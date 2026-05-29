

Die italienische Polizei veröffentlichte dieses Bild, das Funde bei den Razzien gegen Rechtsextreme zeigt (Bild: Carabinieri)

Heute, 15:03h 2 Min.

2 Min.

Wegen Terrorverdachts ist in Italien ein 17-Jähriger aus der Neonazi-Szene verhaftet worden. Bei dem Verdächtigen aus der norditalienischen Provinz Trient wurden selbstgebaute Waffen sowie rechtsradikales Material in der Wohnung entdeckt, wie die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Polizei berichtete. Die Festnahme erfolgte demnach durch Kräfte einer Sondereinheit, die sich mit Terrorismus beschäftigt. Bereits vergangene Woche waren Razzien unter rechtsextremen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ganz Italien durchgeführt worden.



Weiter hieß es, die Polizei sei bereits im Herbst 2025 im Rahmen von Ermittlungen in rechtsextremen Online-Netzwerken auf den Jugendlichen aufmerksam geworden. Dort sei er durch eine stark ausgeprägte rechtsextreme Ideologie sowie Gewaltbereitschaft aufgefallen. Der 17-Jährige soll geplant haben, mit seinen selbstgebauten Waffen Gewalttaten zu begehen. Als mögliche Opfer wurden jüdische Menschen, Einwander*innen, Vertreter*innen des Staates und insbesondere auch Homosexuelle und andere queeren Menschen genannt.



Die Behörden mussten offenbar bei dem 17-Jährigen schnell handeln, da die Planung von Gewalttaten schon weit fortgeschritten gewesen sei. Die Polizei sprach von einer "unmittelbar bevorstehende Tatbegehung".

"Schneiden wir ihnen einem nach dem anderen die Kehle durch"

In Online-Diskussionen im Forum "Fronte Fascista Italiano" bezog sich der junge Verdächtige nach Polizeiangaben wiederholt auf rechtsextreme Massenmörder und Massaker, die er verherrlichte, und äußerte den Ehrgeiz, ähnliche Gewalttaten zu verüben. Zudem wurde gezielte Tötungsaufrufe geteilt. Die Behörden zitierten etwa Sätze wie "Schneiden wir ihnen einem nach dem anderen die Kehle durch", die sich gezielt gegen queere Menschen und andere Minderheiten gerichtet hätten.



In der Wohnung fand die Polizei Armbrüste, Messer und Macheten sowie Flaggen und Zeichnungen rassistischer Symbole, auch Hakenkreuz-Fahnen. Auf dem Smartphone des Jugendlichen seien außerdem Anleitungen für Terroranschläge, Handbücher zur Nutzung von Schusswaffen und eine Liste tödlicher Gifte entdeckt worden. Zum genauen Wohnort des Teenagers äußerte sich die Polizei nicht.

- Werbung -



In einer großangelegten Operation der Carabinieri und der Staatspolizei wurden bereits letzte Woche in 13 italienischen Provinzen zeitgleiche Razzien bei 17 Verdächtigen  darunter 14 Minderjährige  wegen des Verdachts auf rechtsterroristische Aktivitäten und verfassungsfeindliche Propaganda durchgeführt. Die Einsatzkräfte stellten dabei zahlreiche Hieb- und Stichwaffen, Schlagringe, nationalsozialistische und faschistische Devotionalien sowie Anleitungen zum Bombenbau und für Fahrzeugattacken sicher. (dpa/cw)