride Week "eine Woche für nationale Identität und deutsche Fahnen das Mindeste gewesen".



Eines der KI-unterstützten AfD-Empörungspostings vom Juni (Bild: Instagram)

In den ausführlichen Schriftlichen Anfragen an den Landtag sprach die AfD von angeblicher "Indoktrinierung", forderte schärfere Kontrollen externer queerer Initiativen, elterliche Einsichtsrechte in Lehrmaterialien und regte Gegenveranstaltungen "zur positiven Vermittlung von Patriotismus, Heimatverbundenheit, konservativen Werten oder traditionellen Familienvorstellungen" an.

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Kultusministerium verweist auf Bildungsauftrag

Die Antwort aus dem Haus von Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) fällt für die Rechtsaußen-Fraktion ernüchternd aus: So betonte die Staatsregierung die Eigenverantwortung der Schulen, die Bildungs- und Projekttage zu Vielfalt und Antidiskriminierung im Rahmen der geltenden Lehrpläne und Richtlinien zur Familien- und Sexualerziehung organisieren dürften. Für Schulen gebe es keine Pflicht, derartige Veranstaltungen zentral beim Ministerium anzuzeigen oder zu begründen. Die Schule sei zudem ein geschützter Raum, in dem Schülerinnen und Schüler auf eine vielfältige Gesellschaft vorbereitet würden. "Dies schließt ausdrücklich die Auseinandersetzung mit kultureller Vielfalt, Geschlechterrollen und Geschlechtsidentität ein, um die Lernenden in ihrem eigenverantwortlichen Urteilen und Handeln zu unterstützen", heißt es in einer Antwort.



Aus der Durchführung der Pride Week am Gymnasium Grünwald leitet das Ministerium keinerlei Notwendigkeit ab, die bisherigen Vorgaben zu verschärfen oder einzuschränken. Es gebe keinen "Anlass zu wie auch immer gearteten Konsequenzen", heißt es wörtlich.



Die AfD hat bereits in mehreren Landtagen versucht, queere Aufklärungsarbeit an Schulen zu diskreditieren. In Sachsen-Anhalt forderte die rechtsextreme Fraktion etwa, "Vielfaltspropaganda" an Schulen durch "heterosexuelle Normalität" zu ersetzen (queer.de berichtete). Zudem werden immer wieder queere Projekte an Schulen skandalisiert. Der Geilenkirchener AfD-Fraktionschef Jan Pioch brachte etwa eine Dragqueen, die seit Jahren in Oberstufen über Themen wie Diskriminierung, Vielfalt und Respekt spricht, mit Kindesmissbrauch in Zusammenhang. Die Dragqueen zeigte den AfD-Politiker daraufhin an (queer.de berichtete). (dk)