Gericht verringert Strafe für Maja T. auf sieben Jahre

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Das Berufungsgericht in Budapest hat am Mittwochvormittag die Haftstrafe für die nichtbinäre Person Maja T. aus Jena von ursprünglich acht Jahren auf sieben Jahre verringert. Maja T. war wegen schwerer tätlicher Angriffe auf mutmaßliche Rechtsextreme in Ungarn angeklagt. Die bisher in Untersuchungshaft verbrachte Zeit werde von der Haftstrafe abgezogen, erklärte Richter Geza Szalai. Er hielt fest, dass Maja T. nicht als Mitglied einer kriminellen Vereinigung gehandelt habe, anders als das Gericht in erster Instanz geurteilt hatte. Maja T. wird der linken Szene zugerechnet.



Maja T. war im Februar in erster Instanz zu acht Jahren Haft verurteilt worden (queer.de berichtete). Die Staatsanwaltschaft verlangte im Berufungs­verfahren eine Verschärfung der Strafe auf mindestens 13 Jahre. Das maximale Strafmaß liegt bei 24 Jahren. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

Gewalt bei Demo gegen Rechtsextreme

Die vorgeworfenen Taten stehen im Zusammenhang mit gewalttätigen Aktivitäten einer deutschen Antifa-Gruppierung, gegen deren Mitglieder inzwischen auch in Deutschland Urteile gesprochen wurden. Im Februar 2023 hatten zahlreiche Antifaschisten in Budapest gegen den traditionell von Rechtsextremen organisierten sogenannten Tag der Ehre demonstriert. Dabei war es zu den Gewalttaten gekommen



Außerdem hatte die Anklage eine Verschärfung des Strafvollzugs verlangt: Maja T. solle ihre Haft nicht in einem Gefängnis, sondern in einem sogenannten Zuchthaus verbüßen. Zuchthaus bedeutet in Ungarn weniger Bewegungsfreiheit innerhalb der Strafvollzugsanstalt sowie eine Erschwerung der vorzeitigen Entlassung. Der Staatsanwalt beanstandete, dass das Gericht in der ersten Instanz nicht anerkannt habe, dass die tatverdächtige Person mögliche lebensgefährliche Verletzungen ihrer Opfer billigend in Kauf genommen habe.

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Verteidigung zweifelte Beweise an

Der Verteidiger hatte geltend gemacht, dass die Identifizierung von Maja T. auf den Straßenüberwachungsvideos vom Tatort nicht eindeutig sei. Ferner sei nicht erwiesen, dass der in Budapest aktive Antifa-Täterkreis einer vom Strafrecht definierten kriminellen Vereinigung angehört habe. Der medizinische Sachverständige habe vor Gericht zudem keine eindeutigen Beweise vorgelegt, dass die Opfer mit Waffen wie Schlagstöcken angegriffen worden seien. Zudem seien die Verfahrensrechte von Maja T. verletzt worden, da nicht das gesamte relevante Material in deutscher Übersetzung zugänglich gemacht worden sei.



Maja T. war im Dezember 2023 in Berlin verhaftet und im Juni 2024 von Deutschland an Ungarn ausgeliefert worden. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts war die Auslieferung in dieser Form rechtswidrig (queer.de berichtete). Das zuständige Kammergericht, das sie veranlasst hatte, habe die Haftumstände in Ungarn für die nichtbinäre Person nicht ausreichend geprüft, befand das höchste deutsche Gericht. T. beklagte wiederholt Misshandlungen in Ungarn, die aus Abneigung gegen die eigene Geschlechtsidentität begangen worden seien (queer.de berichtete). In Ungarn regierte bis Mai der autoritäre Ministerpräsident Viktor Orbán, der die Justiz mehrfach zu einer Verurteilung der nichtbinären Person aufgerufen hatte.



Forderung nach Rücküberstellung nach Deutschland von SPD, Grünen und Linken



Rechtspolitiker*innen von SPD, Grünen und Linken hatten bereits im Sommer die Überstellung von Maja T. nach Deutschland gefordert (queer.de berichtete). Sie warfen der ungarischen Justiz "unmenschliche" Haftbedingungen vor.



Martin Schirdewan, Vorsitzender der Linksfraktion im Europäischen Parlament, begrüßte am Mittwoch die Reduzierung der Strafe als "wichtiges Signal". "Nach mehr als zwei Jahren Untersuchungshaft unter menschenunwürdigen Bedingungen wäre es jedoch höchste Zeit gewesen, dass die ungarische Justiz das erstinstanzliche Urteil dieses Schauprozesses gegen Maja T. deutlicher korrigiert", so Schirdewan.



Er erneuerte die Forderung an die Bundesregierung, sich für die Überstellung nach Deutschland einzusetzen. "Dabei muss sichergestellt werden, dass die unter den besonders belastenden Bedingungen in Ungarn verbrachte Haftzeit bei einer Rücküberstellung nach Deutschland mit entsprechend höherem Gewicht angerechnet wird." Die Überstellung nach Ungarn vor über zwei Jahren sei "Justizversagen" gewesen, beklagte der Europaabgeordnete: "Solange der Rechtsstaat in Ungarn nicht wiederhergestellt ist, sind Auslieferungen dorthin nicht verantwortbar". (dpa/cw)