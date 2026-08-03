Mann-O-Meter sucht Mitarbeiter für sein Projekt MANEO

Heute, 07:45h 3 Min.

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Der Verein Mann-O-Meter e. V. setzt sich seit vielen Jahren für den Abbau von Gewalt und Diskriminierung ein und ist seit 1990 Träger von MANEO  dem schwulen Anti-Gewalt-Projekt in Berlin. MANEO umfasst vier zentrale Arbeitsbereiche: Opferhilfe, Meldestelle, Gewaltprävention und Empowerment.



Im Rahmen der Berliner Landesstrategie für queere Sicherheit und gegen Queer­feindlichkeit baut MANEO seine Angebote in den Außenbezirken aus und richtet hierzu eine Außenkontaktstelle im Bezirk Spandau ein. Für den Aufbau und die Umsetzung dieser Maßnahme suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Persönlichkeit als



Mitarbeiter für die MANEO-Außenkontaktstelle Spandau  Gewaltprävention und Opferhilfe

29 Wochenstunden, zunächst befristet bis zum 31.12.2027  eine Verlängerung wird angestrebt.



Deine Aufgaben

● Aufbau und Betrieb der MANEO-Außenkontaktstelle in Spandau in Kooperation mit einer Partnereinrichtung vor Ort

● Sicherstellung einer regelmäßigen wöchentlichen Präsenz in der Region (etwa 10 Stunden, davon 2 Stunden regelmäßige offene Sprechstunde in der Kontaktstelle sowie aufsuchende Vorort-Arbeit)

● Erstkontakt- und Erstgesprächsangebote im Rahmen der Opferhilfearbeit von MANEO für Betroffene LSBTIQ+ feindlicher Diskriminierung und Gewalt

● Information über Unterstützungsangebote und Anzeigenerstattung sowie Verweisberatung an medizinische, psychologische und psychosoziale Angebote in der Region und an die psychosozialen Angebote von MANEO

● Aufbau und Pflege eines regionalen Netzwerks mit sozialen Trägern, Schulen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, der Seniorenhilfe, Einrichtungen der gesundheitlichen Versorgung, Bezirksamt und Polizei

● Gewaltpräventions-, Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit zu vorurteilsmotivierter Gewalt, mit besonderem Blick auf Jugendliche und Heranwachsende

● Erfassung und Dokumentation LSBTIQ+ feindlicher Hinweise, Vorfälle und Übergriffe in der Region nach dem MANEO-Erfassungsschema sowie Mitwirkung an der jährlichen Auswertung

● Gewinnung, Begleitung und Würdigung ehrenamtlichen Engagements sowie Mitwirkung an Aktionen und Kampagnen (u. a. IDAHOBIT+, Kiss Kiss Berlin)

● Öffentlichkeitsarbeit für die Kontaktstelle und ihre Angebote



Dein Profil

● Abgeschlossenes Hochschulstudium (z. B. Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Sozialwissenschaften, Psychologie, Heilpädagogik) oder eine vergleichbare Qualifikation

● Erfahrung in der Beratungs- und/oder psychosozialen Arbeit, idealerweise in der Opferhilfe oder Anti-Gewalt-Arbeit

● Gute Kenntnisse der Lebenswelten von LSBTIQ+, insbesondere von schwulen und bisexuellen Männern sowie MSM

● Erfahrung in aufsuchender Arbeit, Gemeinwesen- bzw. Netzwerkarbeit von Vorteil

● Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfreude und sicheres Auftreten gegenüber Kooperationspartnern, Institutionen und Öffentlichkeit

● Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

● Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten, auch gelegentlich abends oder am Wochenende



Wir bieten

● Eine abwechslungsreiche und sinnstiftende Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum beim Aufbau einer neuen Außenkontaktstelle

● Einbindung in ein fachlich anerkanntes, etabliertes Projekt mit engagiertem und erfahrenem Team

● Vergütung in Anlehnung an den TV-L bis E 10, entsprechend Qualifikation und Erfahrung

● Eine strukturierte Einarbeitung mit fachlicher Unterstützung durch den MANEO-Hauptsitz

● Supervision

● Flexible Arbeitszeitgestaltung im Rahmen der dienstlichen Erfordernisse

● Kostenfreie Getränke (Kaffee, Tee, Wasser) während der Arbeitszeit



Bewerbung

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) per E-Mail an: