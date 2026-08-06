141 Forschende appellieren an Prien: Jugendnetzwerk Lambda muss weiter finanziert werden

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141 Wissenschaftler*innen haben eine am Dienstag veröffentlichte wissenschaftliche Stellungnahme unterzeichnet, in der die Streichung der Förderung für das Jugendnetzwerk Lambda scharf kritisiert wird. Das Papier trägt den Namen "Kündigen, 'was die Zukunft trägt'?". Damit spielen sie auf das Jubiläumsmotto des Kinder- und Jugendplans des Bundesfamilienministeriums an ("Stärken, was die Zukunft trägt").



Die Forschenden fordern eine langfristige Finanzierung des Bundesverbands. Hintergrund ist, dass das von Karin Prien (CDU) geführte Familienministerium die Rahmenvereinbarung zur Förderung zum Jahresende gekündigt hatte (queer.de berichtete). Damit fällt die bisherige Bundesförderung von knapp 380.000 Euro weg, die die grundlegende Infrastruktur und Geschäftsstelle des Verbandes absichert. Zu den Unterzeichnenden gehören etwa Prof. Dr. Francis Seeck von der TH Nürnberg oder Prof. Dr. Dr. Maximilian Pichl von der Frankfurt University of Applied Sciences.

Queere Jugendliche leben in "ambivalenten Lebenswelten"

"Die Kündigung der Rahmenvereinbarung des BMBFSFJ mit dem queeren Jugendnetzwerk Lambda e.V. gefährdet das Aufwachsen queerer junger Menschen und die pluralistische Demokratie", heißt es in der Stellungnahme. Denn queere Jugendliche würden heute in "ambivalenten Lebenswelten" aufwachsen  neben zunehmender Sichtbarkeit oder rechtlicher Anerkennung seien sie "zugleich von struktureller Diskriminierung, Gewalt und sozialer Prekarisierung geprägt". Angebote der queeren Jugendarbeit böten "Schutz und Ressourcen für queere junge Menschen".



"Professionelle Queere Jugendarbeit ist unverzichtbar  für queere junge Menschen, für die fachliche Ausgestaltung von Jugendangeboten wie für eine pluralistische, demokratische Gesellschaft", erklärten die Forschenden. "Wir fordern die nachhaltige und langfristige Finanzierung des queeren Jugendnetzwerks Lambda und die institutionelle und rechtliche Unterstützung queerer Selbstorganisation. Das demokratische Miteinander gelingt, wenn wir 'stärken, was die Zukunft trägt'." Zudem wird in der Stellungnahme betont, dass es eine "demokratisch-rechtsstaatliche Pflicht zum Minderheitenschutz" gebe.



Das Jugendnetzwerk Lambda e.V. ist der einzige bundesweite, gemeinnützige Jugendverband in Deutschland, der sich speziell für queere Jugendliche und junge Erwachsene einsetzt. Es wurde 1990 im damaligen Ostberlin gegründet. Im selben Jahr wurde es erstmals aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes gefördert. Seit 2018 bestand für die Förderung die jetzt gekündigte Rahmenvereinbarung mit dem Familienministerium, die die finanzielle Grundlage der bundesweiten Jugendverbandsarbeit bildet.



Ministerin Prien hatte bereits deutlich gemacht, dass sie die Förderung von derartigen Projekten einschränken wolle. Im März sagte sie etwa: "Gesellschaftliche Vielfalt ist grundsätzlich positiv  aber als staatliches Förderziel sehe ich das nicht" (queer.de berichtete). Ihr Ministerium verteidigte die Kürzung von queerer Jugendarbeit mit der "erforderlichen Haushaltskonsolidierung" (queer.de berichtete).

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Jugendnetzwerk Lambda: Kosten sind 20 Minuten Tankrabatt

Queere Aktivist*innen kritisierten dabei, dass die Bundesregierung bei queerer Jugendarbeit sparen wolle, aber ansonsten bereitwillig Subventionen verteile, wenn es wegen Landtagswahlen gerade opportun sei. So macht die Förderung des Jugendnetzwerks Lambda etwa ganze 0,015 Prozent des nun beschlossenen Tankrabatts bis Ende des Jahres aus  das bedeutet: für die Streichung der Förderung des Jugendnetzwerks Lambda kann die Bundesregierung 20 Minuten lang den Tankrabatt finanzieren.



Zudem machte Prien bereits mehrfach ihre Distanz zur queeren Community deutlich  etwa mit der Abwicklung des Aktionsplans Queer, einem Genderverbot oder der Streichung des Begriffs "Queerpolitik" aus ihrem hauseigenen Queer-Referat. Anfang des Jahres betonte die Christdemokratin bereits, dass Queerpolitik im Koalitionsvertrag von Union und SPD schlicht nicht vorkomme (queer.de berichtete).



Nach dem Terroranschlag auf den Berliner CSD gab sie sich etwas weniger dogmatisch und sagte etwa in einem Interview Ende August: "Ich habe auch verstanden, dass wir zum Beispiel für den Schutz queerer Gruppen etwas tun müssen, weil sie sich in ihrem Umfeld bedroht fühlen oder auch objektiv bedroht sind" (queer.de berichtete). (dk)